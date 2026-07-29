|
29.07.2026 15:36:38
OTS: Bison Bank / Bison Bank wird erste portugiesische Bank mit ...
Bison Bank wird erste portugiesische Bank mit MiCA-Zulassung für
Krypto-Asset-Dienstleistungen
Lissabon (ots) - Bison Bank gehört zu rund 30 europäischen Banken mit
MiCA-Zulassung und stärkt die Verbindung zwischen traditioneller Finanzwelt und
digitaler Vermögenswirtschaft.
Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - Die Bison Bank ist
die erste portugiesische Bank, die direkt als Crypto-Asset Service Provider
(CASP) gemäß der europäischen MiCA-Verordnung ( Markets in Crypto-Assets ) tätig
wird. Damit gehört sie zu den ersten europäischen Banken, die regulierte
Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte unter dem neuen Rechtsrahmen
anbieten.
Die CASP-Aktivitäten werden im Zuge der Verschmelzung mit der hundertprozentigen
Tochtergesellschaft Bison Digital Assets (BDA) aufgenommen, die bereits von der
Banco de Portugal genehmigt wurde. Die Entwicklung begann 2022, als BDA als
erster bankeigener VASP in Portugal zugelassen wurde.
"Wir waren bereits vor drei Jahren Pioniere, als wir erkannt haben, dass die
Zukunft des Bankwesens auch die Integration digitaler Vermögenswerte umfasst.
Mit MiCA gibt es nun einen klaren und belastbaren europäischen Rahmen, der es
uns ermöglicht, digitale Assets fest im Bankgeschäft zu verankern", sagt António
Henriques, CEO der Bison Bank.
"Die CASP-Zulassung und die Integration von BDA setzen unsere Vision einer Bank
der Zukunft um: eine einheitliche, regulierte Institution, die die Stabilität
einer Bank mit der Dynamik der digitalen Vermögenswirtschaft verbindet."
Die CASP-Zulassung und die Integration von BDA - die 2025 rund 275 Kunden
betreute und ein Handelsvolumen von 165 Millionen Euro verzeichnete -
ermöglichen es der Bison Bank, ihre Aktivitäten im Bereich digitaler
Vermögenswerte auszubauen.
Die neue CASP-Struktur bietet institutionellen Kunden Zugang zu Verwahrungs-,
Handels- und Beratungsdienstleistungen für Krypto-Assets, innerhalb eines
banküblichen Compliance- und Risikomanagementrahmens.
Darüber hinaus bildet die Struktur die Grundlage für weitere Produkte, darunter
die kürzlich eingeführten E-Geld-Token EUB und USB ( Stablecoins ) sowie
künftige Lösungen zur Tokenisierung realer Vermögenswerte ( Real World Assets -
RWA ).
Die Strategie stützt sich auf eine solide finanzielle Basis. Die Bison Bank
schloss 2025 mit einem wiederkehrenden Nettogewinn von 5 Millionen Euro ab,
doppelt so viel wie im Vorjahr, und erreichte eine CET1-Kapitalquote von 38,5 %,
eine der höchsten im europäischen Bankensektor.
Die Position der Bank im Bereich digitaler Vermögenswerte wurde zudem bei den
Euromoney Global Private Banking Awards 2026 gewürdigt, mit der Auszeichnung
"Portugal's Best for Digital Assets".
Bison Bank ist eine portugiesische Bank mit Schwerpunkt auf Private Banking,
Verwahrstellen-Dienstleistungen, Corporate Advisory und digitalen
Vermögenswerten, für private und institutionelle Kunden.
Bison Digital Assets ist der erste von der Banco de Portugal zugelassene
Anbieter virtueller Vermögenswerte im Besitz einer portugiesischen Bank, mit
Verwahrungs- und Handelsdienstleistungen für digitale Vermögenswerte.
Hashtags:
#BisonBank #MiCA #CASP #CryptoAssets #DigitalAssets #DigitalFinance
#FinancialInnovation #EuropeanBanking #BankingInnovation #Fintech #Stablecoins
#Tokenization #Blockchain #RegulatedCrypto #InstitutionalCrypto #Portugal
#KryptoAssets #DigitaleVermoegenswerte #DigitaleFinanzdienstleistungen
#Finanzinnovation #EuropaeischesBankwesen #KryptoRegulierung
#KryptoDienstleistungen
Pressekontakt:
mailto:bisonbank@hillandknowlton.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183116/6323800
OTS: Bison Bank
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzflut: US-Börsen letztlich stark -- ATX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.