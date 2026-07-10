OTS: BKK Pfalz / BKK Pfalz und mkk - meine krankenkasse fusionieren zum 1. ...

BKK Pfalz und mkk - meine krankenkasse fusionieren zum 1. Januar 2027

/ Verwaltungsräte der beiden Betriebskrankenkassen stimmen für

Zusammenschluss

Ludwigshafen (ots) - Die Verwaltungsräte der mkk - meine krankenkasse und der

BKK Pfalz haben heute auf ihren Sitzungen in Erkner einstimmig den

Zusammenschluss beider Betriebskrankenkassen beschlossen. Vorbehaltlich der

Genehmigung durch das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) fusionieren beide

Kassen zum 1. Januar 2027 unter dem Namen mkk - meine krankenkasse.

Die BKK Pfalz bringt 140.000 Versicherte in die Fusion ein, die mkk - meine

krankenkasse rund 520.000. Gemeinsam werden beide Kassen künftig etwa 660.000

Kundinnen und Kunden betreuen. Für Versicherte verläuft die Fusion unkompliziert

ab. Ihr Versicherungsschutz besteht nahtlos fort, sie werden automatisch

Mitglied der fusionierten Krankenkasse und können ihre Leistungen ohne

Einschränkungen wie gewohnt in Anspruch nehmen. Gleichzeitig profitieren sie

künftig von einem erweiterten bundesweiten Servicenetz.

"Fusionen sind seit Jahren Teil des Strukturwandels in der gesetzlichen

Krankenversicherung", betont Dr. Andreas Erb, Vorsitzender des Verwaltungsrates

der BKK Pfalz. "Krankenkassen schließen sich dort zusammen, wo dies

wirtschaftlich und organisatorisch sinnvoll ist. Größere Organisationen schaffen

die Voraussetzungen, wirtschaftlich stabil zu bleiben und notwendige

Investitionen zu stemmen."

Das Gesundheitssystem steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Steigende

Ausgaben, der demografische Wandel, wachsende Anforderungen durch die

Digitalisierung , aber auch Fachkräftemangel stellen die Krankenkassen vor neue

Herausforderungen. "Die Fusion mit der BKK Pfalz stärkt uns für die Zukunft",

sagt Andrea Galle, Vorständin der mkk - meine krankenkasse. "Gemeinsam bündeln

wir unsere Potentiale und schaffen eine wirtschaftlich stabile Grundlage, um

unseren Versicherten auch künftig eine hochwertige, verlässliche und innovative

Gesundheitsversorgung zu bieten."

Bereits seit langer Zeit arbeiten die Vorstände der BKK Pfalz und der mkk -

meine krankenkasse eng miteinander. "Unsere beiden Krankenkassen passen

hervorragend zusammen - fachlich, kulturell und strategisch", sagt Andreas Lenz,

Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz. "Durch den Zusammenschluss können wir

unsere Aktivitäten insbesondere in den Bereichen Prävention, Nachhaltigkeit und

geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung weiter ausbauen und so den

Gesundheitsmarkt im Sinne unserer Versicherten aktiv mitgestalten."

Die mkk - meine krankenkasse bringt reichlich Fusionserfahrung ein; für sie ist

es der zwölfte Zusammenschluss. Trotz anspruchsvoller politischer, finanzieller

und wettbewerblicher Rahmenbedingungen hat sich die Krankenkasse über die

Jahrzehnte zu einer wirtschaftlich stabilen und zukunftsfähigen Organisation

entwickelt - eine starke Marke, die Mitglieder anzieht.

"Mit der heutigen Entscheidung übernehmen die Selbstverwaltungen beider

Krankenkassen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft", betont auch Dr.

Wolfgang Hoffmann, Verwaltungsratsvorsitzender der mkk - meine krankenkasse.

"Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass die neue mkk - meine krankenkasse

auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen wirtschaftlich stark bleibt und

ihren Versicherten dauerhaft ein leistungsfähiges Angebot machen kann."

Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in

Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 345 Mitarbeiter betreuen circa 140.000

Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen

verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere

Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch

Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe

nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem

verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Weitere

Infos: http://www.bkkpfalz.de

Die mkk - meine krankenkasse begleitet rund 520.000 Kundinnen und Kunden sowie

100.000 Firmenkunden mit maßgeschneiderten Angeboten rund um ihre Gesundheit.

Bundesweit engagieren sich rund 1.150 Mitarbeitende an 30 Standorten für eine

moderne und persönliche Gesundheitsversorgung. Seit ihrer Errichtung 1993 setzt

sich die mkk - meine krankenkasse als gesetzliche Krankenkasse unter der

Vorständin Andrea Galle dafür ein, Prävention und Gesundheitskompetenz mit

entsprechenden Kundenmehrwerten zu stärken und Gesundheitsversorgung

weiterzuentwickeln. Die Förderung von Innovationen und geschlechtsspezifischer

Versorgung spielt dabei eine zentrale Rolle. Der Hauptsitz der mkk - meine

krankenkasse befindet sich in Berlin. http://www.meine-krankenkasse.de

Pressekontakt:

Martina Stamm, Pressesprecherin, mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120

Annette Rogalla, Pressesprecherin, presse@meine-krankenkasse.de, Tel: 0162

20221133

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/103470/6312073

OTS: BKK Pfalz