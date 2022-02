OTS: BlackLine Systems GmbH / BlackLine kauft FourQ und definiert damit das ...

BlackLine kauft FourQ und definiert damit das Intercompany Management

neu

Frankfurt a.M. (ots) - Die Übernahme stärkt die Lösungen von BlackLine für das

Intercompany Accounting und erweitert die Plattform für das Management des

Finanzbereichs um fortschrittliche Funktionen für das Reporting im Bereich

Steuern und Compliance

Als eines der führenden Unternehmen für die Automatisierung des Rechnungswesens

gab BlackLine, Inc. (https://www.blackline.com/) (Nasdaq: BL) bekannt, dass es

die Übernahme von FourQ Systems, Inc (https://www.fourq.com/)., einem führenden

Anbieter von Technologien für das Intercompany-Finanzmanagement, abgeschlossen

hat. Mit FourQ erweitert BlackLine seine bestehenden Automatisierungsfähigkeiten

für die Intercompany-Rechnungslegung und stärkt seine Position bei den

Controllern, indem es die End-to-End-Automatisierung von traditionell manuellen

Prozessen der Intercompany-Rechnungslegung vorantreibt und BlackLines größeren,

langfristigen Plan zur Umgestaltung und Modernisierung des Finance- und

Accounting- (F&A) Bereichs beschleunigt.

Globaler Handel, Fusionen und Übernahmen sowie sich ständig ändernde

Steuervorschriften bereiten den globalen F&A-Teams zunehmend Kopfzerbrechen.

Infolgedessen hat sich das Intercompany Accounting - die Verwaltung von

Finanztransaktionen zwischen getrennten juristischen Einheiten, die zum selben

Konzern gehören - zu einer großen Herausforderung für die wertvollen

F&A-Ressourcen von multinationalen Unternehmen entwickelt und ist in den

globalen Fokus gerückt. Die Komplexität, die dem konzerninternen Management des

Finanzbereichs innewohnt, schafft ein untragbares operatives Umfeld für

Unternehmen, die ihre F&A-Abläufe modernisieren wollen. Mit der Übernahme von

FourQ kann BlackLine die Komplexität zwischen den Unternehmen weiter reduzieren

und Kunden bei der Umsetzung einer effektiven globalen Steuerstrategie

unterstützen.

Die von F&A- und Steuerexperten entwickelte FourQ-Software für das

Intercompany-Finanzmanagement ermöglicht eine automatisierte konzerninterne

Bearbeitung und trägt so zur Rationalisierung der globalen Geschäftstätigkeit

seiner Kunden bei. Mit der Technologie von FourQ haben diese Kunden ihre

betriebliche Produktivität und Effizienz durch verbesserte

Intercompany-Fakturierung und Zahlungsabläufe sowie durch Steueroptimierung

gesteigert.

"Das Intercompany Accounting ist eine der größten Hürden für das Finanz- und

Rechnungswesen multinationaler Konzerne. Es ist kaum zu glauben, aber die

meisten Unternehmen verwenden immer noch veraltete, sich wiederholende und

manuelle Prozesse für die Verwaltung der Intercompany-Abrechnungen und setzen

ihre Unternehmen damit unnötigen Kosten, erheblichen Compliance-Risiken und

verpassten Chancen in Bezug auf Betriebskapital und Steuern aus", so Marc

Huffman, CEO von BlackLine. "Finance und Accounting muss flexibler werden, um

auf die sich ständig verändernde Marktdynamik und die regulatorischen

Anforderungen reagieren zu können, ist aber oft mit taktischen

Transaktionsaufgaben und unternehmensinternen Diskussionen beschäftigt.

Intercompany-Herausforderungen sind nicht neu, aber mit zunehmend komplexen

globalen Geschäftsmodellen und regulatorischen Prüfungen ist die Nachfrage nach

Intercompany-Transformationen größer denn je."

Die FourQ-Technologie ergänzt die bestehenden BlackLine-Funktionen um erweiterte

Steuerfunktionen und verbessert die Einhaltung der Compliance in Bereichen wie

dem gesetzlich festgelegten Reporting und der Gestaltung von Transferpreisen.

Mit FourQ können Unternehmen ihre globalen Steuerstrategien besser durchsetzen

und optimieren. Das Ergebnis: Unternehmen können einen erheblichen Mehrwert

generieren, indem sie die Einhaltung der Steuergesetze, einschließlich der neuen

E-Invoicing-Vorschriften, sicherstellen, die effektiven Steuersätze optimieren

und das Fremdwährungsrisiko reduzieren, um das Geschäftskapital zu verbessern

und die Rentabilität zu steigern.

"FourQ und BlackLine teilen die Vision, Kunden bei der Optimierung ihrer

globalen Abläufe zu unterstützen, um die Rentabilität und Effizienz zu steigern

und gleichzeitig die F&A-Teams zu entlasten, damit sie sich auf strategische

Aspekte konzentrieren können", sagt Varun Tejpal, Mitbegründer und CEO von

FourQ, der künftig als Managing Director Intercompany bei BlackLine tätig sein

wird. "Gleichzeitig erfüllt FourQ Anforderungen der Controller, die die

umfassende Finanzmanagement-Plattform von BlackLine hervorragend ergänzen

werden. Ich freue mich darauf, die Probleme, die durch unübersichtliche Prozesse

im Intercompany Accounting verursacht werden, zu reduzieren und die

marktführende Position von BlackLine weiter zu festigen, wenn wir gemeinsam

Kunden dabei helfen, Fortschritte im Bereich des Intercompany Accountings zu

machen."

In einem kürzlich erschienenen Bericht (https://embed.ventanaresearch.com/viewpo

int/office_of_finance/multinational_corporations_need_intercompany_financial_man

agement) stellt Ventana Research fest, dass bereits Unternehmen mit einer wenig

komplexen juristischen Struktur, die in mehr als einer Handvoll von

Steuerregionen tätig sind und ERP-Systeme von mehreren Anbietern verwenden, mit

großer Wahrscheinlichkeit messbare Vorteile aus der Einführung eines

Intercompany-Finanzmanagements ziehen werden. Im Bericht heißt es weiter, dass

sie damit die Probleme angehen können, die durch einen unkoordinierten Ansatz

bei Intercompany-Transaktionen auf der Grundlage inkonsistenter und

unvollständiger Daten entstehen. "Durch die Umstellung auf eine moderne

Infrastruktur für das Intercompany Accounting und die Beseitigung von

Hindernissen können Unternehmen Kapazitäten im F&A-Bereich freisetzen, um sich

auf das zu konzentrieren, was für das Unternehmen am wichtigsten ist", so

Huffman weiter.

BlackLine schloss die Übernahme von FourQ am 26. Januar 2022 ab. Gemäß den

Bedingungen der Transaktion erwarb BlackLine FourQ für 165 Millionen US-Dollar,

zahlbar bei Abschluss der Transaktion, zuzüglich einer Earn-Out-Prämie von bis

zu 75 Millionen US-Dollar über die nächsten drei Jahre, abhängig von der

Erreichung bestimmter finanzieller Ziele.

BlackLine finanzierte die Transaktion mit vorhandenen Barmitteln. Weitere

Einzelheiten zur Übernahme werden im Rahmen einer Telefonkonferenz von BlackLine

zum vierten Quartal und Jahresende 2021 am Donnerstag, 10. Februar 2022, bekannt

gegeben.

Über BlackLine

Unternehmen kommen zu BlackLine (https://www.blackline.com/), Inc. (Nasdaq:

BL), weil ihre traditionellen manuellen Buchhaltungsprozesse veraltet sind. Die

Cloud-basierten Lösungen und der marktführende Kundenservice von BlackLine

helfen Unternehmen auf dem Weg zu Modern Accounting, indem sie Daten und

Prozesse vereinheitlichen, sich wiederholende Arbeiten automatisieren und die

Verantwortlichkeit durch Transparenz fördern. BlackLine bietet Lösungen für das

Management von Finanzabschlüssen, die Automatisierung der Buchhaltung sowie

Intercompany Governance. Das hilft Unternehmen aller Branchen, die

Finanzprozesse besser, schneller und mit mehr Kontrolle durchzuführen.

Über 3.700 Unternehmen vertrauen auf BlackLine, wenn es darum geht, einen

schnelleren Abschluss mit vollständigen und präzisen Ergebnissen zu erzielen.

BlackLine ist Pionier des Cloud-Financial-Close-Marktes und als führendes

Unternehmen von Branchenbeobachtern und Experten, inklusive Gartner Peer

Insights, G2 und TrustRadius, anerkannt.

Das global agierende Unternehmen, mit Hauptsitz in Los Angeles (USA), hat neben

seinem Deutschlandsitz in Frankfurt am Main vierzehn weitere Offices weltweit.

Für weitere Informationen: https://www.blackline.com/de

BlackLine Forward-looking Statements

This release may contain forward-looking statements within the meaning of the

Private Securities Litigation Reform Act of 1995. In some cases, you can

identify forward-looking statements by terminology such as "may," "will,"

"should," "could," "expect," "plan," anticipate," "believe," "estimate,"

"predict," "intend," "potential," "would," "continue," "ongoing" or the negative

of these terms or other comparable terminology. Forward-looking statements in

this release include statements regarding our growth plans and opportunities.

Any forward-looking statements contained in this press release are based upon

BlackLine's current plans, estimates and expectations and are not a

representation that such plans, estimates, or expectations will be achieved.

Forward-looking statements are based on information available at the time those

statements are made and/or management's good faith beliefs and assumptions as of

that time with respect to future events and are subject to risks and

uncertainties. If any of these risks or uncertainties materialize or if any

assumptions prove incorrect, actual performance or results may differ materially

from those expressed in or suggested by the forward-looking statements. These

risks and uncertainties include, but are not limited to, risks related to the

Company's ability to execute on its strategies, attract new customers, enter new

geographies and develop, release and sell new features and solutions; and other

risks and uncertainties described in the other filings we make with the

Securities and Exchange Commission from time to time, including the risks

described under the heading "Risk Factors" in our Annual Report on Form 10-K.

Additional information will also be set forth in our Quarterly Reports on Form

10-Q.

Forward-looking statements should not be read as a guarantee of future

performance or results, and you should not place undue reliance on such

statements. Except as required by law, we do not undertake any obligation to

publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a result of

new information, future developments or otherwise.

Pressekontakt:

Janet Timmerberg

Mail: mailto:janet.timmerberg@blackline.com

Telefon: +49 175 851 40 16

The Squaire 12

60549 Frankfurt Main

Internet: https://www.blackline.com/de

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Mail: mailto:alexandra.schmidt@schmidtkom.de

Telefon: +49/89/ 60669222

Mobil: +49/170/3871064

Thilo Christ

Mail: mailto:thilo.christ@schmidtkom.de

Telefon: +49/89/ 60669222

Mobil: +49/171/6220610

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn b. München

