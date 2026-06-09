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09.06.2026 08:32:38
OTS: Blumer Lehmann / Holzbau mit Zukunft: Blumer Lehmann baut Produktion in ...
Holzbau mit Zukunft: Blumer Lehmann baut Produktion in Deutschland aus
(FOTO)
Steinau an der Straße (ots) - Führendes Schweizer Holzbauunternehmen setzt auf
Holzmodulbau - neues Werk in Steinau an der Straße erhöht seine Kapazitäten und
schafft Stellen im modernen Handwerk.
Schulen, Kitas, Wohnhäuser: Das Schweizer Holzbau- und Holzindustrieunternehmen
Blumer Lehmann (https://www.blumer-lehmann.com/) erweitert seine Produktion in
Deutschland mit einem neuen Werk im hessischen Steinau an der Straße. Ab Januar
2027 stellt das Unternehmen dort insbesondere Holzelemente und Holzmodule für
Bauprojekte mit einem Fokus auf gesellschaftlich relevante Gebäude her. Am 14.
Juni, wenige Monate vor dem geplanten Betriebsstart, öffnet das Unternehmen die
Baustelle und gibt Einblicke in den Holzelement- und Modulbau sowie die moderne
Arbeitsumgebung vor Ort: Am neuen Standort werden insgesamt etwa 40
Mitarbeitende tätig sein, rund 20 Stellen sind neu zu besetzen.
Mehr Kapazität für Wachstum in Deutschland
Das neue Werk ist Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens: Es ersetzt die
bisherige Produktion im nahegelegenen Großenlüder und erweitert die Kapazitäten
deutlich. Auf dem 38.000 m2 großen Grundstück im Industriegebiet West II
entstehen im ersten Bauabschnitt über 5.400 m2 Produktions- und Lagerfläche mit
Fertigungslinien für Wand-, Decken- und Bodenelemente sowie die Modulmontage.
Die Anlage ist auf eine Jahreskapazität von 400 Holzmodulen ausgelegt. In zwei
weiteren Ausbaustufen kann die Kapazität verdoppelt bis verdreifacht werden.
"Mit unserem Werk in Steinau schaffen wir die Grundlage, um den Holzbau als
Bauweise der Zukunft weiter voranzutreiben. Beim Bau von Schulen, Kitas,
Wohnhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden können wir schnelle und bezahlbare
Lösungen bieten, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren", sagt Alexander
Holl, Geschäftsführer Holz- und Modulbau Deutschland bei Blumer Lehmann.
Moderne Arbeitsbedingungen in zukunftsweisendem Handwerk
Blumer Lehmann steht für eine Bauweise, die gesellschaftliche Relevanz mit
Verantwortung verbindet: Wände, Decken, Böden und ganze Raummodule entstehen
weitgehend in der Halle - präzise, wettergeschützt und parallel zu den
Vorarbeiten auf der Baustelle. Das verkürzt Bauzeiten, reduziert Baulärm und
Baustellenverkehr und senkt die Abhängigkeit von Witterungsbedingungen. Außerdem
ermöglicht es den Bauherren eine zuverlässige Terminplanung und die Einhaltung
der Kosten.
Hinzu kommt, dass Holz ein nachwachsender Rohstoff ist, der CO2 speichert. Die
Module können dank spezieller Verbindungstechnik zudem zurückgebaut und
wiederverwertet werden, was angesichts von Kreislaufwirtschaft und
Gebäuderessourcen-Richtlinien zunehmend an Bedeutung gewinnt. Zu den in
Deutschland bereits realisierten Projekten zählen unter anderem Schulen in Köln,
Gießen, Dresden und Schorndorf.
Über Blumer Lehmann
Faszination Holz
Als führendes Holzindustrie- und Holzbauunternehmen mit insgesamt mehr als 600
Mitarbeitenden und Hauptsitz in der Schweiz ist Blumer Lehmann international
tätig und verfügt über Standorte in der Schweiz, Deutschland, Österreich und
Luxemburg.
An den fünf Standorten von Blumer Lehmann in Deutschland setzen sich rund 60
Mitarbeitende dafür ein, den Holz- und Silobau voranzubringen und das Potenzial
des Werkstoffs Holz voll auszuschöpfen. Modernste Technologien, digitales
Know-how, innovative Ideen und nachhaltige Prinzipien kommen dabei zum Einsatz.
Blumer Lehmann plant, produziert und baut vielfältige Holzbauten: Neu- und
Umbauten in klassischer Holzbauweise sowie gesellschaftlich relevante Projekte
wie Schulen, Kitas und bezahlbare Wohnraum in zeit- und kostenoptimierter
Modulbauweise. Zudem bietet das Unternehmen spezialisierte Leistungen für
Planung, Bau, Service und Unterhalt von Silos und Winterdienstanlagen.
https://www.blumer-lehmann.com/
Pressekontakt:
Deutschland
Susanne Nicolai
Klenk & Hoursch AG
+49 151 152 163 84
mailto:susanne.nicolai@klenkhoursch.de
Schweiz
Simone Agosti Minami
Leiterin Marketing & Kommunikation
Blumer Lehmann
+41 71 388 58 08
mailto:simone.agosti@blumer-lehmann.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182703/6290581
OTS: Blumer Lehmann
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