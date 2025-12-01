|
01.12.2025 11:02:39
OTS: BMW Bank GmbH / Stefan Hienzsch übernimmt Leitung der BMW Bank (FOTO)
München (ots) - Die BMW Bank GmbH stärkt ihr Profil auf dem Weg zur
digitalisierten Bank mit hohem Innovationsanspruch: Mit Wirkung zum 1. Dezember
wurde Stefan Hienzsch zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen. Als
eine der führenden deutschen Automobilbanken wertet das Kreditinstitut damit
sein Führungsgremium in einem immer komplexeren, regulatorischen Umfeld
zusätzlich auf. Der Volljurist Hienzsch ist bereits seit Juni 2024
Generalbevollmächtigter der BMW Bank. Die Geschäftsführung komplettieren wie
bisher Joachim Herr, Torsten Matheis sowie Kerstin Zerbst.
"Stefan Hienzsch ist ein erfahrener Finanz- und Rechtsexperte, der die Chancen
und Herausforderungen des Finanzdienstleistungsgeschäfts der BMW Group bestens
kennt. Unter seiner Führung wird die BMW Bank ihre Rolle als verlässlicher,
innovativer Partner unserer Kunden und des Handels weiter ausbauen und damit
weiterhin maßgeblich zum Erfolg der BMW Group in Deutschland und Europa
beitragen", sagt Alexander Buresch, Aufsichtsratsvorsitzender der BMW Bank und
Leiter BMW Group Financial Services.
Hienzsch verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung innerhalb des Unternehmens.
Zuvor leitete er über ein Jahrzehnt im Bereich Recht die Konzernfinanzierung,
Finanzdienstleistungen und Mergers & Acquisitions der BMW Group und war u.a. in
verantwortlichen Funktionen in Großbritannien für die Marken BMW, MINI und
Rolls-Royce tätig.
"Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf meine Aufgabe. Die BMW Bank wird
den digitalen Transformationsprozess weiter konsequent fortsetzen. Mein Ziel ist
es, Kundinnen, Kunden und Handel mit innovativen, digitalen und nachhaltigen
Lösungen zu begeistern und die Bank als starken, zukunftsorientierten Partner im
Ökosystem der BMW Group weiterzuentwickeln", sagt Stefan Hienzsch.
Informationen für die Redaktionen
Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit
Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter
betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette reicht
von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und
Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten.
Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro und einen
Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (beides Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank
GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI
Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.
Medienkontakt:
BMW Bank GmbH
Christoph Güttner
E-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.de
Telefon: +49-89-3184-1703
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6169546
OTS: BMW Bank GmbH
