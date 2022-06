OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / Expansion, Neupositionierung oder ...

Expansion, Neupositionierung oder Markteintritt - Gründe für

Frankfurt/Main (ots) - Nachdem bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 eine

deutlich erhöhte Vermietungsdynamik auf dem deutschen Retailmarkt zu spüren war,

zeigte der Flächenumsatz in Innenstadtlagen auch im Frühjahr 2022 ein

erfreuliches Ergebnis. Insgesamt lag das Vermietungsvolumen 2021 rund 12 % über

dem Vorjahreswert, während im ersten Quartal 2022 sogar knapp 22 % mehr

Retail-Fläche neu vergeben oder eröffnet wurden als zu Jahresbeginn 2021. Viel

spannender als der Vorjahresvergleich der Flächenumsätze sind jedoch die

unterschiedlichen Intentionen der Akteure und Branchen, die sich hinter diesen

Zahlen verbergen. Dies ergibt eine Analyse von BNP Paribas Real Estate.

"Sei es die Expansion um das eigene Filialnetz auszubauen, die Restrukturierung

zur Verbesserung und Optimierung der Standorte und Mietkonditionen im Zuge der

Corona-Krise oder der Markteintritt in Deutschland - die möglichen Beweggründe

für die Anmietung von Retail-Flächen sind so vielfältig wie die

dahinterstehenden Brands", erläutert Christopher Wunderlich, Head of Retail

Advisory bei BNP Paribas Real Estate. Demnach lassen sich auf Grundlage

aktueller Vermietungsabschlüsse unterschiedliche Motivationen hinter den

Expansionsplanungen aktiver Retailer vermuten. In die Kategorie der expansivsten

Labels fallen branchenübergreifend hierbei etwa Royal Donuts (27 Abschlüsse),

das Brillen-Label Mister Spex (20 Abschlüsse), die Burger-Kette Five Guys (14

Abschlüsse), der Fashion-Filialist Only (14 Abschlüsse) oder der niederländische

Bekleidungsexperte Scotch & Soda (10 Abschlüsse). Alle vorgenannten Marken

verfügen bereits über ein Filialnetz in Deutschland, das durch die jüngsten

Anmietungen sukzessive weiter ausgebaut werden konnte. Darüber hinaus gehören

Dr. Martens (Schuhe), Globetrotter (Outdoor) und JD Sports (Sportartikel) mit

jeweils knapp zehn Vermietungen/Eröffnungen seit 2020 zu den aktivsten Retailern

außerhalb der vier Top-Branchen Gastronomie (anteilig 24 %), Textil (anteilig 23

%), Lebensmittel (11 %) und Körperpflege (10 %).

Dynamik durch Neupositionierungen, Übernahmen und Fusionen

In der Kategorie der Einzelhändler, die sich neu positionieren oder bei denen

Mietentscheidungen unter anderem auch mit Übernahmen oder Fusionen

zusammenhängen dürften, sind zum Beispiel Butlers (13 Abschlüsse), Thalia (11

Abschlüsse) oder s.Oliver (drei Deals seit Jahresmitte 2021) zu nennen. In

diesem Zusammenhang ist anzunehmen, dass beim Filialisten für Wohnaccessoires

Butlers die aktuellen und zukünftigen Aktivitäten auf dem Retailmarkt eng mit

der Übernahme durch Home24 und der damit verbundenen Verbreiterung des

Sortiments für Haushaltsartikel verknüpft sind. Ein Zusammenschluss könnte auch

einer der Gründe für die Expansionsplanungen der Buchhandlungen Thalia und

Mayersche sein, die nach der Fusion ihre Marktposition unter anderem durch die

Aufnahme ehemaliger Weltbild -Läden in das eigene Filialnetz weiter ausgebaut

haben. Bei s.Oliver scheint dagegen die Neupositionierung der Marke in Top-Lagen

für die Aktivitäten des Einzelhändlers auf dem Vermietungsmarkt verantwortlich

zu sein. Die Rückkehr des Textilexperten in Vorzeigelagen wie die

Mönckebergstraße in Hamburg, die Frankfurter Zeil oder die Neuhauser Straße in

München veranlassen jedenfalls zu dieser Annahme.

Retailer aus dem Bereich E-Mobilität nutzen die Innenstadt als Plattform

Zu der Kategorie der Labels, die erst seit kurzem in der deutschen

Einzelhandelslandschaft anzutreffen sind, zählen beispielsweise die beiden

internationalen E-Automarken Polestar (6 Abschlüsse) und Lynk & Co. (3

Abschlüsse). Zusammen mit den zahlreichen Abschlüssen verschiedener

Fahrrad-Brands stehen sie als Beispiel für die aufstrebende

(E-)Mobilititäts-Branche, die inzwischen eine wichtige Nachfragergruppe auf dem

Retail-Vermietungsmarkt darstellt. Darüber hinaus machten die Markteintritte der

beiden dänischen Marken im Schmuck- bzw. Menswear-Segment Maanesten (5

Abschlüsse) und Shaping New Tomorrow (3 Abschlüsse) jüngst durch Anmietungen in

Top-Lagen von A-Städten auf sich aufmerksam. In die Kategorie "Labels to Watch"

fällt zudem auch der niederländische Online-Elektronik-Filialist Coolblue, der

in Deutschland im Düsseldorfer Kö-Bogen II und in der Limbecker Straße in Essen

gestartet ist und zu den Vorreitern innovativer Konzepte in den Bereichen

Same-Day- beziehungsweise Fahrrad-Delivery gehört.

Zu differenzieren ist das Expansionsverhalten aktiver Labels insbesondere auch

in der Auswahl der Städtekategorie: So gibt es eine Vielzahl von Retailern mit

einem hohen Expansionstempo, die beim Ausbau ihres Filialnetzes immer wieder

Standorte außerhalb der A- und B-Städte in die Planungen aufnehmen, um sich hier

als wichtiger Bestandteil des innerstädtischen Einzelhandelsbesatzes zu

etablieren. Dazu gehören renommierte Einzelhändler wie vor allem Woolworth (32

Abschlüsse), Ernsting's Family (15 Abschlüsse), Tedi (15 Abschlüsse) oder Action

(10 Abschlüsse), bei denen sich rund 90 % des Vermietungsgeschehens seit 2020 in

Städten jenseits der A- oder B-Standorte abspielt. Hier sind sie oft die Lösung

für coronabedingte Leerstände und leisten als wichtige Ankermieter in kleineren

Gemeinden einen bedeutenden Beitrag zur Wiederbelebung der Innenstädte.

"Zusammenfassend ist aus heutiger Sicht davon auszugehen, dass sich der positive

Trend bei der Vermietungsdynamik fortsetzen dürfte. Der große Pool aktiver

Retailer unterschiedlicher Branchen mit breit gestreuten Standortpräferenzen

spricht dafür, dass es durchaus Entwicklungen gibt, die Gegenbewegungen zur viel

zitierten These der Verödung und Vereinheitlichung der Innenstädte darstellen",

prognostiziert Christoph Scharf, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate

GmbH und Head of Retail Services, den weiteren Verlauf des Jahres 2022.

Die interaktive Visualisierung der BNPPRE-Expansionsanalyse finden Sie unter

folgendem Link: https://www.realestate.bnpparibas.de/marktberichte/retailmarkt/e

xpansionsanalyse-in-citylagen-2022

