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14.04.2026 09:32:38
OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / Hotel-Investmentmarkt: Bester ...
Hotel-Investmentmarkt: Bester Jahresauftakt seit 2022
Frankfurt/Main (ots) - Der Hotel-Investmentmarkt startet dynamisch in das Jahr
2026. Mit einem Investmentvolumen von rund 318 Mio. EUR übertrifft er nicht nur
das Ergebnis aus dem Vorjahreszeitraum um rund ein Drittel, sondern erzielt auch
das beste Resultat seit 2022. Erfreulich ist dabei die hohe Transaktionsdichte,
die gegenüber Q1 2025 noch einmal um über 50 % gestiegen ist. Nachdem sich das
Portfoliosegment im Laufe des vergangenen Jahres spürbar belebt hatte,
konzentriert sich das Marktgeschehen bisher auf Einzeltransaktionen.
Hotelportfolios konnten wie auch zum Jahresauftakt 2025 noch nicht verzeichnet
werden. Das durchschnittliche Volumen pro Abschluss ist im Vorjahresvergleich
aufgrund der Vielzahl kleinerer Transaktionen leicht auf 11 Mio. EUR gesunken.
Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.
"Auf der Käuferseite finden sich wieder vermehrt institutionelle Investoren. Vor
allem in den Größenklassen über 25 Mio. EUR prägen diese aktuell den Markt. Die
robusten Übernachtungszahlen und hohe Auslastungsquoten bilden das Fundament für
ihr wachsendes Interesse. In den kleinteiligeren Segmenten bis 25 Mio. EUR sind
dagegen nach wie vor Eigennutzer sowie private Investoren stark vertreten",
erklärt Alexander Trobitz, Geschäftsführer und Head of Hotel Services der BNP
Paribas Real Estate GmbH.
Auffallend ist, dass zu Jahresbeginn internationale Investoren besonders präsent
sind. So gehen die drei größten Deals in den ersten drei Monaten auf ihr Konto.
Mehr als die Hälfte des Hotel-Investmentvolumens stammt von ausländischen
Investoren, vor allem aus dem angelsächsischen Raum.
A-Standorte mit deutlichem Zuwachs
Das Hotel-Investmentvolumen in den A-Standorten beläuft sich im ersten Quartal
auf gut 200 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um
56 %. Derzeit partizipieren jedoch noch nicht alle Städte am Umsatz.
Spitzenreiter ist aktuell München, wo 85 Mio. EUR platziert wurden. Maßgeblich
hierzu beigetragen hat der von BNPPRE begleitete Verkauf des Excelsior-Hotels am
Hauptbahnhof, welcher bundesweit die bislang größte Transaktion des Jahres
darstellt. Auf dem zweiten Rang schließt sich Berlin mit knapp 59 Mio. EUR an.
Anstiege sind auch in Hamburg (34 Mio. EUR) und Düsseldorf (22 Mio. EUR) zu
vermelden, während zum Jahresstart in Frankfurt, Köln und Stuttgart bislang noch
keine Transaktionen verzeichnet wurden.
Wie auch im Vorjahresquartal verteilt sich der Umsatz recht gleichmäßig auf die
Größensegmente bis 100 Mio. EUR, wobei die Kategorie über 100 Mio. EUR erneut
unbesetzt geblieben ist. Insgesamt präsentiert sich das Marktgeschehen noch
recht kleinteilig. Am meisten investiert wurde bisher in Objekte mit einem
Volumen zwischen 10-25 Mio. EUR (34 %), gefolgt von kleineren Hotels bis 10 Mio.
EUR (26 %). Erfreulich ist hierbei der erhebliche absolute Umsatzzuwachs in
diesen Größenklassen gegenüber dem Vorjahr. Deals zwischen 25-50 Mio. EUR
steuern in der Summe ähnlich viel wie im Vorjahr bei, kommen aber aufgrund des
insgesamt höheren Umsatzes nur noch auf einen Anteil von 22 %. Gleiches gilt für
das Segment zwischen 50-100 Mio. EUR, welches 18 % beisteuert.
Perspektiven
In einem geopolitisch von Unsicherheiten geprägten Umfeld präsentiert sich der
Hotel-Investmentmarkt erneut äußerst robust. Rückenwind erhält er von der
Nachfrageseite. Ein boomender Inlandstourismus und das vermehrte Interesse von
Reisenden aus dem Ausland haben 2025 für einen neuen bundesweiten
Übernachtungsrekord gesorgt. Ebenso haben sich wichtige Kennzahlen wie
Auslastungsquoten und Zimmerraten seit dem Coronaknick wieder spürbar erholt und
präsentieren sich in alter Stärke.
Auf der anderen Seite war das Angebot im Neubausegment, das traditionell
erheblich zum Investitionsvolumen beigetragen hat, in den letzten Jahren
begrenzter als vor der Coronapandemie, da infolge dieser viele Projekte
verschoben oder vollständig zurückgestellt wurden. Aufgrund der positiven
Signale von den Nutzermärkten dürfte sich das Projektvolumen jedoch in den
kommenden Monaten etwas ausweiten, was sich ebenfalls umsatzfördernd auswirken
könnte. Erfreulicherweise hat sich bereits im ersten Quartal das Volumen der
Projekte im Bau gegenüber dem Jahresende erhöht.
"Gleichzeitig bleiben geopolitische Auseinandersetzungen und die daraus
resultierenden Inflationsrisiken sowie das zuletzt volatilere Kapitalmarktumfeld
Einflussfaktoren, welche die Preisfindung und das Transaktionsgeschehen temporär
bremsen können. Dennoch sprechen die robusten operativen Kennzahlen dafür, dass
sich der Hotel-Investmentmarkt auf einem soliden Fundament bewegt. Ein
Transaktionsvolumen mindestens im Bereich des Vorjahresresultats ist damit aus
heutiger Sicht zum Jahresende realistisch", so Alexander Trobitz.
Link zum Marktbericht: Hotelimmobilien-Investmentmarkt Deutschland Q1 2026 | BNP
Paribas Real Estate (https://www.realestate.bnpparibas.de/marktberichte/hotel-in
vestmentmarkt/deutschland-report)
Pressekontakt:
Chantal Schaum
Head of Public Relations
BNP Paribas Real Estate Holding GmbH
Goetheplatz 4 - 60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69-298 99-948
Mobil: +49 (0)174-903 85 77
E-Mail: mailto:chantal.schaum@bnpparibas.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50927/6254817
OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH
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