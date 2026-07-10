OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / Hotel-Investmentmarkt: deutlich ...

Hotel-Investmentmarkt: deutlich höhere Transaktionsdynamik im 2.

Quartal - Investmentvolumen auf Vorjahresniveau

Frankfurt/Main (ots) - Für den deutschen Hotel-Investmentmarkt kann zum Halbjahr

2026 ein Transaktionsvolumen von rund 790 Mio. EUR vermeldet werden. Dies ergibt

die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

"Der Markt bewegt sich damit insgesamt auf Vorjahresniveau. Das starke 2025er

Ergebnis, das mit Trophy Asset-Transaktionen wie dem Mandarin Oriental in

München und dem Steigenberger am Kanzleramt in Berlin gespickt war, wird

marginal um knapp 4 % verfehlt. Vor allem ein beschleunigtes zweites Quartal mit

platzierten 475 Mio. EUR hat zum insgesamt guten Zwischenresultat beigetragen",

erklärt Alexander Trobitz, Geschäftsführer und Head of Hotel Services der BNP

Paribas Real Estate GmbH.

Im direkten Vorjahresvergleich fällt die deutlich erhöhte Transaktionsdynamik

ins Gewicht. So konnten seit 2019 erstmals wieder mehr als 50 Vertragsabschlüsse

zum Halbjahr registriert werden. In den beiden Vorjahreszeiträumen waren es

jeweils rund 35 Verträge und 2023 sogar nur 28. Der Markt zeigt sich in der

Breite wesentlich belebter, wird aber über weite Strecken von kleineren

Transaktionen getragen. Das durchschnittliche Dealvolumen beläuft sich in der

Konsequenz aktuell auf nur rund 15 Mio. EUR und präsentiert sich damit - mit

Ausnahme des ersten Halbjahrs 2025 - seit 2022 auf diesem konstant niedrigen

Niveau.

Starke Performance-Kennziffern sowie Gäste- und Übernachtungszahlen, die sich

vielerorts auf bzw. sogar über Vor-Corona-Niveau bewegen, überzeugen auch

internationale Investoren vom deutschen Hotel-Investmentmarkt. Ihr Marktanteil

beläuft sich aktuell auf 52 %.

München und Berlin mit Abstand stärkste Märkte, mittelgroße Deals Treiber der

Investment-dynamik

München und Berlin sind unverändert die stärksten Hotel-Investmentstandorte

bundesweit. Für München wird zur Jahreshälfte ein Investmentvolumen von rund 131

Mio. EUR (-50 % ggü. H1 2025) verzeichnet. Knapp dahinter folgt Berlin mit rund

128 Mio. EUR (-29 %). Während im Vorjahr die genannten Trophy Assets das

Zwischenergebnis positiv beeinflusst haben, wird der Markt in beiden Märkten

aktuell von kleinen und mittleren Abschlüssen geprägt. Darunter in München der

von BNPPRE begleitete Verkauf des Excelsior Hotels sowie verschiedene

Investments in Serviced Apartments. Auch in Hamburg (rund 34 Mio. EUR, -32 %)

und Köln (22 Mio. EUR, -73 %) konnte das Transaktionsvolumen nicht an das

Vorjahr anknüpfen. Anders ist die Situation in Düsseldorf, wo sich das

Investmentgeschehen auf niedrigem Niveau (22 Mio. EUR) moderat belebt hat. Aus

dem Feld der Standorte sticht Frankfurt positiv hervor. Nach drei sehr niedrigen

Zwischenresultaten in den Jahren 2023 bis 2025 konnte nun erstmals wieder eine

größere Transaktion erfolgreich über die Ziellinie gebracht werden.

Der Hotel-Investmentmarkt präsentiert sich zur Jahresmitte in der Breite belebt.

Die Größenklassen zwischen 10 Mio. EUR und 100 Mio. EUR tragen jeweils 21 % bis

25 % bzw. in Summe zwei Drittel zum Investmentvolumen bei. Kleine Abschlüsse

kommen auf gut 16 % Marktanteil, Deals im dreistelligen Millionensegment auf

rund 17 %. Treiber war hier der Verkauf des bundesweiten Penta Hotel-Portfolios.

Perspektiven: überzeugende Gäste- und Übernachtungszahlen, belebtes zweites

Investmenthalbjahr erwartet

Die Perspektiven für den deutschen Hotel-Investmentmarkt sind durchaus

vielversprechend. Starke Nutzermärkte bilden dabei die Basis für attraktive

Investmentopportunitäten. Der aktuell prosperierende Inlandstourismus kommt in

den ersten Monaten des Jahres 2026 in überdurchschnittlichen Gäste- und

Übernachtungszahlen zum Ausdruck. Sie notieren in den nachgefragtesten

Ferienzielen wie auch in den Top-Destinationen für Geschäftsreisen und

Städtetourismus über Vorjahres- und auch über Vor-Corona- Nivea . Überzeugende und

sich fortlaufend verbessernde Key Performance-Indikatoren sind Beleg für die

sich positiv entwickelnde Wirtschaftlichkeit im Gastgewerbe.

"Das sich ausweitende Angebot an attraktivem Investmentprodukt sollte zusätzlich

stützend auf die Marktdynamik wirken. Vor allem im mittleren Größenvolumen, in

dem Käufer und Verkäufer im fortlaufend herausfordernden Finanzierungsumfeld gut

zusammenfinden, ist die Pipeline gefüllt. Auch jenseits der 100-Mio.-EUR-Marke

befinden sich verschiedene Transaktionen im Markt. Trotz der verteuerten

Finanzierungskonditionen in Reaktion auf die Zinswende im Zuge des Iran-Kriegs

und der anziehenden Inflation bestehen gute Chancen, dass noch vor Jahresende

einige Großdeals erfolgreich zum Abschluss kommen, die dann auch einen

wesentlichen Beitrag zum Investmentumsatz leisten werden. Ein

Gesamtjahresresultat auf Vorjahresniveau, und damit Kurs auf die

2-Mrd.-EUR-Marke nehmend, ist realistisch", so Alexander Trobitz.

Link zum Marktbericht: Hotelimmobilien-Investmentmarkt Deutschland Q2 2026 | BNP

Paribas Real Estate (https://www.realestate.bnpparibas.de/marktberichte/hotel-in

vestmentmarkt/deutschland-report)

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