OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / Investmentmarkt bleibt unter ...

Investmentmarkt bleibt unter Vorjahresergebnis - bundesweites

Investmentvolumen bei 23,1 Mrd. EUR

Frankfurt/Main (ots) - Das Transaktionsvolumen auf dem deutschen

Immobilien-Investmentmarkt beläuft sich Ende September auf insgesamt 23,1 Mrd.

EUR. Damit wird das Vorjahresergebnis in einem fortlaufend herausfordernden

Umfeld um rund 3 % verfehlt. Das Wohnsegment bleibt mit 5,9 Mrd. EUR mit Abstand

stärkste Assetklasse, registriert aber für den Moment im direkten

Jahresvergleich ein Umsatzminus von gut 5 %. Das Investmentvolumen für

gewerbliche Immobilien beläuft sich auf 17,1 Mrd. EUR (-2 %). Trotz des

rückläufigen Investmentvolumens ist die Abschlussdynamik mit rund 1.050

Transaktionen die stärkste seit 2022. Dies ergibt die aktuelle Analyse von BNP

Paribas Real Estate.

Die wichtigsten Ergebnisse der BNP Paribas Real Estate-Investmentmarktanalyse:

- Investmentumsatz: Verfehlt mit 23,1 Mrd. EUR knapp das Vorjahresergebnis (-3

%)

- Wohn-Investments: Mit Abstand stärkste Assetklasse im Gesamtmarkt mit 5,9 Mrd.

EUR (- 5 %)

- Gewerbe-Investments: Moderater Rückgang auf 17,1 Mrd. EUR (-2 %)

- 77 % Einzeldeals (13,2 Mrd. EUR), 23 % Portfoliodeals (3,9 Mrd. EUR)

- Büro stärkste gewerbliche Assetklasse mit 4,4 Mrd. EUR, gefolgt von Logistik

(4,0 Mrd.EUR) und Einzelhandel (3,1 Mrd. EUR)

- A-Standorte: München mit 1,7 Mrd. EUR vor Hamburg (1,2 Mrd. EUR) und Berlin

(1,0 Mrd.EUR)

- Renditen: Netto-Spitzenrenditen weiter steigend, punktuell für absolut Prime

stabil

- Investoren: Marktanteil ausländischer Investoren steigt auf 49 %

- Transaktionsdynamik: Mehr als 1.040 erfasste Deals, höchste Transaktionszahl

seit 2022

"Die Rahmenparameter für den deutschen Investmentmarkt sind weitestgehend

unverändert. Geopolitische Unsicherheiten und sich verteuernde

Finanzierungskonditionen setzen die Leitplanken. Gerade der Einfluss der

kriegerischen Handlungen im Nahen Osten, die sich entgegen der berechtigten

Hoffnung auf eine Konfliktlösung zuletzt ausgeweitet haben, ist deutlich im

Markt spürbar. Sie belasten die Weltwirtschaft und halten den Inflationsdruck

hoch, sodass die führenden Zentralbanken in den vergangenen Wochen den nächsten

Schritt der Zinsenerhöhung gegangen sind, mit direkten Implikationen auf der

Finanzierungsseite. Für Investoren stand in Konsequenz auch im dritten Quartal

2026 die Neukalkulation von Businessplänen sowie die Adjustierung von Risiko und

Investmentopportunität auf der Agenda, was in Ankaufsprozessen durchaus

drosselnd auf das Tempo wirken konnte. Entsprechend ist das Investmentvolumen im

direkten Quartalsvergleich jetzt noch einmal gesunken, und das

Gesamtinvestmentvolumen von 23,1 Mrd. EUR verfehlt das Vorjahresergebnis trotz

eines starken Jahresauftakts um knapp 3 %", erläutert Marcus Zorn, CEO von BNP

Paribas Real Estate, und erläutert: "Was in diesen Zahlen nicht zum Ausdruck

kommt, ist die insgesamt hohe Transaktionsdynamik im Markt, die mit mehr als

1.000 Deals so hoch ist wie seit 2022 nicht mehr, wie auch die nachhaltigen

Wachstumschancen und Wertschöpfungspotenziale, die der deutsche Investmentmarkt

dank robuster Nutzermärkte bietet. Der hohe Marktanteil ausländischer Investoren

von jetzt 49 % zeigt aber genau das: Die Zeit der Opportunitäten ist jetzt."

Wohnen bleibt umsatzstärkste Assetklasse

Wohn-Investments stellen im deutschen Gesamtmarkt einmal mehr die umsatzstärkste

Assetklasse, allerdings haben auch hier die verteuerten Finanzierungsbedingungen

zuletzt dämpfend auf den Umsatz gewirkt, sodass sich das Wohn-Investmentvolumen

im dritten Quartal nur auf 1,6 Mrd. EUR belief. In der Gesamtjahresbetrachtung

bis Ende September wurden rund 5,9 Mrd. EUR in deutsche Wohnportfolios

platziert, womit das Vorjahresresultat um rund 5 % verfehlt wurde. "Das zuletzt

leicht rückläufige Investmentvolumen dürfte in dieser starken Assetklasse nur

eine Momentaufnahme sein, denn die Nachfrage institutioneller Investoren nach

diesem zyklusunabhängigen Anlageprodukt mit umfangreichen

Mietsteigerungspotenzialen ist ungebrochen hoch. Das schwächere dritte Quartal

war über weite Strecken von mittelgroßen Bestandsportfolios geprägt, für das

vierte Quartal zeichnet sich eine wieder steigende Zahl erfolgreich

endverhandelter Großportfolios ab, die das Wohn-Investmentvolumen durchaus

pushen könnten", führt Marcus Zorn aus.

Gewerbliches Investmentvolumen leicht rückläufig - Büro stärkstes Anlagesegment

Das gewerbliche Investitionsvolumen beläuft sich nach drei Quartalen auf rund

17,1 Mrd. EUR und notiert damit 2 % unter dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis

profitiert dabei insbesondere von einem gelungenen Jahresauftakt, der unter den

Vorzeichen eines sich aufhellenden Marktumfeldes ein Investmentvolumen von 6,9

Mrd. EUR verbuchen konnte. Der ab März eskalierte Irankrieg und der sich

anschließende Richtungswechsel auf den Kapitalmärkten hat jedoch deutlich das

Sentiment im Markt gedrückt und das Marktgeschehen belastet. Auf ein schwächeres

zweites Quartal (5,4 Mrd. EUR) folgte ein verhaltenes drittes mit knapp 4,9 Mrd.

EUR Investmentvolumen. Der zur Jahresmitte noch bestehende Umsatzvorsprung

gegenüber dem Vorjahr wurde damit vorerst aufgezehrt.

"Die aktuellen Finanzierungsbedingungen sind ein wesentlicher Grund für das

deutlich gedämpfte Transaktionsgeschehen im dritten Quartal. Die mittel- bis

langfristigen EUR-Swap-Sätze bewegen sich aktuell auf dem Niveau der frühen

2010er-Jahre und verteuern die Finanzierungen. Gleichzeitig liegen die

Staatsanleihen führender Volkswirtschaften auf Mehrjahreshochs, wodurch sie für

Investoren als liquide Anlagealternativen noch einmal an Attraktivität gewinnen,

wobei auch hier mittlerweile fiskalische und politische Risiken eingepreist

werden. Für die Anlageklasse Immobilien bedeutet dies in der Konsequenz, dass

sie sich sowohl bei den Finanzierungskosten als auch beim Wettbewerb um das

verfügbare Kapital höheren Investorenforderungen stellen muss als noch zu

Jahresbeginn", erläutert Nico Keller, Deputy CEO von BNP Paribas Real Estate

Deutschland. "Für laufende und sich in Anbahnung befindliche

Immobilientransaktionen bedeutet dies ganz konkret, dass Käufer- und

Verkäuferseite angesichts der gestiegenen Kapitalkosten erneut ein gemeinsames

und belastbares Preisverständnis entwickeln. Vieles spricht aktuell für ein

längerfristig erhöhtes Zinsniveau, was Verhandlungsparteien durchaus dazu

motivieren sollte, einen tragfähigen Abschluss zu heutigen Konditionen

anzustreben, statt auf günstigere Finanzierungsbedingungen zu einem unbestimmten

Zeitpunkt zu warten. Wir gehen davon aus, dass sich dies im Jahresendgeschäft in

Transaktionen widerspiegeln wird. Entscheidend für Abschlüsse wird sein, dass

ein Ankauf aus den laufenden Erträgen und erschließbaren Potenzialen überzeugt,

ohne auf sinkende Zinsen oder pauschal steigende Marktpreise angewiesen zu

sein."

Büro bleibt stärkste gewerbliche Assetklasse vor Logistik und Einzelhandel

Büroimmobilien belegen mit einem Transaktionsvolumen von knapp 4,4 Mrd. EUR und

einem Marktanteil von rund 26 % weiterhin die Spitzenposition unter den

gewerblichen Assetklassen. Das Vorjahresergebnis wird lediglich um etwa 2 %

verfehlt. Analog zum Gesamtmarkt hat das Bürosegment im dritten Quartal etwas an

Dynamik eingebüßt und notiert ein Investmentvolumen von 1,2 Mrd. EUR

beziehungsweise rund 50 Transaktionen.

Logistik-Investments folgen mit rund 4 Mrd. EUR und einem Marktanteil von gut 23

% auf dem zweiten Rang. Damit wird der Vorjahreswert um gut 4 % verfehlt. Das

Investmentgeschehen wird im aktuellen Marktumfeld ganz klar von Einzelverkäufen

geprägt, die mit 2,9 Mrd. EUR rund 73 % zum Ergebnis beitragen. Entsprechend

verharrt der Portfolioanteil mit rund 27 % auf unterdurchschnittlichem Niveau

(41 %). Auffallend ist, dass die durchschnittliche Transaktionsgröße derzeit bei

nur rund 20 Mio. EUR liegt, aber mit insgesamt fast 200 registrierten

Transaktionen die dritthöchste Dealanzahl der vergangenen 10 Jahre erfasst

werden konnte. Dies ist ein starkes Zeichen für die hohe Attraktivität und

Dynamik des deutschen Logistik-Investmentmarkts.

Das Investmentvolumen im Einzelhandelssegment beläuft sich nach drei Quartalen

auf rund 3,1 Mrd. EUR (anteilig 18 %). Der jetzt zu verzeichnende Rückgang um

rund 25 % gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie der großvolumigen Übernahme

der Porta-Gruppe durch XXXLutz im hohen dreistelligen Millionenbereich im

Vorjahr geschuldet. Ohne diesen Sondereffekt stünde nur ein leichtes Minus im

Vorjahresvergleich zu Buche, was wiederum der geringeren Abschlussdynamik bei

Portfoliotransaktionen geschuldet ist. Denn während Paketverkäufe mit knapp 600

Mio. EUR etwa 69 % unter dem Vorjahresergebnis verharren, stieg das Volumen bei

Einzeltransaktionen deutlich um 12 % auf aktuell 2,5 Mrd. EUR.

Getragen von der im ersten Quartal erfolgten Übernahme von 80 % der

Cofinimmo-Anteile durch Aedifica sowie zum Teil großvolumiger

Portfoliotransaktionen verbucht die Assetklasse Healthcare einen Anstieg des

Investmentvolumens um 58 % im direkten Vorjahresvergleich. Rund 1,9 Mrd. EUR

wurden in diesem Segment platziert, das damit auf 11 % Marktanteil und ein

Ergebnis 5 % über dem 10-jährigen Durchschnitt kommt.

Trotz überzeugender KPIs und starker Übernachtungszahlen muss für den

Hotel-Investmentmarkt ein rückläufiges Volumen registriert werden, das sich auf

rund 1 Mrd. EUR beläuft und damit das Vorjahresergebnis um minus 27 %

unterschreitet. Anders als im Vorjahr fehlen aktuell die großvolumigen

Einzeltransaktionen im dreistelligen Millionenbereich. Dafür ist die hohe

Dealanzahl von rund 70 Transaktionen Beleg für die hohe Attraktivität deutscher

Hotel-Investments.

Einzeltransaktionen dominieren den Markt

Einzeltransaktionen tragen mit rund 13,2 Mrd. EUR und einem Anteil von 77 %

weiterhin das Gros zum gewerblichen Investmentumsatz bei (-1 % ggü. Vorjahr).

Portfoliotransaktionen spielen im Gesamtmarkt mit 3,9 Mrd. EUR Investmentvolumen

weiterhin eine untergeordnete Rolle, sind aber eine gewichtige Marktkomponente

bei Healthcare und Logistik. In Konsequenz steuern diese beiden Assetklassen

zwei Drittel zum gesamten Paketvolumen bei.

Trotz der geänderten Vorzeichen in der Zinsentwicklung funktionieren auch

großvolumige Deals im aktuellen Marktumfeld. In der Neunmonatsbetrachtung

summieren sich Transaktionen ab 100 Mio. EUR auf knapp 6 Mrd. EUR und

übertreffen damit den Vorjahreswert um rund 26 %.

Logistik und Healthcare stark von ausländischem Kapital geprägt

Der Marktanteil ausländischer Käufer ist weiter auf jetzt 49 % gestiegen und ein

Indiz für die attraktiven Investmentopportunitäten, die der deutsche

Immobilienmarkt bietet. Besonders hoch ist die internationale Beteiligung bei

Healthcare-Immobilien mit 83 % und im Logistiksegment mit 75 %. Demgegenüber

werden Büro- und Einzelhandelsimmobilien mehrheitlich von deutschen Investoren

erworben, die 72 % bzw. 69 % des Umsatzes auf sich vereinen.

München führt das Ranking der A-Standorte an

Das gewerbliche Transaktionsvolumen in den sieben A-Standorten Berlin,

Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart beläuft sich nach

neun Monaten auf knapp 6,7 Mrd. EUR (-11 % ggü. Vorjahr).

An der Spitze steht München mit rund 1,7 Mrd. EUR und einem deutlichen Plus von

18 % im direkten Vorjahresvergleich. Fast die Hälfte des Volumens der

bayerischen Landeshauptstadt entfällt dabei auf Büroobjekte. Mit 20 erfassten

Transaktionen registriert dieses Segment den höchsten Wert seit 2021.

Zweitstärkster Markt ist Hamburg mit 1,2 Mrd. EUR, wobei das stärkere

Vorjahresergebnis um 7 % verfehlt wurde.

Getragen von einer wesentlich höheren Transaktionsdynamik im Bürosegment

verzeichnen auch Düsseldorf (963 Mio. EUR) mit plus 26 % und Frankfurt (839 Mio.

EUR) mit plus 52 % deutlich höhere Investmentvolumina als im Vorjahr. In anderen

Märkten ist das Investmentvolumen im Vorjahresvergleich rückläufig. Vor allem in

Berlin mit 1 Mrd. EUR (-56 %) und Stuttgart (-23 % auf 295 Mio. EUR) ist das

Volumen mangels ganz großer Transaktionen sehr umfangreich. Auch in Köln fällt

der Rückgang mit 10 % auf 661 Mio. EUR zweistellig aus.

Netto-Spitzenrenditen steigen im dritten Quartal über alle Assetklassen an

Der deutliche Anstieg der Finanzierungskosten spiegelt sich in der Entwicklung

der Renditen wider. Im dritten Quartal sind die Netto-Spitzenrenditen über

sämtliche Assetklassen hinweg zumeist moderat zwischen 10 und maximal 20

Basispunkten gestiegen.

Im Bürosegment sind für die Netto-Spitzenrendite im Durchschnitt der A-Standorte

zum Ende des dritten Quartals 4,56 % anzusetzen, was einem Plus von 7

Basispunkten (bp) zum Vorquartal entspricht. München bleibt mit unverändert 4,20

% der teuerste Büroinvestmentmarkt. Auch Hamburg zeigt sich mit 4,35 % stabil.

In den übrigen Top-Märkten Berlin (4,60 %), Frankfurt (4,60 %), Köln (4,70 %),

Düsseldorf (4,75 %) und Stuttgart (4,75 %) steigt die Netto-Spitzenrendite um

jeweils 10 Basispunkte.

Ein Anstieg um jeweils 10 Basispunkte wird auch für die Netto-Spitzenrenditen

Logistik (im Durchschnitt der A-Standorte jetzt bei 4,70 %), Healthcare (5,40 %)

und Wohnen-Neubauprojekte (3,75 %) registriert.

Im Einzelhandel haben die Nettospitzenrenditen über sämtliche Teilsegmente

hinweg angezogen. Für Shoppingcenter werden derzeit 6,10 % (+10 bp), für

Supermärkte/Discounter 5,00 % (+10 bp) und für lebensmittelgeankerte

Fachmarktzentren 4,75 % (+10 bp) angesetzt. Die stärkste Anpassung verzeichnen

derweil Baumärkte, deren Spitzenrendite um 20 Basispunkte auf 6,40 % gestiegen

ist.

Bei innerstädtischen Geschäftshäusern liegt die Netto-Spitzenrendite im

Durchschnitt der A-Standorte bei 3,94 % und damit um rund 9 Basispunkte höher

als zur Jahresmitte. München bleibt mit 3,50 % der teuerste Standort und

verzeichnet mit 5 Basispunkten zugleich den geringsten Anstieg. In den übrigen

A-Städten haben die Renditen jeweils um 10 Basispunkte zugelegt und notieren

jetzt wie folgt: Frankfurt 3,85 %, Hamburg 3,95 %, Berlin und Düsseldorf jeweils

4,05 % sowie Köln und Stuttgart jeweils 4,10 %.

Perspektiven

Der deutsche Investmentmarkt steuert auf ein wieder transaktionsstärkeres

viertes Quartal zu, denn in einem unverändert herausfordernden Umfeld, in dem

geopolitische Volatilität an der Tagesordnung bleibt, sendet eine zunehmende

Zahl wichtiger Marktparameter Signale des moderaten Wachstums und einer besseren

Kalkulierbarkeit aus; allen voran die deutsche Wirtschaft mit dem sich

aufhellenden Sentiment in den Unternehmensetagen, die robusten Nutzermärkte

sowie auch der entschlossene Kurs der führenden Zentralbanken zur Eindämmung der

Inflation.

Die konjunkturelle Entwicklung der deutschen Wirtschaft und die sich wieder

verbessernde Stimmung in den Unternehmensetagen dürfte in den kommenden Monaten

eine nicht zu unterschätzende Rolle bei Investorenentscheidungen spielen. Wie

die OECD haben nun auch die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute

in ihrer jüngsten Gemeinschaftsdiagnose die Wachstumsprognose für Deutschland

und damit die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt deutlich angehoben. Für 2026

rechnen sie mit einem Anstieg des BIP von 1,3 %, nach lediglich 0,6 % im

Frühjahr. Vor allem die Exporte und die Industrieproduktion haben sich besser

entwickelt als erwartet. Zusätzliche Impulse kommen von den öffentlichen

Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung. Sicherlich wirken die verhaltenen

Unternehmensinvestitionen und die Belastungen durch höhere Energiepreise

dämpfend auf das

Wachstum, aber sollte sich der Optimismus in den Unternehmensetagen verfestigen,

könnte dies entscheidend dazu beitragen, dass der eingeschlagene Erholungskurs

erfolgreich weiterbeschritten wird.

Die Nutzermärkte präsentieren sich bereits über die vergangenen Monate hinweg

insgesamt robust und dürften vom moderaten Wirtschaftswachstum in der Breite

profitieren. Sicherlich bleiben je nach Assetklasse die Nutzernachfrage am

jeweiligen Standort und die Wettbewerbsfähigkeit des einzelnen Objekts in der

Ankaufssituation für den Investor entscheidend, aber generell dürfte es

Investoren im Windschatten einer wieder etwas stärker wachsenden Wirtschaft

leichter fallen, Vermietungsperspektiven und Wertsteigerungspotenziale zu

erkennen und einzupreisen.

Die Preisfindung im Rahmen von Ankaufsprozessen dürfte dabei die entscheidende

Komponente im Jahresschlussquartal sein. Die gestiegenen Finanzierungskosten

haben das Tempo der Transaktionsdynamik in den vergangenen Monaten merklich

gedrosselt, aber der anhaltend hohe Inflationsdruck sowie die kommunizierte

Bereitschaft der Zentralbanken, diesem mit weiteren Zinserhöhungen zu begegnen,

eröffnet durchaus wieder Raum für erfolgreiche Endverhandlungen, wenn beide

Seiten motiviert sind, die Transaktion zu heutigen Konditionen abzuschließen,

statt auf günstigere Finanzierungskonditionen zu einem unbestimmten Zeitpunkt zu

warten. Voraussetzung für eine höhere Abschlussdynamik bleiben belastbare

Finanzierungsstrukturen und Kaufpreise, die sowohl die Ertragsperspektiven als

auch den objektspezifischen Investitionsbedarf berücksichtigen. Weitere

punktuelle Renditeanpassungen sind unter diesen Bedingungen nicht

auszuschließen.

"Die verbesserten Konjunkturaussichten sind ein positives Signal für den

deutschen Immobilienmarkt. Kurzfristig bleiben jedoch die Finanzierungskosten

und die Verständigung auf tragfähige Kaufpreise für das Transaktionsgeschehen

bestimmend. Wir erwarten, dass das Schlussquartal stärker ausfallen wird als das

dritte Quartal. Eine ausgeprägte Jahresendrally dürfte unter den aktuellen

Rahmenbedingungen allerdings ausbleiben. Für das Gesamtjahr halten wir derzeit

ein Investmentvolumen von rund 32 Mrd. EUR über Gewerbe- und Wohnimmobilien

hinweg für realistisch. Eine sich festigende wirtschaftliche Erholung könnte

dann im kommenden Jahr auch den Investmentmärkten zusätzliche Impulse geben",

fasst Marcus Zorn die Aussichten zusammen.

Pressekontakt:

Chantal Schaum

Head of Public Relations

BNP Paribas Real Estate Holding GmbH

Goetheplatz 4 - 60311 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69-298 99-948

Mobil: +49 (0)174-903 85 77

E-Mail: mailto:chantal.schaum@bnpparibas.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50927/6364569

OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH