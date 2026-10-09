OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / Retail-Investmentmarkt Q3: viele ...

Retail-Investmentmarkt Q3: viele Deals, aber niedriges

Durchschnittsvolumen

Frankfurt/Main (ots) - Die Bilanz auf dem Retail-Investmentmarkt ist nach den

ersten drei Quartalen 2026 zweigeteilt: Einerseits konnte gegenüber den letzten

drei Vergleichszeiträumen eine überdurchschnittliche Zahl an Transaktionen

registriert werden. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

"Teil der Wahrheit ist allerdings auch, dass sich dies durch ein historisch

geringes Durchschnittsvolumen pro Deal von nur 17 Mio. EUR nicht im

Investmentumsatz ablesen lässt, der mit knapp 3,1 Mrd. EUR um knapp 25 %

gegenüber dem Vorjahreszeitraum nachgegeben hat. Ursächlich hierfür war ein sehr

verhaltenes Marktgeschehen in den letzten beiden Quartalen, die sich mit 892

Mio. EUR in Q1 und 829 Mio. EUR in Q2 jeweils deutlich unter der

1-Mrd.-EUR-Marke eingeordnet haben. Dass jedoch auch in der aktuellen Marktphase

Quartalsumsätze von fast 1,5 Mrd. EUR möglich sind, konnte die Retail-Sparte

erfreulicherweise bereits zum Jahresbeginn beweisen", erläutert Christoph

Scharf, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Head of Retail

Services. Sie betrugen im Q1 rund 1,37 Mrd. EUR.

So stammen auch die größten Verkäufe im laufenden Jahr weiterhin aus der ersten

Jahreshälfte: Im Portfoliosektor ist hierbei der Verkauf des aus 37

Lebensmittelmärkten beziehungsweise Fachmarktzentren bestehenden

Powerfood-Portfolios zu nennen, und im Einzeldealsegment sind die

Highstreet-Prestigeobjekte Alsterhaus in Hamburg, die Alte Akademie in München

und das Shoppingcenter Höfe am Brühl in Leipzig erwähnenswert. Neben der Alten

Akademie konnten insgesamt rund 50 größtenteils kleinere

Geschäftshaus-Investments verbucht und ein gestiegenes Ergebnis erreicht werden

(25 %). Klar dominierend bleibt jedoch die Food- und Fachmarktsparte mit über 45

% des Volumens und 57 % der Deals. Aber auch Shoppingcenter kommen auf eine gute

Transaktionszahl und anteilig knapp 18 %, während Kaufhäuser mit fast 12 %

derzeit den geringsten Ergebnisbeitrag auf sich vereinen.

A-Städte mit höheren Umsätzen und einzelnen Top-Deals, Netto-Spitzenrenditen

legen in allen Segmenten zu

Die A-Standorte können im laufenden Jahr ein wesentlich lebhafteres

Dreivierteljahr verbuchen als noch 2025: Mit rund 1,14 Mrd. EUR erreichen sie

einen um 37 % gestiegenen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum (832 Mio. EUR),

der hauptsächlich von kleineren Investments getragen wurde. Insgesamt

verzeichnen sogar fast alle Top-Investmentmärkte in den ersten neun Monaten

gestiegene Resultate.

An die Spitze setzen sich die Süd- bzw. Nord-Metropolen München (349 Mio. EUR)

und Hamburg (247 Mio. EUR) - angeführt von den beiden Highstreet-Top-Deals der

Alten Akademie und des Alsterhauses. Weitere nennenswerte Umsatzbeiträge haben

ebenfalls Düsseldorf (212 Mio. EUR) und Berlin (202 Mio. EUR) generiert. Während

aus der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt der Verkauf des Carsch-Hauses

und immer wieder kleinere, oft luxusgeankerte Highstreet-Objekte zu vermelden

sind, kommen in der Hauptstadt die hier zu verortenden Assets des

Powerfoods-Portfolios zum Tragen. Die Märkte Frankfurt (79 Mio. EUR), Stuttgart

(42 Mio. EUR) und Köln (7 Mio. EUR) sind dagegen nur geringfügig am Ergebnis

beteiligt.

Bei den Netto-Spitzenrenditen wurden im Jahresverlauf über alle Objektarten

hinweg Veränderungen verzeichnet: So sind Baumärkte (+60 Basispunkte; 6,40 %)

und Shoppingcenter (+30 Basispunkte; 6,10 %) seit Jahresende 2025 am

deutlichsten gestiegen. Aber auch bei Fachmarktzentren (4,75 %) und einzelnen

Food-Märkten (5,00 %) sowie Highstreet-Objekten (3,50 %) mussten die Werte um 5

bis 10 Basispunkte nach oben angepasst werden.

Perspektiven

Auch wenn der Retail-Investmentmarkt sowohl im zweiten als auch im dritten

Quartal durch ein relativ verhaltenes Marktgeschehen geprägt war, stimmen nicht

zuletzt die hohe Dealanzahl und die relativ breite Umsatzverteilung über die

unterschiedlichen Objektsparten optimistisch. Dies zeigt sich auch im

Assetklassenvergleich, in dem sich der Einzelhandelssektor bei der Zahl der

Transaktionen nicht hinter den beiden weiteren Top-Segmenten der Büro- und

Logistikobjekte verstecken muss.

Darüber hinaus bleibt darauf hinzuweisen, dass gerade in der Retail-Sparte die

Deal-Pipeline wesentlich größer und das Marktsentiment spürbar besser ist, als

es das Investmentvolumen vermuten lässt: In diesem Zusammenhang verbergen sich

sowohl hinter den bereits laufenden als auch den jüngst initiierten

Vermarktungsansätzen kurz- bis mittelfristig sehr gute Umsatzpotenziale. Dies

gilt nicht zuletzt für Food- und Fachmarkt-Investments, die mit den zahlreichen

in der Vorbereitungsphase befindlichen Transaktionsprozessen jederzeit den

Unterschied zwischen einem moderaten und einem erfreulichen Schlussquartal

ausmachen können. Neben der Dynamik bei den platzierten Food-Portfolios steht

auch das Highstreet-Segment immer wieder im Fokus, wobei vor allem

Geschäftshäuser mit international renommierten Luxus-Retailern in der Lage sind,

gute Nachfrageimpulse zu generieren.

"Bei der Entwicklung der Spitzenrenditen sind weitere Aufwärtstendenzen

erkennbar, sodass die aktuellen Werte in den unterschiedlichen Objektarten und

Städten bis zum Jahresende durchaus noch einmal steigen könnten", so Christoph

Scharf.

Link zum Marktbericht: https://ots.de/7gFNyK

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