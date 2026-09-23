OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / Volumen bei LEH-Investments über ...

Volumen bei LEH-Investments über 1 Mrd. EUR - Fachmärkte behaupten

Marktführerschaft im deutschen Retail-Investmentmarkt

Frankfurt/Main (ots) - Das Investmentvolumen in deutsche Fachmärkte belief sich

im ersten Halbjahr 2026 auf rund 1,2 Mrd. EUR. Damit blieb das außergewöhnlich

starke Vorjahresergebnis zwar um 40 % unerreicht, dennoch behauptet die

Fachmarktsparte mit einem Marktanteil von 51 % ihre Position als wichtigste

Assetklasse innerhalb des deutschen Retail-Investmentmarkts. Von den genannten

1,2 Mrd. EUR entfielen gut 1 Mrd. EUR auf Lebensmitteleinzelhandelsinvestments.

Dies ergibt der neue Grocery Investment Report von BNP Paribas Real Estate.

"Auch wenn das außergewöhnlich starke Vorjahresergebnis nicht erreicht wurde,

behauptet die Fachmarktsparte mit einem Marktanteil von 51 % ihre

Spitzenposition im deutschen Retail-Investmentmarkt. Besonders erfreulich ist,

dass lebensmittelgeankerte Investments mit rund 1 Mrd. EUR nahezu das

Vorjahresniveau erreichen, und damit erneut das Marktgeschehen prägen",

erläutert Christoph Scharf, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und

Head of Retail Services.

Während das Vorjahresergebnis noch maßgeblich von großvolumigen

Portfoliotransaktionen geprägt war, dominieren aktuell wieder Einzeldeals das

Marktgeschehen in der Fachmarktsparte. Auf sie entfallen rund 660 Mio. EUR

beziehungsweise 57 % des Investmentvolumens. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum

entspricht dies einer Steigerung von knapp 83 %. Die höchste Transaktionsdynamik

innerhalb des Fachmarktsegments verzeichnen Supermärkte und Discounter mit einem

Investmentvolumen von rund 550 Mio. EUR.

Lebensmittelgeankerte Investments weiterhin im Fokus

Von den insgesamt 1,2 Mrd. EUR Transaktionsvolumen in der Fachmarktsparte

entfielen im ersten Halbjahr gut 1 Mrd. EUR auf lebensmittelgeankerte

Einzelhandelsinvestments. Ihr Anteil am gesamten Fachmarktvolumen stieg auf 87 %

und erreicht damit wieder das für den Markt typische hohe Niveau. Die größte

Transaktion des ersten Halbjahres war das von BNP Paribas Real Estate

vermittelte bundesweite Powerfoods-Portfolio. Portfoliodeals kommen dann auch

zur Jahresmitte auf rund 45 % des Investmentvolumens. Besonders stark

präsentierten sich zudem kleinere Transaktionen bis 15 Mio. EUR, die mit knapp

300 Mio. EUR Volumen eines der besten Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre

erzielten.

Core+ bleibt bevorzugte Risikoklasse

Der Fokus der Investoren liegt weiterhin auf Core+ Investments. Rund 530 Mio.

EUR beziehungsweise 52 % des LEH-Investmentvolumens wurden in dieser

Risikoklasse platziert. Während sich das Volumen von Core Investments mit 234

Mio. EUR stabil entwickelte, legte das Value-Add-Segment deutlich zu. Mit knapp

260 Mio. EUR wurde hier das höchste Ergebnis seit 2019 registriert.

Erstmals seit mehreren Jahren zeigen sich zudem wieder leichte Anpassungen bei

den Kaufpreisfaktoren. Allerdings ausschließlich im Core+ Segment. Hier sanken

die Kaufpreisfaktoren sowohl bei Supermärkten und Discountern als auch bei

Fachmarktzentren um jeweils 0,5 Punkte. Im Prime- und Value-Add-Segment blieben

die Faktoren dagegen stabil.

Hohe Stabilität von Lebensmittelstandorten

Eine aktuelle Analyse von BNP Paribas Real Estate auf Basis von mehr als 26.000

Filialen und 16 Handelsformaten zeigt die außergewöhnlich hohe Standorttreue im

Lebensmitteleinzelhandel. Die durchschnittliche Schließungsrate beträgt

lediglich 1,4 % pro Jahr. Rechnerisch sind damit auch nach zehn Jahren noch 86 %

der Standorte am Markt. Besonders standorttreu präsentieren sich Discounter mit

einem Bestand von 89 % nach zehn Jahren. Die Ergebnisse verdeutlichen, warum

lebensmittelgeankerte Immobilien auch in einem herausfordernden Marktumfeld zu

den gefragtesten Anlageprodukten zählen.

Perspektiven

"Der Grocery Investmentmarkt startet mit hoher Transaktionsdynamik in die zweite

Jahreshälfte. Großvolumige Portfolios und bedeutende Einzeldeals mit einem

Gesamtvolumen von nahezu 1 Mrd. EUR sorgen aktuell für eine gut gefüllte

Pipeline. Gleichzeitig spricht vieles für ein lebhaftes Jahresende, sodass für

2026 ein Gesamtvolumen deutlich über 2 Mrd. EUR möglich erscheint", fasst

Christoph Scharf die Aussichten zusammen.

Link zum interaktiven Dashboard: Grocery Investmentmarkt Dashboard | BNP Paribas

Real Estate (https://www.realestate.bnpparibas.de/dashboards/grocery-investmentm

arkt-dashboard)

Link zum Marktbericht: Grocery-Investmentmarkt Deutschland H1 2026 | BNP Paribas

Real Estate (https://www.realestate.bnpparibas.de/marktberichte/retail-investmen

tmarkt/deutschland-report-h1-2026)

Pressekontakt:

Chantal Schaum

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