OTS: Boehringer Ingelheim / Boehringer Ingelheim bringt zwei wichtige ...

Boehringer Ingelheim bringt zwei wichtige Produkte aus der späten

Entwicklungspipeline auf den Markt, steigert Umsatz in einem

erfolgreichen Jahr 2025 um 7,3 %* (FOTO)

Ingelheim (ots) -

- HERNEXEOS® (Zongertinib) und JASCAYD® (Nerandomilast) im zweiten Halbjahr 2025

u.a. in den USA und China eingeführt

- Nettoumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 um 7,3 %* auf 27,8 Mrd. EUR

- Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhten sich auf 6,4 Mrd. EUR;

(F&E-Quote: 22,9%)

- 70 Mio. Patientinnen und Patienten erreicht - ein Anstieg gegenüber 66 Mio. im

Jahr 2024

Boehringer Ingelheim hat 2025 wichtige Markteinführungen im Bereich Humanpharma

erfolgreich vorangetrieben, indem sie zwei Medikamente mit "FDA Breakthrough

Therapy Designation" gegen Lungenkrebs und Lungenfibrose auf den Markt gebracht

hat. Der Nettoumsatz des Unternehmens stieg im Geschäftsjahr 2025 um 7,3 %* auf

27,8 Mrd. EUR - getragen von beiden Geschäftsbereichen, Humanpharma und

Tiergesundheit. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) erhöhten

sich auf 6,4 Mrd. EUR, was 22,9 % des Gesamtumsatzes entspricht. Insgesamt

erreichte das Unternehmen 2025 rund 70 Mio. Patientinnen und Patienten mit

innovativen Therapien - mehr als je zuvor.

"Das Jahr 2025 hat die Stärke unserer Pipeline eindrucksvoll untermauert und

gezeigt, wie sehr sich unsere langfristigen F&E-Investitionen auszahlen. Mit

zwei neu eingeführten Arzneimitteln in den Bereichen Onkologie und

Atemwegserkrankungen adressieren wir einen hohen ungedeckten medizinischen

Bedarf von Patientinnen und Patienten, und stärken zugleich die Erneuerung

unseres Portfolios. Unsere gut aufgestellte Pipeline versetzt uns in die Lage,

auch künftig wichtige Beiträge in grossen Krankheitsfeldern zu leisten und mehr

Menschen als je zuvor innovative Therapien bereitzustellen", sagte Shashank

Deshpande, Vorsitzender der Unternehmensleitung und verantwortlich für

Humanpharma. "Mit wegweisenden Phase-III-Programmen, zentralen Readouts und

weiteren Markteinführungen im Jahr 2026 arbeiten wir kontinuierlich daran, das

Leben von Menschen, Tieren und Gemeinschaften weltweit zu verbessern."

Frank Hübler, Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für Finanzen,

ergänzte: "In volatilen Märkten und angesichts regionaler Herausforderungen hat

sich unser Geschäft als robust erwiesen. Gleichzeitig konzentrieren wir uns auf

das, was wir am besten können: mehr Arzneimittel für Patientinnen und Patienten

und Tiere bereitzustellen. Wir investieren so viel wie nie zuvor in Innovation -

ein klarer Ausdruck unseres Anspruchs für die kommenden Jahre."

Humanpharma: JARDIANCE® und OFEV® wachsen weiter; HERNEXEOS® und JASCAYD® u.a.

in den USA und China eingeführt

Der Umsatz im Bereich Humanpharma stieg um 7,4 %* auf 22,7 Mrd. EUR, unterstützt

durch die starke Performance in den Kernmarken. JARDIANCE® (empagliflozin), zur

Behandlung chronischer Nierenerkrankungen, Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz,

legte um 8,7 %* auf 8,8 Mrd. EUR zu. OFEV® (nintedanib), eingesetzt zur

Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose und anderer progredient

fibrosierender interstitieller Lungenerkrankungen, stieg um 5,4 %* auf 3,8 Mrd.

EUR.

Boehringer Ingelheim hat sein Portfolio 2025 mit der Einführung von zwei

innovativen Therapien erweitert: HERNEXEOS®, eine orale Behandlung für

HER2-mutierten fortgeschrittenen, nicht-kleinzelligen Lungenkrebs, wurde im

August 2025 in den USA eingeführt. Zudem brachte das Unternehmen JASCAYD® auf

den Markt, das im Oktober 2025 für idiopathische Lungenfibrose (IPF) und im

Dezember 2025 für progressive pulmonale Fibrose (PPF) in den USA und China

zugelassen wurde. JASCAYD® ist die erste neue wegweisende Therapie für IPF, die

seit mehr als einem Jahrzehnt auf den Markt kommt.

Die F&E-Ausgaben im Bereich Humanpharma beliefen sich auf 5,8 Mrd. EUR - das

entspricht 27,4 % des Nettoumsatzes dieses Geschäftsbereichs. Das Unternehmen

entwickelte seine Pipeline in den Bereichen Herz Kreislauf-, Nieren- und

Stoffwechselerkrankungen (CRM), Onkologie, Atemwegserkrankungen und Immunologie,

psychische Gesundheit sowie Augengesundheit weiter. Die Pipeline umfasst derzeit

mehr als 80 Projekte, darunter über 50 neue Wirkstoffkandidaten. Die

kontinuierlichen Fortschritte in Boehringers stetig wachsender Pipeline in der

mittleren und späten Entwicklungsphase ebnen den Weg für eine nachhaltige Welle

potenzieller Markteinführungen. Sie schaffen die Grundlage, um in den kommenden

Jahren einen echten Unterschied für Patientinnen und Patienten zu machen.

Tiergesundheit: Ausbreitung grenzüberschreitender Tierseuchen verhindern

Im Jahr 2025 bewies der Geschäftsbereich der Tiergesundheit große

Widerstandsfähigkeit und Wirkung; der Umsatz stieg um 6,5 %* auf 4,9 Mrd. EUR.

Wachstumstreiber waren insbesondere Antiparasitika und Therapeutika für

Haustiere sowie die Segmente Geflügel und Wiederkäuer; NEXGARD® wuchs um 8,5 %*

auf 1,4 Mrd. EUR und festigte damit seine Position als meistverkaufte

Antiparasitika-Marke der Branche.

Das Unternehmen arbeitete eng mit Landwirtinnen und Landwirten, Tierärztinnen

und Tierärzten sowie Behörden zusammen, um meldepflichtige Tierseuchen wie

Vogelgrippe, Maul- und Klauenseuche sowie das Blauzungenvirus zu bekämpfen.

Boehringer erhielt eine EU-Marktzulassung unter außergewöhnlichen Umständen für

zwei Geflügelimpfstoffe gegen die Aviäre Influenza und unterstützte Tierhalter

dabei, die Gesundheit ihrer Geflügelbestände zu sichern und besser auf Ausbrüche

vorbereitet zu sein. Neben dem Vogelgrippe-Impfstoff VAXXINACT® H5 ist VAXXITEK®

HVT+IBD+H5 ein neuer trivalenter Impfstoff, der Hühner und Puten gegen die

Marek-Krankheit, die infektiöse Bursitis und die Vogelgrippe des Subtyps H5

schützt.

Ausblick

Für das Jahr 2026 möchte Boehringer auf die Dynamik der letzten Jahre aufbauen:

durch kontinuierliche Fortschritte in der Tiergesundheit,- und

Humanpharma-Pipeline, sowie bei wichtigen Meilensteinen insbesondere in den

Bereichen CRM, Onkologie und Augengesundheit.

* Die Angaben zum Umsatzwachstum sind um Währungseffekte bereinigt.

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den

Bereichen Humanpharma und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten

Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf

die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem

medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885

nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit

entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.300 Mitarbeitende

bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und

gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter https://www.boehringer-inge

lheim.com/de/disclaimer/market?path=https%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.com.

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