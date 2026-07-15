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15.07.2026 07:48:38
OTS: Boehringer Ingelheim / Boehringer Ingelheim steigert Umsatz im ersten ...
Boehringer Ingelheim steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2026 dank der
anhaltend starken Nachfrage nach JARDIANCE® sowie neuer
Produkteinführungen in den USA
Ingelheim (ots) -
- Starke Nachfrage in den USA sowie neue Produkteinführungen treiben das
Wachstum in der Humanpharma
- Konzernumsatz erreicht 15,8 Mrd. EUR, getragen von JARDIANCE® und
erfolgreichen Produkteinführungen in den USA
- Positive Phase-III-Daten zu Survodutid und Fortschritte in der Pipeline
stärken die langfristigen Wachstumsperspektiven
Boehringer Ingelheim verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein anhaltendes
Umsatzwachstum, getrieben von der starken Entwicklung in den USA infolge der
steigenden Nachfrage nach JARDIANCE® (Empagliflozin) sowie erfolgreicher neuer
Produkteinführungen. Der Konzernumsatz stieg um 16,2%* auf 15,8 Mrd. EUR. Davon
entfielen 13,1 Mrd. EUR auf den Geschäftsbereich Humanpharma und 2,6 Mrd. EUR
auf Animal Health.
Shashank Deshpande, Vorsitzender der Unternehmensleitung mit Verantwortung für
den Geschäftsbereich Humanpharma, sagte: "Die starke Aufnahme unserer jüngsten
Produkteinführungen JASCAYD® und HERNEXEOS® unterstreicht den Wert der
wissenschaftlichen Innovation, die hinter diesen Arzneimitteln steht. Für
Patientinnen und Patienten bedeutet dies echten Fortschritt in Therapiegebieten
mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf. In einer Zeit beschleunigter
medizinischer Innovationen, in der die Grenzen des Möglichen kontinuierlich
erweitert werden, sind innovationsfreundliche Rahmenbedingungen, wie zum
Beispiel in den USA, entscheidend, damit neue Therapien Patientinnen und
Patienten schneller erreichen können."
Frank Hübler, Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für Finanzen,
ergänzte: "Unsere Geschäftszahlen zeigen, dass wir im Humanpharma- und
Tiergesundheitsgeschäft ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld sowie
politische Unsicherheiten erfolgreich bewältigt haben. Unser Fokus bleibt darauf
gerichtet, innovative Medikamente für Patientinnen und Patienten sowie Tiere
weltweit bereitzustellen. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere
langfristigen Investitionen gezielt dort ausrichten, wo sie unsere
Wachstumsmärkte am besten unterstützen und den größten Mehrwert für Patientinnen
und Patienten schaffen können. Gleichzeitig setzen wir uns weltweit im Dialog
mit Regierungen für Rahmenbedingungen ein, die Innovation fördern, den Wert
neuer Arzneimittel angemessen berücksichtigen und einen schnellen Zugang von
Patientinnen und Patienten zu innovativen Therapien ermöglichen."
Humanpharma: Neue Produkteinführungen treiben das Wachstum
Humanpharma erzielte ein Umsatzwachstum von 20,1 %* auf 13,1 Mrd. EUR.
Etablierte Produkte wie JARDIANCE® zur Behandlung von chronischer
Nierenerkrankung, Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz blieben wichtige
Wachstumstreiber und trugen im ersten Halbjahr 5,7 Mrd. EUR zum Konzernumsatz
bei. Die positive Entwicklung von JARDIANCE® wurde durch eine große und
wachsende Patientenbasis sowie Veränderungen im US-amerikanischen Preis- und
Erstattungsumfeld unterstützt, die zu einem erheblichen Absatzwachstum führten.
Diese Entwicklung steht im Einklang mit dem Engagement von Boehringer Ingelheim,
den kontinuierlichen Zugang von Patientinnen und Patienten zu bezahlbaren
Therapien sicherzustellen. Ohne den volumengetriebenen Wachstumseffekt von
JARDIANCE® hätte das Wachstum des Geschäftsbereichs Humanpharma im ersten
Halbjahr auf dem Niveau des Gesamtpharmamarktes gelegen.
Das Unternehmen verzeichnete zudem eine starke Nachfrage nach seinen jüngsten
Produkteinführungen JASCAYD® (Nerandomilast) und HERNEXEOS® (Zongertinib),
insbesondere in den USA. Beide Therapien profitierten von
innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen in den USA sowie in China und Japan,
die eine erfolgreiche Markteinführung und schnelle Patientenversorgung
ermöglichten.
JASCAYD®, zur Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) und der
progressiven pulmonalen Fibrose (PPF), entwickelt sich sehr erfolgreich und
adressiert einen hohen ungedeckten Bedarf in einem Krankheitsgebiet, in dem es
seit vielen Jahren nur begrenzte therapeutische Fortschritte gegeben hat. Nach
den bereits erteilten Zulassungen in den USA, China, Japan, Thailand, den
Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich und Brasilien steht
die Zulassung von JASCAYD® in der Europäischen Union durch die Europäische
Arzneimittel-Agentur (EMA) noch aus.
HERNEXEOS®, eine orale Therapie für HER2-mutierten fortgeschrittenen
nicht-kleinzelligen Lungenkrebs, markierte mit Markteinführungen in den USA,
China und Japan den erfolgreichen Wiedereinstieg des Unternehmens in die
Onkologie nach zehn Jahren. Das Unternehmen erwartet, dass HERNEXEOS®
europäischen Patientinnen und Patienten erst ab 2028 zur Verfügung stehen wird,
sobald die Phase-III-Daten vorliegen.
Im ersten Halbjahr 2026 hat Boehringer Ingelheim mehrere Programme in späten
Entwicklungsphasen konsequent vorangetrieben und dabei wichtige Fortschritte in
der Onkologie sowie bei kardio-renalen und metabolischen Erkrankungen erzielt.
Positive Phase-III-Daten zu Survodutid zeigten dessen Potenzial, neben
Übergewicht und Adipositas auch die metabolische Gesundheit und die
Lebergesundheit zu verbessern. Gleichzeitig wurden Fortschritte bei einem
Triple-Agonisten der nächsten Generation erzielt, die den Anspruch des
Unternehmens unterstreichen, ein breit aufgestelltes Portfolio für Adipositas
und metabolische Gesundheit aufzubauen.
Gleichzeitig startete Boehringer Ingelheim drei Phase-III-Studien in der
Onkologie und unterstrich damit den Anspruch, die Präzisionsonkologie weiter
auszubauen. Zudem brachte das Unternehmen wichtige Wirkstoffe wie Obrixtamig,
eine experimentelle Krebsimmuntherapie, und Apecotrep, einen
Prüfmedikamentenkandidaten zur Behandlung von Nierenerkrankungen, weiter voran.
Boehringer Ingelheim hielt außerdem die starke Forschungsdynamik aufrecht: Fünf
neue Wirkstoffe traten in die klinische Entwicklung ein. Die
Humanpharma-Forschungspipeline von Boehringer Ingelheim umfasst rund 80
Projekte.
Animal Health: Fokus auf neue Markteinführungen und die Bekämpfung neu
auftretender Tierseuchen
Das Tiergesundheitsgeschäft erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026
einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR, ein Anstieg von 0,4%* gegenüber dem Vorjahr. Die
Entwicklung spiegelte einen moderat wachsenden Tiergesundheitsmarkt wider, der
in mehreren Ländern von einer gestiegenen Preissensibilität der Verbraucherinnen
und Verbraucher und weniger Tierarztbesuchen geprägt war.
Das Unternehmen setzt seinen Markteinführungsplan weiter um. Dazu gehört
LENZELTA®, ein neuer Impfstoff zur besseren Vorbeugung von Mastitis bei
Milchkühen, der in mehreren Ländern der Europäischen Union eingeführt wurde,
sowie Eko Vet+(TM) | CANINEBEAT® AI, eine neue KI-basierte Lösung zur Erkennung
von Herzgeräuschen bei Hunden, die bereits in den USA, Großbritannien und
Deutschland verfügbar ist. Boehringer Ingelheim unterstützt zudem weiterhin die
Bekämpfung neu auftretender Tierseuchen, darunter den New World Screwworm (NWS)
in den USA, nachdem das Unternehmen Anfang dieses Jahres Notfallzulassungen
(Emergency Use Authorizations, EUAs) von der US-amerikanischen Food and Drug
Administration erhalten hatte.
Das Unternehmen treibt seine Forschungs- und Entwicklungspipeline im Bereich
Tiergesundheit weiter voran und verfügt über vielversprechende Kandidaten für
die Behandlung von Infektions- und Nichtinfektionserkrankungen sowie im Bereich
der Antiparasitika. Damit schafft Boehringer Ingelheim eine solide
Innovationsbasis für die zukünftige Versorgung von Heimtieren, Pferden und
Nutztieren.
Ausblick
Mit Blick nach vorn erwartet Boehringer Ingelheim, dass die Aufnahme jüngster
Produkteinführungen, bevorstehende Meilensteine in der Pipeline sowie die
laufenden Investitionen in Innovation die Entwicklung im weiteren Jahresverlauf
und darüber hinaus unterstützen werden. Gleichzeitig wird sich das Unternehmen
weiterhin darauf konzentrieren, sich in einem dynamischen externen Umfeld
erfolgreich zu behaupten und dabei einen ausgewogenen und disziplinierten
Wachstumskurs beizubehalten.
* Die Angaben zum Umsatzwachstum sind um Währungseffekte bereinigt.
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den
Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten
Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf
die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem
medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885
nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.300 Mitarbeitende
bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und
gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter https://www.boehringer-inge
lheim.com/de/disclaimer/external?path=https%3A%2F%2F%20www.boehringer-ingelheim.
com.%20%20
Pressekontakt:
Boehringer Ingelheim
Corporate Affairs
Harro TenWolde
55216 Ingelheim
Telefon: 06132 - 77 181352
E-Mail: mailto:press@boehringer-ingelheim.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6631/6314690
OTS: Boehringer Ingelheim
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