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18.11.2026 09:42:38
OTS: Börse Stuttgart / Aktien des schwedischen Unternehmens Argo Defence ...
Aktien des schwedischen Unternehmens Argo Defence Group an der Börse
Stuttgart handelbar
Stuttgart (ots) - Zwei europäische Börsen der Boerse Stuttgart Group kombinieren
ihre Services, um schwedischen Wachstumsunternehmen ein einzigartiges Angebot
für ein duales Listing zu eröffnen. Die Aktien des schwedischen
Rüstungsunternehmens Argo Defence Group, das an der skandinavischen Börse Nordic
Growth Market (NGM) notiert ist, können nun durch ein Zweitlisting im Segment
"Nordic Growth Market" der Börse Stuttgart auch von deutschen Anlegern gehandelt
werden. Die Aktien werden börsentäglich von 9 bis 17:30 Uhr gehandelt. Die
Liquiditätsversorgung im Handel an der Börse Stuttgart übernimmt die EUWAX AG,
die auch Liquiditätsspender im Aktienhandel an der NGM ist.
Das Angebot des dualen Listings im Handelssegment "Nordic Growth Market" der
Börse Stuttgart macht schwedische Wachstumsunternehmen am Kapitalmarkt der
Eurozone sichtbarer und ermöglicht ihnen, ihre Investorenbasis zu erweitern.
Der schwedische Kapitalmarkt für kleine und mittlere Wachstumsunternehmen (KMUs)
ist einzigartig, da er zwei Drittel des europäischen Handels mit KMU-Aktien
ausmacht. In den letzten zwölf Monaten hat die NGM sechs neue
Wachstumsunternehmen aus der Rüstungsindustrie gelistet.
Mehr zum Handelssegment "Nordic Growth Market":
https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/handel/segmente/nordic-growth-market/
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Group AG
mailto:presse@boerse-stuttgart.de
https://group.boerse-stuttgart.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6392837
OTS: Börse Stuttgart
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