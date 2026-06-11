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11.06.2026 12:45:38
OTS: Börse Stuttgart / BISON setzt neues Symbol am Frankfurter Börsenplatz (FOTO)
BISON setzt neues Symbol am Frankfurter Börsenplatz (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) -
- Die Krypto-Trading-Plattform der Gruppe Börse Stuttgart platziert am
Frankfurter Börsenplatz temporär eine BISON-Statue auf Augenhöhe mit Bulle und
Bär
- Die Installation steht für eine neue Marktphase: Kryptowährungen sind fester
Bestandteil des modernen Kapitalmarkts
- Das BISON symbolisiert einen Gegenentwurf zum reinen Bull-or-Bear-Denken:
Krypto als eigenständige, volatile, aber langfristig relevante Anlageklasse
Bulle und Bär stehen am Frankfurter Börsenplatz seit Jahrzehnten für steigende
und fallende Märkte. Nun bekommt das bekannteste Symbol des deutschen
Finanzplatzes für einen Tag Zuwachs: Mit einer BISON-Statue in derselben Größe
wie Bulle und Bär setzt die Krypto-Trading-Plattform BISON
(https://bisonapp.com) ein sichtbares Zeichen für die nächste Entwicklungsphase
von Kryptowährungen.
Die Botschaft dahinter: Der Kryptomarkt entwickelt sich zunehmend weg von einem
rein spekulativen Nischenthema hin zu einem regulierten und langfristig
relevanten Bestandteil moderner Finanzmärkte. Das BISON steht dabei für eine
neue Phase, in der digitale Assets stärker in bestehende Finanzstrukturen
hineinwachsen.
"Der Kryptomarkt verändert sich fundamental. Es geht heute nicht mehr nur um
kurzfristige Kursbewegungen oder Gegensätze zwischen Bull- und Bear-Market",
erklärt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON. "Digitale Assets
werden zunehmend Teil des regulierten Finanzsystems. Genau diese Entwicklung
möchten wir mit dem BISON am Börsenplatz sichtbar machen."
Krypto zwischen Gegenentwurf und Integration
Am Frankfurter Börsenplatz wird damit sichtbar, was sich im Markt längst
abzeichnet: Krypto ist nicht mehr nur Gegenentwurf zur klassischen Finanzwelt,
sondern Teil ihrer nächsten Entwicklungsstufe. Während Kryptowährungen lange vor
allem mit Hype-Zyklen, Volatilität und Spekulation verbunden wurden, rücken
heute Themen wie Regulierung, Sicherheit und langfristige Marktintegration
stärker in den Mittelpunkt.
Zugleich bleibt Krypto eine volatile Anlageklasse. Gerade deshalb geht es aus
Sicht von BISON nicht um ein "Entweder-oder" zwischen der traditionellen und
digitalen Finanzwelt, sondern um einen einfachen und sicheren Zugang.
Kryptowährungen werden damit zunehmend zu einem Baustein moderner Portfolios -
nicht als Ersatz klassischer Anlageformen, sondern als eigenständige Ergänzung.
"Korrekturen gehören zu den Märkten dazu - bei Aktien, Gold und auch bei
Bitcoin. Entscheidend ist, Kryptowährungen nicht nur aus der Perspektive
kurzfristiger Kursbewegungen zu betrachten", so Spankowski weiter. "Die Frage
ist längst nicht mehr, ob Krypto Teil der Finanzwelt wird, sondern wie sich die
fortschreitende Integration weiter gestalten wird. Vertrauen, Regulierung und
zuverlässige Infrastruktur spielen dabei eine zentrale Rolle."
Pressekontakt:
BISON
mailto:press@bisonapp.com
http://www.bisonapp.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6292569
OTS: Börse Stuttgart
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