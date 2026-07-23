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23.07.2026 09:11:38
OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital stärkt institutionelles ...
Boerse Stuttgart Digital stärkt institutionelles Angebot mit
reguliertem Euro-Stablecoin von Société Générale-FORGE
Stuttgart (ots) - Boerse Stuttgart Digital, Europas führender
Krypto-Infrastrukturpartner für Finanzinstitute, gibt die Integration von EUR
CoinVertible - dem MiCAR-konformen Euro-Stablecoin von Société Générale-FORGE
("SG-FORGE") - in seine Handels- und Verwahrlösungen bekannt. Damit wird
erstmals ein von einer Banktochter emittierter Euro-Stablecoin in das
vollständig regulierte Ökosystem von Boerse Stuttgart Digital eingebunden.
Institutionelle Partnerschaft im Bereich digitale Assets
Die Integration markiert einen weiteren Schritt in der europäischen Expansion
von Boerse Stuttgart Digital - insbesondere im französischen Markt, in dem der
Krypto-Infrastrukturanbieter seine Präsenz kontinuierlich ausbaut. Zugleich
vertieft sie die seit zwei Jahrzehnten bestehende Partnerschaft zwischen der
Boerse Stuttgart Group und Société Générale, die ihren Ursprung in den
traditionellen Kapitalmärkten hat und inzwischen auf digitale Assets ausgeweitet
wurde.
Die Zusammenarbeit wurde erstmals im September 2025 durch die erfolgreiche
Abwicklung einer Testtransaktion mit dem Stablecoin EUR CoinVertible von Société
Générale-FORGE auf Seturion veranschaulicht, der paneuropäischen
Settlement-Plattform der Boerse Stuttgart Group für tokenisierte Wertpapiere.
Aufbauend auf diesem ersten Schritt wurde zudem im Mai 2026 eine strategische
Partnerschaft zwischen Seturion, flatexDEGIRO, Société Générale und Société
Générale-FORGE geschlossen, die die Entwicklung einer paneuropäischen
Settlement-Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere vorantreibt.
Die Boerse Stuttgart Group ist seit langem in Frankreich aktiv und arbeitet dort
seit mehr als zwanzig Jahren mit führenden Banken bei strukturierten Produkten
und Börsendienstleistungen zusammen. Die Integration des Stablecoins von
SG-FORGE baut diese langjährigen Beziehungen nun im Bereich digitaler Assets
weiter aus.
Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, kommentiert: "Seit
Jahrzehnten stellen wir führenden Finanzinstituten in Europa regulierte
Marktinfrastruktur zur Verfügung. Durch die Partnerschaft mit Société
Générale-FORGE und die Integration ihres Euro-Stablecoins in unser Ökosystem
bauen wir die Präsenz von Boerse Stuttgart Digital im Bereich digitaler Assets
weiter aus. Diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement wider,
eine zuverlässige, regelkonforme und vertrauenswürdige Krypto- und
Digital-Asset-Infrastruktur für den europäischen Finanzmarkt aufzubauen."
Jean-Marc Stenger, CEO von Société Générale-FORGE, sagt: "Die Integration von
EUR CoinVertible in die Infrastruktur von Boerse Stuttgart Digital markiert
einen neuen Schritt bei der Förderung der Akzeptanz eines vertrauenswürdigen,
auf Euro lautenden digitalen Assets, das von führenden Institutionen getragen
wird. Diese Zusammenarbeit stärkt die Position von SG-FORGE als Europas
Referenzemittent für Stablecoins und vertieft die Verbindung zwischen dem
Krypto-nativen Ökosystem, das wir bedienen, und den Finanzmarktinfrastrukturen.
Gemeinsam ermöglichen wir die Entwicklung innovativer Produkte und
Dienstleistungen im großen Maßstab - innerhalb eines robusten und vollständig
regulierten Rahmens."
Robuster und regulierter Stablecoin als zentraler Baustein
Während die meisten Krypto-Plattformen bei Stablecoins auf US-Dollar-basierte
Lösungen von Web3-nativen Emittenten setzen, verfolgt Boerse Stuttgart Digital
bewusst einen anderen Ansatz: Die erste integrierte Stablecoin ist in Euro
denominiert, MiCA-konform und wurde von der Tochtergesellschaft einer
systemrelevanten europäischen Bank emittiert. Das unterstreicht einmal mehr das
Bekenntnis von Boerse Stuttgart Digital zu europäischer Souveränität und
institutioneller Krypto-Adoption.
Durch diese Integration bietet Boerse Stuttgart Digital seinen Kunden ein
stabiles und sicheres Instrument für Zahlungen und Abwicklung in Euro, das den
regulatorischen und institutionellen Anforderungen europäischer Banken und ihrer
Kunden entspricht.
Für Boerse Stuttgart Digital steht diese Integration zugleich für eine
übergeordnete strategische Überzeugung: Stablecoins entwickeln sich zu einer
grundlegenden Infrastrukturkomponente der digitalen Finanzwelt in Europa, und
ihre breite Etablierung wird maßgeblich von regulierten Finanzinstituten
getragen.
Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, ergänzt: "Mit dieser
Partnerschaft bauen wir unsere Stablecoin-Fähigkeiten deutlich aus. Dabei sind
Euro-Stablecoins auch eine Frage strategischer Souveränität. Sie ermöglichen
Europa, eine eigene vertrauenswürdige, digitale Marktinfrastruktur aufzubauen,
statt auf außereuropäische Alternativen angewiesen zu sein. Ihre Verbreitung
wird von regulierten Finanzinstituten und Banken vorangetrieben und kann
Vertrauen, Compliance und Resilienz in die Marktinfrastruktur der Zukunft
verankern."
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Digital
mailto:press@bsdigital.com
https://www.bsdigital.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6319829
OTS: Börse Stuttgart
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