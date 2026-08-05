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05.08.2026 09:17:39
OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital und tradias vollziehen ...
Boerse Stuttgart Digital und tradias vollziehen Zusammenschluss und
streben europäische Spitze bei Kryptowährungen und digitalen Assets an
Stuttgart (ots) - Nach dem Abschluss des Inhaberkontrollverfahrens haben die
führenden europäischen Infrastrukturanbieter für Kryptowährungen und digitale
Assets, Boerse Stuttgart Digital und tradias, ihren Zusammenschluss vollzogen.
Es entsteht ein voll regulierter One-Stop-Shop für Kryptowährungen und digitale
Assets, der die gesamte Wertschöpfungskette von Trading, Verwahrung, Staking und
Tokenisierung abdeckt. Unter dem Dach der Boerse Stuttgart Group entsteht eine
Unternehmenseinheit mit rund 300 Mitarbeitern, Hauptsitzen in Frankfurt und
Stuttgart und weiteren Standorten in Athen, Beirut, Berlin, Dubai, Madrid,
Mailand und Ljubljana. Boerse Stuttgart Digital bleibt als Name der
Unternehmenseinheit erhalten, tradias als Marke für den Bereich Trading.
Die Unternehmenseinheit wird durch ein gemeinsames Management-Team von Boerse
Stuttgart Digital und tradias geführt. Christopher Beck von tradias und Dr. Ulli
Spankowski von Boerse Stuttgart Digital werden Co-CEOs, Roman Schmidt von
tradias wird Chief Commercial Officer. Jan Munz als Chief Operating Officer und
Dennis Winter als Chief Technology Officer führen die Rollen weiter, die sie
bisher bereits bei Boerse Stuttgart Digital innehatten. Michael Reinhard von
tradias wird als Chief Digital Assets Officer, wie Dr. Ulli Spankowski, dem
Group Executive Committee der Boerse Stuttgart Group angehören und dort das
Geschäft rund um Kryptowährungen und digitale Assets der Boerse Stuttgart Group
verantworten.
Boerse Stuttgart Digital betreibt das größte Geschäft mit Kryptowährungen und
digitalen Assets aller europäischen Börsengruppen, tradias ist ein führendes
europäisches Handelshaus für Kryptowährungen und digitale Assets. Boerse
Stuttgart Digital und tradias bündeln ihre komplementären Angebote für
europäische Finanzinstitute, die ihren Kunden einen sicheren und voll
regulierten Zugang zu Kryptowährungen und digitalen Assets bieten oder selbst in
diesem Markt aktiv sein möchten. Zu den institutionellen Kunden von Boerse
Stuttgart Digital zählen unter anderem die DZ Bank mit der genossenschaftlichen
Finanzgruppe und die DekaBank mit den Sparkassen sowie Intesa Sanpaolo und
Société Générale-FORGE. tradias betreut Kunden wie flatexDEGIRO, dwpbank,
staatliche Institutionen in ganz Europa und viele weitere.
"Der Zusammenschluss von Boerse Stuttgart Digital und tradias ist ein
Meilenstein auf unserem Weg zur europäischen Nummer eins unter den regulierten
Infrastrukturanbietern für Kryptowährungen und digitale Assets. Das gemeinsame
Management-Team unserer neuen Unternehmenseinheit wird die Weichen für
beschleunigtes Wachstum in ganz Europa stellen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO
der Boerse Stuttgart Group.
"Die Boerse Stuttgart Group verfügt bereits über das größte Geschäft mit
Kryptowährungen und digitalen Assets aller europäischen Börsengruppen. Nun bauen
wir diese führende Position weiter aus - die neu formierte Unternehmenseinheit
bündelt Expertise, Netzwerke und Pioniergeist zweier Top-Anbieter, um Europas
vertrauenswürdigster und kompetentester Infrastrukturpartner für Kryptowährungen
und digitale Assets zu werden", sagt Michael Reinhard, Chief Digital Assets
Officer der Boerse Stuttgart Group.
"Gemeinsam werden Boerse Stuttgart Digital und tradias die komplette
Wertschöpfungskette für Kryptowährungen und digitale Assets abdecken und weitere
Wachstumschancen nutzen. Als Infrastrukturanbieter bieten wir in ganz Europa
eine integrierte, skalierbare und voll regulierte Plattform", sagt Dr. Ulli
Spankowski, Co-CEO von Boerse Stuttgart Digital.
"Mit Boerse Stuttgart Digital und tradias schließen sich zwei Unternehmen mit
hoher Wachstumsdynamik zusammen. Wir werden der präferierte Partner für
Finanzinstitute in ganz Europa sein, die ihren Kunden Zugang zu Kryptowährungen
und digitalen Assets anbieten möchten", sagt Christopher Beck, Co-CEO von Boerse
Stuttgart Digital und Founder von tradias.
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Digital
mailto:press@bsdigital.com
https://www.bsdigital.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6327546
OTS: Börse Stuttgart
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