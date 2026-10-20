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20.10.2026 09:16:38
OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group erhält DLT-TSS-Lizenz und ...
Boerse Stuttgart Group erhält DLT-TSS-Lizenz und schafft
regulatorische Grundlage für Seturion als paneuropäische digitale
Settlement-Plattform
Stuttgart (ots) - Die Boerse Stuttgart Group hat als erste Börsengruppe in
Europa die DLT Trading and Settlement System (TSS)-Lizenz im Rahmen des
DLT-Pilotregimes erhalten. Mit der DLT-TSS-Lizenz schafft die Boerse Stuttgart
Group die regulatorische Grundlage für Seturion, die paneuropäische digitale
Settlement-Plattform. Die Erteilung der Lizenz durch die BaFin nach einem
gemeinsam mit der ESMA und der EZB durchgeführten Lizenzierungsverfahren
markiert einen bedeutenden Meilenstein für die europäische Marktinfrastruktur:
Sie ermöglicht es Seturion, als vollständig regulierte, paneuropäische digitale
Settlement-Plattform zu agieren, an die sich Banken, Broker und Handelsplätze
anbinden können und mit der die fragmentierte Post-Trade-Infrastruktur
überwunden wird.
"Der Erhalt der ersten DLT TSS-Lizenz für eine europäische Börsengruppe
unterstreicht unsere Vorreiterrolle für den digitalen Kapitalmarkt der Zukunft.
Die Lizenz ist nicht nur die Grundlage für die Etablierung von Seturion als
paneuropäische digitale Settlement-Plattform. Sie ist auch ein wichtiger
Schritt, um einen einheitlichen europäischen Kapitalmarkt in die Tat
umzusetzen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.
"Die DLT TSS-Lizenz der Boerse Stuttgart Group ermöglicht es uns, das Potenzial
der Blockchain-Technologie für die Post-Trade-Infrastruktur der nächsten
Generation in Europa zu nutzen. Indem wir Seturion als digitale
Settlement-Plattform aufbauen, die Banken, Brokern und Handelsplätzen in ganz
Europa offensteht, tragen wir zu einem effizienten Kapitalmarkt bei - in vollem
Einklang mit der europäischen Regulierung", sagt Dr. Lidia Kurt, CEO von
Seturion.
Die Boerse Stuttgart Group hat Seturion als paneuropäische Industrielösung
initiiert, die allen Marktteilnehmern offensteht. Die Plattform unterstützt
öffentliche und private Blockchains sowie die Abwicklung gegen On-Chain-Geld und
Zentralbankgeld.
Durch die Anbindung an Seturion können Banken und Broker von bis zu 90 Prozent
niedrigeren Kosten, deutlich kürzeren Abwicklungszyklen und höherer Effizienz
durch direktes Peer-to-Peer-Settlement profitieren. Handelsplätze, die sich an
Seturion anbinden, können den Handel mit tokenisierten Assets anbieten - ohne
eine eigene DLT-Lizenz zu benötigen. Um europaweit zu skalieren, arbeitet
Seturion mit seinen strategischen Partnern flatexDEGIRO, Nasdaq, Société
Générale und SG FORGE zusammen - weitere Partner werden folgen.
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Group
mailto:presse@boerse-stuttgart.de
https://group.boerse-stuttgart.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6374387
OTS: Börse Stuttgart
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