OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group erhält DLT-TSS-Lizenz und ...

Boerse Stuttgart Group erhält DLT-TSS-Lizenz und schafft

regulatorische Grundlage für Seturion als paneuropäische digitale

Settlement-Plattform

Stuttgart (ots) - Die Boerse Stuttgart Group hat als erste Börsengruppe in

Europa die DLT Trading and Settlement System (TSS)-Lizenz im Rahmen des

DLT-Pilotregimes erhalten. Mit der DLT-TSS-Lizenz schafft die Boerse Stuttgart

Group die regulatorische Grundlage für Seturion, die paneuropäische digitale

Settlement-Plattform. Die Erteilung der Lizenz durch die BaFin nach einem

gemeinsam mit der ESMA und der EZB durchgeführten Lizenzierungsverfahren

markiert einen bedeutenden Meilenstein für die europäische Marktinfrastruktur:

Sie ermöglicht es Seturion, als vollständig regulierte, paneuropäische digitale

Settlement-Plattform zu agieren, an die sich Banken, Broker und Handelsplätze

anbinden können und mit der die fragmentierte Post-Trade-Infrastruktur

überwunden wird.

"Der Erhalt der ersten DLT TSS-Lizenz für eine europäische Börsengruppe

unterstreicht unsere Vorreiterrolle für den digitalen Kapitalmarkt der Zukunft.

Die Lizenz ist nicht nur die Grundlage für die Etablierung von Seturion als

paneuropäische digitale Settlement-Plattform. Sie ist auch ein wichtiger

Schritt, um einen einheitlichen europäischen Kapitalmarkt in die Tat

umzusetzen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.

"Die DLT TSS-Lizenz der Boerse Stuttgart Group ermöglicht es uns, das Potenzial

der Blockchain-Technologie für die Post-Trade-Infrastruktur der nächsten

Generation in Europa zu nutzen. Indem wir Seturion als digitale

Settlement-Plattform aufbauen, die Banken, Brokern und Handelsplätzen in ganz

Europa offensteht, tragen wir zu einem effizienten Kapitalmarkt bei - in vollem

Einklang mit der europäischen Regulierung", sagt Dr. Lidia Kurt, CEO von

Seturion.

Die Boerse Stuttgart Group hat Seturion als paneuropäische Industrielösung

initiiert, die allen Marktteilnehmern offensteht. Die Plattform unterstützt

öffentliche und private Blockchains sowie die Abwicklung gegen On-Chain-Geld und

Zentralbankgeld.

Durch die Anbindung an Seturion können Banken und Broker von bis zu 90 Prozent

niedrigeren Kosten, deutlich kürzeren Abwicklungszyklen und höherer Effizienz

durch direktes Peer-to-Peer-Settlement profitieren. Handelsplätze, die sich an

Seturion anbinden, können den Handel mit tokenisierten Assets anbieten - ohne

eine eigene DLT-Lizenz zu benötigen. Um europaweit zu skalieren, arbeitet

Seturion mit seinen strategischen Partnern flatexDEGIRO, Nasdaq, Société

Générale und SG FORGE zusammen - weitere Partner werden folgen.

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