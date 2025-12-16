|
16.12.2025 10:08:38
OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group stellt neuen Advisory Council ...
Boerse Stuttgart Group stellt neuen Advisory Council vor:
Internationale Top-Entscheider unterstreichen Ambitionen der Gruppe
Stuttgart (ots) - Die Boerse Stuttgart Group hat heute ihren neuen,
international besetzten Advisory Council vorgestellt. Sechs internationale
Top-Entscheider werden ab sofort mit ihrer Erfahrung, ihrer unabhängigen
Perspektive und ihren weitreichenden globalen Netzwerken die ambitionierte
Wachstumsstrategie der sechstgrößten Börsengruppe Europas begleiten.
Die Mitglieder des neuen Advisory Councils sind: Massimo Giordano (Senior
Partner und ehem. Managing Partner Europe, McKinsey & Company), Enrico Letta
(Präsident Jacques Delors Institute; ehem. italienischer Ministerpräsident),
Sylvie Matherat (Aufsichtsrätin; ehem. Mitglied des Vorstands Deutsche Bank),
Fleur Pellerin (CEO, Korelya Capital; ehem. französische Ministerin für Kultur
und Kommunikation), Prof. Dr. Axel Weber (Präsident Center for Financial
Studies; ehem. Präsident Deutsche Bundesbank; ehem. Verwaltungsratspräsident der
UBS) und Ron Zuckerman (internationaler Tech-Investor und Gründer).
Das neue Gremium unterstreicht die europäischen Wachstumsambitionen der Boerse
Stuttgart Group. Es dient der Diskussion von zentralen Zukunftstrends und daraus
resultierenden Opportunitäten für die Boerse Stuttgart Group und wird
wesentliche strategische Impulse für das Top-Management der Börsengruppe
liefern.
"Mit dem Advisory Council setzen wir ein weiteres wichtiges Signal. Wir
verfolgen eine ambitionierte Wachstumsstrategie und wollen aktiv zur Stärkung
und Digitalisierung des europäischen Kapitalmarkts beitragen. Die Namen, der
Mitglieder des Councils sprechen für sich - es sind internationale
Top-Entscheider und Persönlichkeiten mit einem beeindruckenden Track Record. Sie
werden uns dabei unterstützen, unser klassisches Kapitalmarkt- und unser
Digitalgeschäft europaweit weiterzuentwickeln - entsprechend unserer Vision
'European investors deserve better'. Ich freue mich persönlich sehr auf die
Zusammenarbeit mit jedem Einzelnen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse
Stuttgart Group.
So kommentieren die neuen Mitglieder des Advisory Councils ihre Berufung:
Prof. Dr. Axel Weber: "Europa braucht einen starken, innovativen und stabil
regulierten Kapitalmarkt, wenn es im globalen Wettbewerb und in einer zunehmend
geopolitisch angespannten Welt bestehen will. Die Boerse Stuttgart Group nimmt
hier mit ihrer regulierten Infrastruktur im Kapitalmarkt- und Digitalgeschäft
eine wichtige Vorreiterrolle in Europa ein. Ich freue mich, diese Entwicklung im
Advisory Council begleiten zu können."
Enrico Letta: "Der europäische Kapitalmarkt kann ein wichtiger Motor für
Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Wohlstand für die Europäer sein - aber
nur, wenn wir die Spar- und Investitionsunion Wirklichkeit werden lassen. Die
Boerse Stuttgart Group ist eine wirklich europäische Gruppe und steht bereit, um
ihren Beitrag zu leisten."
Massimo Giordano: "Leistungsstarke Kapitalmärkte sind entscheidend für die
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz Europas. Die Boerse Stuttgart
Group ist Teil einer innovativen und digitalen europäischen Marktinfrastruktur -
und ich freue mich, ihrem Advisory Council beizutreten und ihre Strategie und
Wachstumsambitionen in Europa zu unterstützen."
Sylvie Matherat: "Ich freue mich, dem Advisory Council der Boerse Stuttgart
Group als Kreis von erfahrenen Fachleuten beizutreten und die Gruppe in einer
Zeit rasanter Innovationen auf den traditionellen Kapitalmärkten und im
digitalen Geschäft bei ihren europäischen Wachstumsambitionen zu unterstützen."
Fleur Pellerin: "Ich bin begeistert, dem Advisory Council der Boerse Stuttgart
Group beizutreten, wo ich meine Perspektive an der Schnittstelle von Finanzen,
Technologie und Regulierung einbringen werde. Ich freue mich darauf, zur mutigen
Innovationsagenda der Gruppe beizutragen und ihre Ambitionen in der sich schnell
entwickelnden europäischen Kapitalmarktlandschaft zu begleiten."
Ron Zuckerman: "Die Boerse Stuttgart Gruppe steht für Innovation und
Unternehmertum - Themen, die mir am Herzen liegen. Ich freue mich darauf, das
Team auf seinem internationalen Wachstumspfad zu unterstützen."
Weitere Informationen zum Advisory Council der Boerse Stuttgart Group:
https://group.boerse-stuttgart.com/de/advisory-council/
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Group
mailto:presse@boerse-stuttgart.de
https://group.boerse-stuttgart.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6180338
OTS: Börse Stuttgart
