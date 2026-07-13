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13.07.2026 10:34:38
OTS: Börse Stuttgart / BW-Bank bietet Handel über entgeltfreie Plattform ...
BW-Bank bietet Handel über entgeltfreie Plattform TradeREBEL der
Boerse Stuttgart Group an
Stuttgart (ots) - Anbindung ermöglicht Kunden den Handel mit Aktien, Anleihen,
Fonds und Exchange-Traded Products ohne Handelsplatzentgelte
Die BW-Bank hat sich an die Handelsplattform TradeREBEL der Boerse Stuttgart
Group angeschlossen. Von 7.30 bis 22 Uhr können Kundinnen und Kunden der BW-Bank
darüber rund 2.900 Inlands- und Auslandsaktien, 11.000 Anleihen, 1.700 Fonds
sowie rund 3.300 Exchange-Traded Products (ETPs) ohne Handelsplatzentgelte
kaufen und verkaufen. Als regulierte, börsliche Handelsplattform bietet
TradeREBEL dabei volle Vor- und Nachhandelstransparenz.
"Wir freuen uns sehr, dass wir die BW-Bank als neuen Partner für TradeREBEL
haben. Anleger profitieren beim Handel über TradeREBEL von der Kombination aus
unserer langjährigen Erfahrung zusammen mit hoher Liquidität und fairen,
marktgerechten Preisen. Das gilt auch in Nebenhandelszeiten und turbulenten
Marktphasen. Weitere Banken und Online-Broker werden sich sukzessive an
TradeREBEL anschließen und ihren Kunden den Zugang zum entgeltfreien Handel auf
der Plattform ermöglichen", sagt Peter Smolny, Leiter des Handels mit Aktien,
Anleihen, Fonds und ETPs an der Börse Stuttgart.
"Mit dem Anschluss an TradeREBEL bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine
neue Handelsplatz-Option, über die sie ihre Wertpapiergeschäfte ohne
Handelsplatzgebühren durchführen können. Die große Vielfalt der angebotenen
Investmentprodukte erlaubt den Nutzern dabei eine umfassende Auswahl für ihre
individuellen Anlagestrategien", sagt Arndt Gießer, für das Privatkundengeschäft
zuständiges Vorstandsmitglied der BW-Bank.
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Group
mailto:presse@boerse-stuttgart.de
https://group.boerse-stuttgart.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6313176
OTS: Börse Stuttgart
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