13.07.2026 10:34:38

OTS: Börse Stuttgart / BW-Bank bietet Handel über entgeltfreie Plattform ...

BW-Bank bietet Handel über entgeltfreie Plattform TradeREBEL der

Boerse Stuttgart Group an

Stuttgart (ots) - Anbindung ermöglicht Kunden den Handel mit Aktien, Anleihen,

Fonds und Exchange-Traded Products ohne Handelsplatzentgelte

Die BW-Bank hat sich an die Handelsplattform TradeREBEL der Boerse Stuttgart

Group angeschlossen. Von 7.30 bis 22 Uhr können Kundinnen und Kunden der BW-Bank

darüber rund 2.900 Inlands- und Auslandsaktien, 11.000 Anleihen, 1.700 Fonds

sowie rund 3.300 Exchange-Traded Products (ETPs) ohne Handelsplatzentgelte

kaufen und verkaufen. Als regulierte, börsliche Handelsplattform bietet

TradeREBEL dabei volle Vor- und Nachhandelstransparenz.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die BW-Bank als neuen Partner für TradeREBEL

haben. Anleger profitieren beim Handel über TradeREBEL von der Kombination aus

unserer langjährigen Erfahrung zusammen mit hoher Liquidität und fairen,

marktgerechten Preisen. Das gilt auch in Nebenhandelszeiten und turbulenten

Marktphasen. Weitere Banken und Online-Broker werden sich sukzessive an

TradeREBEL anschließen und ihren Kunden den Zugang zum entgeltfreien Handel auf

der Plattform ermöglichen", sagt Peter Smolny, Leiter des Handels mit Aktien,

Anleihen, Fonds und ETPs an der Börse Stuttgart.

"Mit dem Anschluss an TradeREBEL bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine

neue Handelsplatz-Option, über die sie ihre Wertpapiergeschäfte ohne

Handelsplatzgebühren durchführen können. Die große Vielfalt der angebotenen

Investmentprodukte erlaubt den Nutzern dabei eine umfassende Auswahl für ihre

individuellen Anlagestrategien", sagt Arndt Gießer, für das Privatkundengeschäft

zuständiges Vorstandsmitglied der BW-Bank.

Pressekontakt:

Boerse Stuttgart Group

mailto:presse@boerse-stuttgart.de

https://group.boerse-stuttgart.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6313176

OTS: Börse Stuttgart

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