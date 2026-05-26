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26.05.2026 10:15:38
OTS: Börse Stuttgart / Christian Lindner verstärkt internationalen Advisory ...
Christian Lindner verstärkt internationalen Advisory Council der
Boerse Stuttgart Group
Stuttgart (ots) - Die Boerse Stuttgart Group hat ihren neu gegründeten Advisory
Council um Christian Lindner erweitert. Der frühere Bundesminister der Finanzen
zählt zu den profiliertesten Köpfen der europäischen Finanz- und
Wirtschaftspolitik und verfügt über breite Erfahrung an der Schnittstelle von
Kapitalmarkt und wirtschaftlicher Transformation.
Der Advisory Council vereint profilierte europäische Persönlichkeiten aus
Finanzindustrie, Wirtschaft, öffentlichem Sektor und Technologie. Ihm gehören
neben Christian Lindner an: Massimo Giordano (Senior Partner und ehem. Managing
Partner Europe, McKinsey & Company), Enrico Letta (Präsident Jacques Delors
Institute; ehem. italienischer Ministerpräsident), Sylvie Matherat
(Aufsichtsrätin; ehem. Mitglied Vorstand Deutsche Bank), Fleur Pellerin (CEO
Korelya Capital; ehem. französische Ministerin für Digitales), Prof. Dr. Axel
Weber (Präsident Center for Financial Studies; ehem. Präsident Deutsche
Bundesbank; ehem. Verwaltungsratspräsident UBS) und Ron Zuckerman
(internationaler Tech-Investor und Gründer).
Als Ideengeber und Sparringpartner liefert der Advisory Council dem
Top-Management der Börsengruppe wesentliche Impulse, die Zukunft des
europäischen Kapitalmarkts zu gestalten, die Vorreiterrolle in digitalen
Technologien auszubauen und das dynamische Wachstum der Börsengruppe weiter zu
beschleunigen.
"Europa braucht starke und innovative Kapitalmarktakteure, die technologischen
Fortschritt mit regulatorischer Exzellenz verbinden", sagt Dr. Matthias Voelkel,
CEO der Boerse Stuttgart Group. "Christian Lindner bringt genau diese
Perspektive mit: politisch erfahren, international vernetzt und mit einem klaren
Verständnis für die Zukunft des europäischen und internationalen Kapitalmarkts.
Wir freuen uns sehr, ihn im Advisory Council willkommen zu heißen."
Christian Lindner erklärt: "Die Boerse Stuttgart Group gestaltet den
europäischen Kapitalmarkt der Zukunft aktiv. Wie keine andere europäische
Börsengruppe steht sie für die Verbindung von klassischem Kapitalmarktgeschäft
mit der digitalen Welt. Ihr Mindset ist europäisch, und sie hat einen
technologischen Führungsanspruch. In einer Zeit, in der die Weichen für die
europäische Kapitalmarktunion gestellt werden, ist das eine starke
Ausgangsposition. Ich freue mich, diesen Weg zu begleiten."
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Group
mailto:presse@boerse-stuttgart.de
https://group.boerse-stuttgart.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6281540
OTS: Börse Stuttgart
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