OTS: Börse Stuttgart / TARGOBANK bietet Handel über entgeltfreie Plattform ...

TARGOBANK bietet Handel über entgeltfreie Plattform TradeREBEL der

Boerse Stuttgart Group an

Stuttgart (ots) - Die TARGOBANK hat sich an die Handelsplattform TradeREBEL der

Boerse Stuttgart Group angeschlossen. Von 7.30 bis 22 Uhr können Kunden der

TARGOBANK nun rund 2.800 Inlands- und Auslandsaktien, Anleihen, Fonds sowie rund

3.200 Exchange-Traded Products (ETPs) ohne Handelsplatzentgelte über TradeREBEL

kaufen und verkaufen. Als regulierte, börsliche Handelsplattform bietet

TradeREBEL dabei volle Vor- und Nachhandelstransparenz.

"Wir freuen uns sehr, dass die TARGOBANK nun ihren Kunden den Zugang zum

entgeltfreien und attraktiven Wertpapierhandel auf TradeREBEL eröffnet. Mit

unserer Erfahrung stellen wir hohe Liquidität und Verfügbarkeit sowie faire und

marktgerechte Preise für Privatanleger sicher. Das gilt auch in

Nebenhandelszeiten und turbulenten Marktphasen", sagt Peter Smolny, Leiter des

Handels mit Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an der Börse Stuttgart.

"Als Online-Broker mit breitem Angebot freuen wir uns, unseren Kunden mit

TradeREBEL einen weiteren hochwertigen und günstigen Handelsplatz als

zusätzliche Option für ihre Wertpapiergeschäfte anbieten zu können", sagt Mario

Alves, Strategic Manager Online-Brokerage and Investing bei der TARGOBANK.

Weitere Banken und Online-Broker werden sich sukzessive an TradeREBEL

anschließen und ihren Kunden den Zugang zum entgeltfreien Handel auf der

Plattform ermöglichen.

Pressekontakt:

Boerse Stuttgart Group

mailto:presse@boerse-stuttgart.de

https://group.boerse-stuttgart.com

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OTS: Börse Stuttgart