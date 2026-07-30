OTS: Börse Stuttgart / Über 70 Kryptowährungen: BISON erweitert Angebot um ...

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30.07.2026 11:56:39
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Über 70 Kryptowährungen: BISON erweitert Angebot um acht neue Coins
Stuttgart (ots) -
- BISON erweitert sein Portfolio um acht zusätzliche Kryptowährungen
- Das Angebot der Krypto-Trading-Plattform wächst auf mehr als 70
Kryptowährungen
- Breitere Auswahl zwischen DeFi, digitaler Infrastruktur und
Community-Projekten im regulierten Umfeld der Gruppe Börse Stuttgart
BISON (https://bisonapp.com), die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der
Gruppe Börse Stuttgart, baut ihr Angebot weiter aus. Ab sofort können Nutzer
acht zusätzliche Kryptowährungen handeln. Mit der Erweiterung um DoubleZero
(2Z), EUR CoinVertible (EURCV), Maple Finance (SYRUP), Pendle (PENDLE), Pudgy
Penguins (PENGU), Render (RENDER), Sky (SKY) und Turbo (TURBO) umfasst das
Portfolio nun mehr als 70 Kryptowährungen.
"Der Kryptomarkt entwickelt sich in vielen Bereichen gleichzeitig - von
dezentraler Infrastruktur und Rechenleistung über DeFi bis hin zu
Community-Projekten", sagt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON.
"Mit den neuen Listings erweitern wir die Auswahl für unsere Kunden, ohne
Abstriche beim regulierten Zugang zu machen. Bei BISON müssen sich
Krypto-Anleger nicht zwischen einem breiten Angebot und einem verlässlichen
Handelsumfeld entscheiden."
Die acht Coins auf einen Blick
Mit der Erweiterung stehen BISON Kunden acht weitere Kryptowährungen zur
Verfügung. Die neuen Listings bilden unterschiedliche Bereiche des Kryptomarktes
ab:
- DoubleZero (2Z): Nativer Utility-Token des DoubleZero-Protokolls, einer
dezentralen Netzwerkinfrastruktur für leistungsstarke verteilte Systeme und
Blockchain-Anwendungen.
- EUR CoinVertible (EURCV): Auf Euro lautender und MiCAR-konformer Stablecoin,
der von Societe Generale-FORGE, einer regulierten Tochtergesellschaft der
Societe Generale, emittiert wird.
- Maple Finance (SYRUP): Governance-Token von Maple, einer Plattform für
Onchain-Kredit- und Vermögensmanagement. Token-Inhaber können über zentrale
Protokollentscheidungen und Weiterentwicklungen abstimmen.
- Pendle (PENDLE): Governance- und Utility-Token eines DeFi-Protokolls, das
verzinsliche Krypto-Assets in Kapital- und Ertragskomponenten aufteilt und
zukünftige Erträge separat handelbar macht.
- Pudgy Penguins (PENGU): Offizieller Token des Pudgy-Penguins-Ökosystems, das
aus einer NFT-Kollektion hervorgegangen ist und sich zu einer
communitygetragenen Digital- und Konsumentenmarke entwickelt hat.
- Render (RENDER): Token des Render Network, das ungenutzte
Grafikprozessorleistung für rechenintensive Anwendungen wie 3D-Rendering,
generative KI und maschinelles Lernen verfügbar macht.
- Sky (SKY): Governance-Token des Sky-Ökosystems, über den Nutzer an
Entscheidungen zur Weiterentwicklung des DeFi-Protokolls mitwirken können. Das
Ökosystem ist aus dem früheren MakerDAO hervorgegangen.
- Turbo (TURBO): Community-getriebener Memecoin, der ursprünglich aus einem
KI-gestützten Experiment zur Entwicklung einer Kryptowährung hervorgegangen
ist.
Mehr als 70 Kryptowährungen im regulierten Umfeld handelbar
Bei BISON fallen keine Handelsgebühren an, lediglich der Spread. Die Verwahrung
erfolgt über die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine regulierte
Tochtergesellschaft der Gruppe Börse Stuttgart, die als erster deutscher
Kryptoverwahrer eine EU-weite MiCAR-Lizenz erhalten hat.
Bei der Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH wurde ein mehrstufiges
Sicherheitskonzept implementiert. Zusätzlich ist eine Crime-Versicherung in das
Verwahrkonzept integriert. Diese versichert die verwahrten Coins unter anderem
gegen Diebstähle und Hackerangriffe und gilt für Hot-, Warm- und Cold-Wallets.
Rückfragehinweis:
mailto:press@bisonapp.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6324295
OTS: Börse Stuttgart
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