OTS: Börse Stuttgart / Über 70 Kryptowährungen: BISON erweitert Angebot um ...

Über 70 Kryptowährungen: BISON erweitert Angebot um acht neue Coins

Stuttgart (ots) -

- BISON erweitert sein Portfolio um acht zusätzliche Kryptowährungen

- Das Angebot der Krypto-Trading-Plattform wächst auf mehr als 70

Kryptowährungen

- Breitere Auswahl zwischen DeFi, digitaler Infrastruktur und

Community-Projekten im regulierten Umfeld der Gruppe Börse Stuttgart

BISON (https://bisonapp.com), die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der

Gruppe Börse Stuttgart, baut ihr Angebot weiter aus. Ab sofort können Nutzer

acht zusätzliche Kryptowährungen handeln. Mit der Erweiterung um DoubleZero

(2Z), EUR CoinVertible (EURCV), Maple Finance (SYRUP), Pendle (PENDLE), Pudgy

Penguins (PENGU), Render (RENDER), Sky (SKY) und Turbo (TURBO) umfasst das

Portfolio nun mehr als 70 Kryptowährungen.

"Der Kryptomarkt entwickelt sich in vielen Bereichen gleichzeitig - von

dezentraler Infrastruktur und Rechenleistung über DeFi bis hin zu

Community-Projekten", sagt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON.

"Mit den neuen Listings erweitern wir die Auswahl für unsere Kunden, ohne

Abstriche beim regulierten Zugang zu machen. Bei BISON müssen sich

Krypto-Anleger nicht zwischen einem breiten Angebot und einem verlässlichen

Handelsumfeld entscheiden."

Die acht Coins auf einen Blick

Mit der Erweiterung stehen BISON Kunden acht weitere Kryptowährungen zur

Verfügung. Die neuen Listings bilden unterschiedliche Bereiche des Kryptomarktes

ab:

- DoubleZero (2Z): Nativer Utility-Token des DoubleZero-Protokolls, einer

dezentralen Netzwerkinfrastruktur für leistungsstarke verteilte Systeme und

Blockchain-Anwendungen.

- EUR CoinVertible (EURCV): Auf Euro lautender und MiCAR-konformer Stablecoin,

der von Societe Generale-FORGE, einer regulierten Tochtergesellschaft der

Societe Generale, emittiert wird.

- Maple Finance (SYRUP): Governance-Token von Maple, einer Plattform für

Onchain-Kredit- und Vermögensmanagement. Token-Inhaber können über zentrale

Protokollentscheidungen und Weiterentwicklungen abstimmen.

- Pendle (PENDLE): Governance- und Utility-Token eines DeFi-Protokolls, das

verzinsliche Krypto-Assets in Kapital- und Ertragskomponenten aufteilt und

zukünftige Erträge separat handelbar macht.

- Pudgy Penguins (PENGU): Offizieller Token des Pudgy-Penguins-Ökosystems, das

aus einer NFT-Kollektion hervorgegangen ist und sich zu einer

communitygetragenen Digital- und Konsumentenmarke entwickelt hat.

- Render (RENDER): Token des Render Network, das ungenutzte

Grafikprozessorleistung für rechenintensive Anwendungen wie 3D-Rendering,

generative KI und maschinelles Lernen verfügbar macht.

- Sky (SKY): Governance-Token des Sky-Ökosystems, über den Nutzer an

Entscheidungen zur Weiterentwicklung des DeFi-Protokolls mitwirken können. Das

Ökosystem ist aus dem früheren MakerDAO hervorgegangen.

- Turbo (TURBO): Community-getriebener Memecoin, der ursprünglich aus einem

KI-gestützten Experiment zur Entwicklung einer Kryptowährung hervorgegangen

ist.

Mehr als 70 Kryptowährungen im regulierten Umfeld handelbar

Bei BISON fallen keine Handelsgebühren an, lediglich der Spread. Die Verwahrung

erfolgt über die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine regulierte

Tochtergesellschaft der Gruppe Börse Stuttgart, die als erster deutscher

Kryptoverwahrer eine EU-weite MiCAR-Lizenz erhalten hat.

Bei der Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH wurde ein mehrstufiges

Sicherheitskonzept implementiert. Zusätzlich ist eine Crime-Versicherung in das

Verwahrkonzept integriert. Diese versichert die verwahrten Coins unter anderem

gegen Diebstähle und Hackerangriffe und gilt für Hot-, Warm- und Cold-Wallets.

Rückfragehinweis:

mailto:press@bisonapp.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6324295

OTS: Börse Stuttgart