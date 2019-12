OTS: Börsen-Zeitung / Bescherung für Aktionäre / Kommentar zur Entwicklung ...

Bescherung für Aktionäre / Kommentar zur Entwicklung des Aktienmarkts

am Jahresschluss von Werner Rüppel

Frankfurt (ots) - Ja ist denn heute schon Weihnachten? Dies fragen sich

Aktionäre angesichts satter Gewinne mit Dividendentiteln in diesem Jahr, die

zuletzt noch durch die Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China

sowie den Wahlsieg Boris Johnsons getrieben wurden. Im Moment scheint wirklich

alles zu passen, so dass weltweit etliche Aktienindizes in den vergangenen Tagen

neue Höchststände erreicht haben. Hierzulande hat die Hausse auch den MDax auf

ein neues Hoch gehievt, während der Dax noch kurz davor steht.

Wer den Mut hatte, sich nach dem herben Verlustjahr 2018 in Aktien zu

engagieren, wurde dafür im laufenden Jahr reichlich belohnt: In Euro gerechnet

hat der US-Technologieindex Nasdaq 100 eine Performance von 41,2% erzielt. Der

marktbreite US-Index S&P 500 kommt auf ein Plus von 32,4%, und MDax und Dax

füllen mit einer Performance von 31,8% und 25,9% den Geldbeutel der

Aktiensparer. Auch mit Anleihen war in diesem Jahr übrigens Geld zu verdienen,

doch kommt der Rex-Performance-Index nur zu einem im Vergleich zu Aktien mageren

Plus von 3,9%.

Wenn es auch immer wieder Kursschwankungen - und auch Rückschläge wie 2018 -

gibt, so hat sich in dem zu Ende gehenden Jahrzehnt die Anlage in Aktien

gelohnt: Der Dax kommt auf einen Wertzuwachs von 123%, S&P 500 und Nasdaq 100

haben - unterstützt durch einen festen Dollar - in Euro eine beeindruckende

Performance von 270% sowie 500% erzielt.

Dass Aktien langfristig äußerst lukrativ sind, erkennen zum Glück immer mehr

Bundesbürger, so eine aktuelle Umfrage von Union Investment. Dennoch dominieren

Assets, die inzwischen kaum mehr etwas abwerfen, wie Bargeld und Sichteinlagen

sowie Lebensversicherungen die Geldanlage der Deutschen. Vermögensverwalter Bert

Flossbach hat vollkommen recht, wenn er feststellt, dass das Problem der

einseitigen Geldanlage der Deutschen auch nicht besser wird, wenn sich gerade

führende Politiker als Sparbuchfans outen.

Und während die Aktien steigen, sagen "Crash-Propheten (mal wieder) das Ende der

Finanzwelt voraus", stellt Stratege Christian Kahler von der DZBank fest. Die

Bestsellerlisten würden von solchen Büchern dominiert. Crash-Prognosen verkaufen

sich offensichtlich gut. "Anleger, die viel Zeit damit verbrachten, sich um

diese Themen zu sorgen, haben nicht investiert und somit die Gelegenheit

verpasst, ihr Vermögen zu schützen oder real zu steigern", sagt Kahler.

Doch wie geht es nach der reichlichen Bescherung am Aktienmarkt weiter? Um dies

zu beurteilen, hilft ein Blick auf die Zinsseite. Die phänomenale Aktienhausse

wurde ausgelöst durch den unerwarteten Schwenk der großen Notenbanken zurück zu

einer extrem lockeren Geldpolitik . Da die Weltwirtschaft nicht vollends rund

läuft und darüber hinaus noch etliche Risiken bestehen, wie zum Beispiel der

Handelskonflikt, dürften die Notenbanken 2020 die Leitzinsen nicht anziehen.

In den USA sind die Renditen für Staatsanleihen extrem niedrig, und in Euroland

müssen Anleger bei Investments in zehnjährigen Bundesanleihen sogar Geld

drauflegen. "Im derzeitigen Marktumfeld ist realer Kapitalerhalt mit Anleihen

nicht möglich", stellt Metzler-Analyst Michael Mayer fest. Hinzu kommt, dass in

Euroland immer mehr Banken Negativzinsen für Einlagen erheben. Anleger suchen

nach Alternativen für ihr Erspartes, und da bleiben vor allem Immobilien und

Aktien.

Unter Einbeziehung der Anleiheseite sind insbesondere europäische Aktien, die

relativ hohe Dividendenerträge bieten, sogar preiswert, hat Manfred Hübner, von

Sentix errechnet. Seiner Meinung nach kann der Dax bis Mitte nächsten Jahres bis

auf 15.000 Punkte ansteigen. Die Hausse kann also durchaus weiterlaufen,

wenngleich sich eine Performance wie in diesem Jahr 2020 kaum wiederholen

dürfte.

Jetzt aber können sich Aktiensparer unter dem Weihnachtsbaum zunächst einmal

über ihren hohen Gewinne freuen. Frohes Fest!

(Börsen-Zeitung, 21.12.2019)

