OTS: Börsen-Zeitung / Der Anfang ist gemacht, Kommentar zum chinesischen ...

Kommentar zum chinesischen Außenhandel von

Norbert Hellmann

Frankfurt (ots) - Für neuen Weihnachtsschmuck und Lametta dürfte auch im

Coronajahr gesorgt sein. Chinas Exporteure feiern eine kleine

Wiederbelebungsparty und stellen zufrieden fest, dass erste Orders für das

Weihnachtsgeschäft aus westlichen Nationen üppiger ausfallen als befürchtet.

Chinas Außenhandelsdaten im Juni zeigen, was schon Einkaufsmanagerindizes in USA

und Eurozone angedeutet hatten: Mit der Lockerung von Restriktionen kommt der

globale Konsumgüterhandel wieder in Schwung, was dem Exportweltmeister China

sehr zur Freude gereicht. Ein kleiner Anstieg der chinesischen Exporte gibt

einen Vorgeschmack auf eine kräftigere Belebung in der zweiten Jahreshälfte.

Interessanter noch ist der Anstieg der chinesischen Importe um 2,7 Prozent

gegenüber dem Vorjahresmonat. Hier hatte der Expertenkonsens nämlich ein

klaffendes Minus von rund 9 Prozent erwarten lassen. In erster Linie kann man

dies als Signal verstehen, dass Chinas latente Konsummüdigkeit ein Ende nimmt

und die Binnennachfrage im Reich der Mitte endlich aus der Corona-Falle findet.

Chinas Außenhandel muss freilich noch einen kräftigen Zahn zulegen, um auch

wieder einen positiven Beitrag zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts zu

leisten. Immerhin aber ist ein Anfang gemacht.

Bei Chinas Wirtschaftsverantwortlichen zeigt man vorerst allerdings nur

gedämpften Optimismus, die Handelsperformance steht auch in der zweiten

Jahreshälfte noch vor einigen Unwägbarkeiten. Sie hängen mit einer ganzen Latte

an politischen Streitigkeiten zusammen, die China in den letzten Wochen und

Monaten mit angezettelt hat und die das Beziehungsgeflecht zu Ländern wie

Australien, Großbritannien, Indien und Kanada, um nur einige wenige zu nennen,

schwer beschädigen.

Und dann ist da noch der Elefant im Raum, nämlich verschärfte Streitigkeiten

zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften. Zwar betont Washington, dass

an der im Januar vereinbarten ersten Phase eines bilateralen Handelsabkommens

weiter festgehalten werden soll. Gegenwärtig ist allerdings nicht absehbar, dass

China die Zusagen für Importwerte von Agrargütern und Rohstoffen auch nur

annähernd erfüllen kann oder will. Angesichts wachsender geopolitischer

Spannungen und eines neuen Konflikts um Hongkongs Autonomiestatus sieht es nicht

danach aus, dass der Deal noch vor den US-Wahlen in eine zweite Phase übergehen

wird. So richtig "weihnachten" will es also doch noch nicht.

