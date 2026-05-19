OTS: Börsenmedien AG / Börsenmedien AG übernimmt Mehrheit an der Finanzwissen ...

Börsenmedien AG übernimmt Mehrheit an der Finanzwissen GmbH

Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG übernimmt die Mehrheit an der Finanzwissen

GmbH. Zum 1. Juni 2026 wird die Finanzbildungs- und Vergleichsplattform

finanzwissen.de Teil der Börsenmedien AG.

Mit dieser Transaktion erschließt die Börsenmedien AG ein neues, eigenständiges

Geschäftsfeld und stärkt zugleich ihre Position als führender Anbieter von

hochwertigem Finanzjournalismus für Privatanleger.

"Wir freuen uns, dass wir mit Finanzwissen eine ideale digitale Ergänzung zu

unserem traditionsreichen Monatsmagazin EURuro gefunden haben. Wir werden vom

ersten Tag an Synergien heben können. Zudem sind wir mit dieser

Mehrheitsbeteiligung bestens auf das große Thema Altersvorsorge mit

Aktiensparplänen vorbereitet", so Bernd Förtsch, der Gründer und Eigentümer der

Börsenmedien AG.

Die Verbindung aus journalistischer Reichweite, fundierter Finanzbildung sowie

unabhängigen Finanztests soll Privatanlegern künftig einen noch einfacheren

Zugang zu hochwertigen Informationen und passenden Finanzlösungen ermöglichen.

Darüber hinaus werden die Affiliate-Aktivitäten der Gruppe gebündelt und um eine

reichweitenstarke Plattform für Finanzbildung und Finanzproduktvergleiche

ergänzt.

"Gemeinsam mit der Börsenmedien AG wollen wir die Positionierung von

finanzwissen.de als führendes Finanzinformationsportal weiter ausbauen und

zugleich das gesamte Portfolio der Börsenmedien AG stärken", sagt Sebastian Rau,

Geschäftsführer der Finanzwissen GmbH. "Unser Ziel ist es, Anlegern ein noch

umfassenderes und qualitativ hochwertigeres Angebot rund um Finanzbildung und

Finanzprodukte bereitzustellen."

Mit dem Zusammenschluss verfolgen die Börsenmedien AG und die Finanzwissen GmbH

das gemeinsame Ziel, eine führende Plattform für Finanzinformation,

Finanzbildung und Finanzproduktvergleiche im deutschsprachigen Raum aufzubauen.

Die operative Geschäftstätigkeit der Finanzwissen GmbH bleibt unverändert

bestehen. Sebastian Rau, bisheriger Gesellschafter und Geschäftsführer, wird das

Unternehmen weiterhin führen und operativ verantworten. Im Zuge der Übernahme

wird der Firmensitz der Finanzwissen GmbH nach Kulmbach verlegt.

Über die Börsenmedien AG

Die Börsenmedien AG ist eines der führenden Medienhäuser für Finanzinformationen

im deutschsprachigen Raum und vereint zahlreiche erfolgreiche Marken unter einem

Dach. Dazu gehören die Börsenmagazine DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, EURuro und

EURuro am Sonntag sowie zahlreiche Börsendienste und die PLASSEN Buchverlage.

Als inhabergeführte Firmengruppe blickt die Börsenmedien AG mittlerweile auf

über 30 Jahre Firmengeschichte zurück und repräsentiert mit mehr als 100

Finanzredakteuren und über 250 Mitarbeitern an den Standorten Kulmbach, München

und Frankfurt Deutschlands größtes Verlagsangebot für Privatanleger.

Auch in der digitalen Welt zählt das Medienhaus mit DER AKTIONÄR TV,

deraktionaer.de, finanztreff.de und boerse-online.de zu den beliebtesten

Anlaufstellen für Finanzinformationen.

Über die Finanzwissen GmbH

Die Finanzwissen GmbH wurde 2021 von Florian Döhnert-Breyer, Christian Musanke,

Daniel Wenz, Mirco Recksiek und Sebastian Rau gegründet und betreibt mit

http://finanzwissen.de eine der wachstumsstärksten Finanzbildungs- und

Produktvergleichsplattformen im deutschsprachigen Raum.

Im Mittelpunkt stehen unabhängige Vergleiche von Brokern, Banken, Kreditkarten

und Anlageprodukten sowie redaktionelle Inhalte rund um ETFs, Aktien, Krypto und

persönliche Finanzen. Aktuell arbeiten fünf Mitarbeiter sowie fünf Gründer bei

der Finanzwissen GmbH. Mit der mehrheitlichen Übernahme durch die Börsenmedien

AG wird der Firmensitz zum 1. Juni 2026 nach Kulmbach verlegt.

Pressekontakt:

Kent Gaertner

Quadriga Communication GmbH

Potsdamer Platz 5

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E-Mail: mailto:gaertner@quadriga-communication.de

Telefon: 030-30308089-13

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