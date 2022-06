OTS: BRITA GmbH / 2021 erneutes Rekordjahr für die Brita Gruppe: 656 ...

2021 erneutes Rekordjahr für die Brita Gruppe: 656 Millionen Euro

Gesamtumsatz

Taunusstein (ots) - BRITA, einer der weltweit führenden Experten für

Trinkwasseroptimierung und -individualisierung, erzielte nach 2020 einen

neuerlichen historischen Rekordumsatz. Als Grundvoraussetzung für diesen

wirtschaftlichen Erfolg wurde ein klare Pandemiestrategie verfolgt, die die

Gesundheit der Mitarbeiter an die erste Stelle setzte und dadurch die weltweite

Produktion und Logistik absicherte. Darauf aufbauend konnte die Nutzung von

BRITA Produkten weiter gesteigert werden. Konsumenten schätzten gerade in dieser

Zeit die komfortablen, sicheren Produkte für wohlschmeckendes Trinkwasser. Auch

der anhaltende Trend zu nachhaltigen Konzepten und insbesondere der Vermeidung

von Einwegplastik, einem der großen Treiber der Umweltverschmutzung , schlugen

sich hier nieder.

Der Gesamtumsatz der BRITA Gruppe mit ihren 30 nationalen und internationalen

Tochtergesellschaften bzw. Betriebsstätten, fünf Produktionsstätten und

Vertreibern in rund 70 Ländern auf allen fünf Kontinenten belief sich im

vergangenen Geschäftsjahr auf 656 Millionen Euro (währungsbereinigt: 655

Millionen Euro). Das bedeutet einen Zuwachs von +6,3 Prozent (währungsbereinigt:

+6,1 Prozent) gegenüber Vorjahr (2020: 617 Millionen Euro). Die Top 3 Positionen

unter den Ländermärkten besetzten in der Gruppe auch 2021 wieder Deutschland,

China und Großbritannien.

Die Analyse der verschiedenen Produktsegmente zeigt, dass 75 Prozent des

Gesamtumsatzes der Gruppe auf die Consumer-Produkte von BRITA entfielen: 491

Millionen Euro (2020: 462 Millionen Euro, +6,3 Prozent). Hier platzierten sich

China, Deutschland und Großbritannien wie im Vorjahr als TOP 3 Märkte. Das

Potenzial des Professional-Segments mit Filterlösungen für Horeca und Vending

sowie leitungsgebundenen Trinkwasserspendern für Büros, Schulen, Krankenhäuser

und Gastronomie wurde wie in 2020 durch die COVID19-Pandemie und entsprechende

Lockdowns beeinträchtigt. Dennoch generierte BRITA hier einen Umsatz von 165

Millionen Euro (2020: 155 Millionen Euro, +6,4 Prozent) und damit 25 Prozent des

Gesamtumsatzes. Wie im Vorjahr liegen in diesem Segment die Märkte Deutschland,

Großbritannien und Schweiz an der Spitze.

In 2021 wurden wie in 2020 rund 82 Prozent des Gesamtumsatzes der Gruppe

außerhalb Deutschlands erzielt.

Unternehmensstrategie "Shaping Sustainable Solutions" jetzt in der BRITA

Sustainability Charter spezifiziert

Mit der Strategie "Shaping Sustainable Solutions" wurde 2020 Nachhaltigkeit ins

Zentrum gerückt. Das zeigte sich auch in der Schaffung einer innovativen

Unternehmenskennzahl, der Planet Contribution. Sie ist eine Kombination aus der

Bemessung des eigenen CO2-Fußabdrucks und der Anzahl der durch BRITA Produkte

ersetzten Mineralwasserflaschen, die größtenteils aus Einwegplastik bestehen.

Allein der letztgenannte Faktor beläuft sich bereits auf über 4,5 Milliarden

Flaschen pro Jahr, Tendenz steigend. Die Planet Contribution steht seither

gleichberechtigt neben Umsatz und Ergebnis.

In 2021 ist das Unternehmen nun den nächsten wichtigen Schritt gegangen. In der

BRITA Sustainability Charter wurden ambitionierte Nachhaltigkeitsziele in vier

Handlungsfeldern festgelegt - Materialien, Verpackung, Wiederverwendung &

Recycling sowie Emissionen. Markus Hankammer, CEO BRITA Group, erläutert: "Mit

der Sustainability Charter verfügen wir jetzt über einen Fokus und einen

Fahrplan für unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten der kommenden Jahre. Die Charter

hilft uns, die richtigen Prioritäten zu setzen und unseren Weg zielgerichtet

weiter zu gehen."

"Schwerpunkte der Charter sind knapp zusammengefasst zum Einen unsere Produkte

noch nachhaltiger zu machen und zum Anderen als Unternehmen einen signifikanten

Beitrag zum Klimaschutz zu leisten", so Meike Rapp als Verantwortliche für

Strategic Corporate Responsibility & Sustainability.

Was BRITA bis 2025 in punkto Nachhaltigkeit erreichen will

Unter anderem soll der Anteil an fabrikneuem Plastik im Kernproduktportfolio um

30 Prozent reduziert und damit auch die Abhängigkeit von klimaschädlichen,

fossilen Rohstoffen verringert werden. Neue Produkte in 2022 und 2023 werden

beispielsweise einen innovativen bio-basierten Kunststoff einsetzen. Außerdem

soll kontinuierlich weniger Verpackungsmaterial verwendet und ab 2025 ganz auf

fabrikneues Plastik in Verpackungen neuer Produkte verzichtet werden.

Das seit 30 Jahren bestehende Kartuschenrecycling wird weiter ausgebaut, mit dem

Ziel, in 2025 20 Prozent des Bedarfs an Ionenaustauscher, dem wichtigsten

Filtermaterial in den BRITA Filterkartuschen, aus recycelten Kartuschen zu

decken. In Deutschland wurden dafür erste Kooperationen mit Handelspartnern

begonnen, um Sammelboxen für Kartuschen bereitzustellen. Auch erste Märkte in

Asien sind mit lokalen Recycling-Kooperationen gestartet.

Für den Klimaschutz gilt: Die unternehmensweiten Emissionen sollen weiter

reduziert und verbleibende Emissionen beginnend in 2023 schrittweise kompensiert

werden. Langfristig plant das Unternehmen seinen Weg hin zur Klimaneutralität.

Ein wichtiger Schritt dazu sind die konsequenten Effizienzverbesserungen in

BRITA-eigenen Gebäuden durch Umbau- oder Neubauprojekte. Beispiele sind etwa die

neue Produktionsstätte in Bad Camberg, die am morgigen 11. Juni 2022 mit einer

kleinen Feier offiziell eröffnet wird, oder das im Bau befindliche neue

Verwaltungsgebäude in Taunusstein, das ebenfalls nach neuesten

Nachhaltigkeitsanforderungen gebaut wird.

Zur BRITA Gruppe :

Mit einem Gesamtumsatz von 656 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021 und 2.321

Mitarbeitenden Ende 2021 weltweit (davon 1.263 in Deutschland) ist die BRITA

Gruppe eines der führenden Unternehmen in der Trinkwasseroptimierung. Ihre

Traditionsmarke BRITA hält eine Spitzenposition im globalen Wasserfiltermarkt.

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Taunusstein bei Wiesbaden ist durch 30

nationale und internationale Tochtergesellschaften bzw. Betriebsstätten sowie

Beteiligungen, Vertriebs- und Industriepartner in knapp 70 Ländern auf allen

fünf Kontinenten vertreten. Es betreibt fünf Produktionsstätten in Deutschland,

Großbritannien, Italien und China. Gegründet 1966, entwickelt, produziert und

vertreibt der Erfinder des Tisch-Wasserfilters für den Haushalt heute ein

breites Spektrum innovativer Lösungen für die Trinkwasseroptimierung, für den

privaten (Tisch-Wasserfilter, leitungsgebundene Systeme, Sprudler sowie die

BRITA Integrated Solutions für Elektroklein- und -großgeräte namhafter

Hersteller) und den gewerblichen Gebrauch (Lösungen für Hotellerie, Gastronomie,

Catering und Vending) sowie leitungsgebundene Wasserspender für Büros, Schulen,

die Gastronomie und den hygienesensiblen Care-Bereich (Krankenhäuser,

Pflegeheime). Seit 2016 setzt sich BRITA gemeinsam mit Whale und Dolphin

Conservation (WDC) für den Schutz der Ozeane vor Plastikmüll und damit den

Schutz von Walen und Delfinen ein.

Weitere Informationen: http://www.brita.de

Pressekontakt:

Dr. Sabine Rohlff, Director Corporate Communications/

Pressesprecherin

BRITA SE

Heinz-Hankammer-Str.1

65232 Taunusstein-Neuhof

mailto:srohlff@brita.net

t: +49 (0)175-4529438 im Home Office

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29333/5244437

OTS: BRITA GmbH