OTS: British American Tobacco (Germany) GmbH / Führungswechsel bei BAT in ...

Führungswechsel bei BAT in Deutschland und Central Europe North (FOTO)

Hamburg (ots) -

- Gökhan Bilgic übernimmt Geschäfte für Central Europe North von Oliver Engels

- Central Europe North von zentraler Bedeutung für Transformation und A Better

Tomorrow(TM)

- Andreas Thoma zum Commercial Director Germany ernannt

- Oliver Engels wird Head of Marketing Asia-Pacific & Middle East

Gökhan Bilgic kam nach einer erfolgreichen Karriere in einer Vielzahl von

Ländern, Branchen und Unternehmen wie Coca-Cola Bottlers 2013 zu BAT. Hier trat

er zunächst die Rolle des Area Director Turkey & North Cyprus an, im Jahr 2017

wurde er zum Area Director Turkey & North Africa und nur drei Jahre später zum

Area Director Turkey, Caucasus & North Africa ernannt. Zum 1. April 2022

übernimmt er von Oliver Engels die Rolle des Area Director Central Europe North

und die Rolle des Sprechers der Geschäftsführung der deutschen BAT

Gesellschaften.

"BAT befindet sich auf einem Weg der Transformation und hat dazu einen klaren

Unternehmenszweck definiert: A Better Tomorrow(TM). Bei der Erreichung unseres

ehrgeizigen Zieles, dass bis 2030 weltweit 50 Millionen Verbraucher unsere nicht

brennbaren Produkte konsumieren und wir bis 2025 einen Umsatz in Höhe von 5

Milliarden GBP mit diesen Produkten erzielen, wird Central Europe North einen

bedeutenden Beitrag leisten", so Gökhan Bilgic. Central Europe North ist nicht

nur eine der größten Business Units von BAT, sondern sie ist auch von zentraler

Bedeutung für die drei globalen Marken Vuse, gloTM und VELO, um Verbrauchern

eine große Auswahl an risikoreduzierten Produkten anzubieten und somit die

gesundheitlichen Folgen des Geschäfts zu minimieren. "Die Transformation, die

hier bereits stattgefunden hat, ist mehr als beeindruckend. Um einen dauerhaften

Wandel zu erreichen, müssen wir die Zukunft gestalten und benötigen einen

gesamtgesellschaftlichen Dialog. Dazu werden wir als Unternehmen und ich

persönlich in meiner Funktion als Area Director Central Europe North einladen",

erläutert der 51-Jährige seine Rolle.

Die neu geschaffene Position des Commercial Director Germany wird Andreas Thoma

übernehmen. In seiner Funktion als Mitglied der Geschäftsführung von BAT Germany

berichtet er an Gökhan Bilgic. "Ich freue mich darauf, unsere Agenda, A Better

Tomorrow(TM), mithilfe eines Multi-Category-Portfolios nicht brennbarer Produkte

weiter voranzutreiben", so Andreas Thoma. "Die Transformation unseres Geschäfts

- gemeinsam mit unseren Partnern - ist unser wichtigstes Ziel. Im Mittelpunkt

stehen Produkte, die darauf zugeschnitten sind, sich wandelnde Bedürfnisse

erwachsener Verbraucher zu erfüllen." Der 53-Jährige begann seine Karriere 1995

als Marketing Trainee bei BAT und verantwortete zuletzt als Nationaler

Vertriebsdirektor die Bereiche Trade Marketing und Distribution in Deutschland.

Dazwischen war er in leitenden Marketingpositionen für BAT in Südafrika und der

Schweiz sowie als Country Manager für Israel, Malta & Zypern tätig.

Oliver Engels zieht es nun wieder ins Ausland. Er wurde zum Head of Marketing

Asia-Pacific & Middle East des Konzerns ernannt.

Über die BAT Gruppe

BAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen mit dem

Unternehmenszweck, eine bessere Zukunft, A Better Tomorrow(TM), aufzubauen,

indem es die gesundheitlichen Folgen seines Geschäfts minimiert, und zwar

dadurch, dass es seinen Verbrauchern eine größere Auswahl an genussvollen und

risikoreduzierten Produkten anbietet.

Das Unternehmen bleibt nach wie vor bei der klaren Aussage, dass brennbare

Zigaretten ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen und dass die

einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, mit dem Rauchen

nicht anzufangen bzw. es aufzugeben. BAT bestärkt diejenigen, die sonst

weiterrauchen würden, darin, vollständig auf wissenschaftlich fundierte

risikoreduzierte Alternativen* umzusteigen. Um dies zu erreichen, befindet sich

BAT auf einem Weg der Transformation hin zu einem wahrhaft

verbraucherorientierten Multi-Category-Konsumgüterunternehmen.

Das ehrgeizige Ziel von BAT ist, dass bis 2030 weltweit 50 Millionen Verbraucher

seine nicht brennbaren Produkte konsumieren und das Unternehmen weltweit bis

2025 einen Umsatz in Höhe von 5 Milliarden GBP in den neuen Kategorien erzielt.

BAT hat sich anspruchsvolle ESG-Ziele (Environment, Social, Governance/Umwelt,

Soziales, Unternehmensführung) gesetzt, zum Beispiel bis 2030 Klimaneutralität

für Scope 1 und 2 zu erreichen, bis 2025 unnötigen Einwegkunststoff abzuschaffen

sowie sämtliche Plastikverpackungen wiederverwertbar, recyclingfähig oder

kompostierbar zu machen.

BAT beschäftigt mehr als 52.000 Menschen und ist in über 175 Ländern tätig. Die

BAT Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von 25,68 Milliarden GBP und einen

operativen Gewinn von 10,2 Milliarden GBP.

Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen

Zigarettenmarken, einer wachsenden Auswahl risikoreduzierter* Tabak- und

Nikotinprodukte der neuen Kategorien sowie herkömmlichen nicht brennbaren

Tabakprodukten. Dazu zählen Dampfprodukte, Tabakerhitzer und moderne Produkte

zum oralen Gebrauch, darunter tabaklose Nikotin-Pouches, sowie traditionelle

Produkte zum oralen Gebrauch wie etwa Snus und Kautabak. Im Jahr 2021 nutzten

18,3 Millionen Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte, das sind 4,8

Millionen mehr als im Vorjahr.

*Auf Basis belastbarer Erkenntnisse und der Annahme, dass das Zigarettenrauchen

vollständig aufgegeben wurde. Diese Produkte machen abhängig und sind nicht

risikofrei.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich

"zukunftsgerichtete" Aussagen gemäß US Private Securities Litigation Reform Act

von 1995. Derartige Aussagen werden häufig, aber nicht immer, unter Verwendung

von Wörtern oder Begriffen wie "annehmen", "vorhersehen", "könnte",

"vielleicht", "würde", "sollte", "beabsichtigen", "planen", "potenziell",

"vorhersagen", "wird", "erwarten", "schätzen", "projizieren", "positioniert",

"Strategie", "Ausblick", "Ziel" und ähnlichen Ausdrücken getroffen. Sie

enthalten Aussagen zu unseren Zielen bezüglich unserer Kunden, zu unseren

Umsatzzielen der neuen Kategorien und zu unseren ESG-Zielen.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Annahmen, die

Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen. Es ist anzunehmen,

dass die in dieser Mitteilung geäußerten Erwartungen begründet sind, jedoch

können sie von einer Vielzahl von Variablen beeinflusst werden, durch die sich

die tatsächlichen Ergebnisse substanziell von den derzeit erwarteten

unterscheiden könnten. Ein Überblick über die Gründe, warum die tatsächlichen

Ergebnisse und Entwicklungen sich wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen mitgeteilten oder angedeuteten Erwartungen unterscheiden können, sind

in den Informationen unter den Überschriften "Forward-looking statements" und

"Group Principal Risks" im Geschäftsbericht von 2020 und im Formular 20-F von

British American Tobacco p.l.c. (BAT) zu finden.

Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Faktoren sind in den Meldungen

von BAT an die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) zu finden, darunter

der Geschäftsbericht in Formular 20-F sowie die Lageberichte in Formular 6-K,

die kostenlos von der Website der SEC ( http://www.sec.gov ) heruntergeladen

werden können, und auch in den Geschäftsberichten von BAT, die kostenlos von der

Website von British American Tobacco ( http://www.bat.com ) heruntergeladen

werden können.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf den künftigen

Wertverlauf; Personen, die Beratung benötigen, sollten einen unabhängigen

Finanzberater aufsuchen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln den

Wissensstand und die Informationen wider, die zum Zeitpunkt der Erstellung

dieser Mitteilung verfügbar sind, und BAT übernimmt keine Verpflichtung, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder abzuändern, sei es als

Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe. Der

Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

