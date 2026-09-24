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24.09.2026 11:04:38
OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS) / LBS-Gruppe wählt ...
LBS-Gruppe wählt Stefan Siebert erneut zu ihrem Vorsitzenden (FOTO)
Berlin (ots) - Frank Demmer und Sabine König zu stellvertretenden Vorsitzenden
gewählt - Politik muss mehr für Wohneigentum tun - Eigenheimrentenförderung
wichtiger Schritt
Stefan Siebert (64), Vorstandsvorsitzender der LBS Landesbausparkasse Süd, ist
zum zweiten Mal zum Vorsitzenden der LBS-Bausparkassenkonferenz gewählt worden.
Als oberster Repräsentant vertritt er die Gruppe der fünf Landesbausparkassen
nach außen. In dieser Funktion ist er zugleich Mitglied im Gesamtvorstand des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV).
Die Leitung der LBS-Bausparkassenkonferenz wird durch einen Stellvertreter und
eine Stellvertreterin komplettiert: den wiedergewählten Frank Demmer (53),
Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest und die erstmals in diese Position
gewählte Sabine König (52), designierte Vorstandsvorsitzende der LBS NordOst.
"Ich freue mich über das erneut in mich gesetzte Vertrauen", erklärte Siebert,
der seit einem Jahr an der Spitze des Gremiums steht, dem er zuvor fünf Jahre
lang als Stellvertreter angehörte. "Ich werde mich weiter mit voller Kraft dafür
einsetzen, das Bausparen als wichtigen Einstieg in den langfristigen
Vermögensaufbau mit selbstgenutztem Wohneigentum ins Bewusstsein zu bringen. Nur
das Bausparen bietet sicheres Ansparen in Kombination mit einem zinsgünstigen
Darlehen", erklärte Siebert. Auch wolle er sich weiter dafür stark machen, dass
die Wohneigentumsbildung vom Staat wieder besser unterstützt wird und
Belastungen wie die Grunderwerbsteuer abgebaut werden. Einen wichtigen Schritt
sei die Politik mit der Reform der privaten Altersvorsorge gegangen, indem sie
die selbstgenutzte Immobilie voll in das neue Fördersystem integriert hat. Die
Landesbausparkassen werden zum 1.1.2027 mit neuen Altersvorsorgelösungen am
Start sein.
Die LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einem
Marktanteil von 35,5 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund sieben
Millionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen 7,2
Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 330 Milliarden Euro.
Pressekontakt:
Dr. Ivonn Kappel
Referat Presse
Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen
Tel.: 030 20225-5398
Fax : 030 20225-5395
E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/35604/6358292
OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)
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