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07.05.2026 12:02:39
OTS: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V. / Marktdaten ...
Marktdaten Bioethanol 2025: Absatz von Bioethanol in Benzin entwickelt
sich positiv: Heimische Bioethanolherstellung weiter gestiegen
Berlin (ots) - Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) hat
die Marktdaten 2025 für die Produktion und den Verbrauch von zertifiziert
nachhaltigem Bioethanol in Deutschland veröffentlicht. Die heimische
Bioethanolherstellung betrug im letzten Jahr 790.000 Tonnen, dies ist
gleichbedeutend mit einem Anstieg der Produktion im Vergleich zum Vorjahr von
mehr als sechs Prozent. Die positive Vorjahrestendenz beim Absatz von Super E10
hielt auch 2025 an.
Im moderat wachsenden Kraftstoffmarkt, in dem mit 17,9 Millionen Tonnen über ein
Prozent mehr Benzin abgesetzt wurde als im Vorjahr, stieg auch die Beimischung
von Bioethanol zu den Benzinsorten Super Plus, Super (E5) und Super E10 auf 6,9
Volumen-Prozent (2024: 6,7 Volumen-Prozent) an. Der Verbrauch von Bioethanol,
das den Benzinsorten Super E10, Super Plus und Super (E5) beigemischt bzw. zur
Herstellung von Ethyl- teritär -butylether (ETBE) verwendet wird, erhöhte sich
um vier Prozent auf etwa 1,3 Mio. Tonnen.
Der Marktanteil von Super E10 am Benzinabsatz wuchs 2025 weiter: von 27,5
Prozent im Jahr 2024 auf 28,6 Prozent. Die absolute Absatzmenge von Super E10
betrug 5,1 Mio. Tonnen und nahm damit um 4,6 Prozent zu. Der Marktanteil von
Super (E5) ging leicht zurück und lag bei einem Absatz von 11,8 Mio. Tonnen bei
etwas über 66 Prozent. Der Marktanteil von Super Plus, dem ebenfalls bis zu 5
Prozent Bioethanol beigemischt werden, stieg im Jahr 2025 leicht auf über 0,9
Mio. Tonnen an und betrug damit 5,2 Prozent (2024: 5,1 Prozent).
Die deutsche Bioethanolproduktion erhöhte sich im Jahr 2025 und nahm um sechs
Prozent zu. Insgesamt betrug die heimische Erzeugung 790.000 Tonnen.
Die ausführlichen Marktdaten 2025 mit Infografiken und Details zu Produktion und
Verbrauch finden Sie im ausführlichen Marktdaten Report
https://www.bdbe.de/bioethanol/marktdaten.
Pressekontakt:
Christine Kroke
Tel. 030 - 301 29 53-13
mailto:presse@bdbe.de
http://www.bdbe.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73390/6270638
OTS: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V.
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