OTS: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V. / Marktdaten ...

Marktdaten Bioethanol 2025: Absatz von Bioethanol in Benzin entwickelt

sich positiv: Heimische Bioethanolherstellung weiter gestiegen

Berlin (ots) - Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) hat

die Marktdaten 2025 für die Produktion und den Verbrauch von zertifiziert

nachhaltigem Bioethanol in Deutschland veröffentlicht. Die heimische

Bioethanolherstellung betrug im letzten Jahr 790.000 Tonnen, dies ist

gleichbedeutend mit einem Anstieg der Produktion im Vergleich zum Vorjahr von

mehr als sechs Prozent. Die positive Vorjahrestendenz beim Absatz von Super E10

hielt auch 2025 an.

Im moderat wachsenden Kraftstoffmarkt, in dem mit 17,9 Millionen Tonnen über ein

Prozent mehr Benzin abgesetzt wurde als im Vorjahr, stieg auch die Beimischung

von Bioethanol zu den Benzinsorten Super Plus, Super (E5) und Super E10 auf 6,9

Volumen-Prozent (2024: 6,7 Volumen-Prozent) an. Der Verbrauch von Bioethanol,

das den Benzinsorten Super E10, Super Plus und Super (E5) beigemischt bzw. zur

Herstellung von Ethyl- teritär -butylether (ETBE) verwendet wird, erhöhte sich

um vier Prozent auf etwa 1,3 Mio. Tonnen.

Der Marktanteil von Super E10 am Benzinabsatz wuchs 2025 weiter: von 27,5

Prozent im Jahr 2024 auf 28,6 Prozent. Die absolute Absatzmenge von Super E10

betrug 5,1 Mio. Tonnen und nahm damit um 4,6 Prozent zu. Der Marktanteil von

Super (E5) ging leicht zurück und lag bei einem Absatz von 11,8 Mio. Tonnen bei

etwas über 66 Prozent. Der Marktanteil von Super Plus, dem ebenfalls bis zu 5

Prozent Bioethanol beigemischt werden, stieg im Jahr 2025 leicht auf über 0,9

Mio. Tonnen an und betrug damit 5,2 Prozent (2024: 5,1 Prozent).

Die deutsche Bioethanolproduktion erhöhte sich im Jahr 2025 und nahm um sechs

Prozent zu. Insgesamt betrug die heimische Erzeugung 790.000 Tonnen.

Die ausführlichen Marktdaten 2025 mit Infografiken und Details zu Produktion und

Verbrauch finden Sie im ausführlichen Marktdaten Report

https://www.bdbe.de/bioethanol/marktdaten.

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Christine Kroke

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