07.05.2026 12:02:39

OTS: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V. / Marktdaten ...

Marktdaten Bioethanol 2025: Absatz von Bioethanol in Benzin entwickelt

sich positiv: Heimische Bioethanolherstellung weiter gestiegen

Berlin (ots) - Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) hat

die Marktdaten 2025 für die Produktion und den Verbrauch von zertifiziert

nachhaltigem Bioethanol in Deutschland veröffentlicht. Die heimische

Bioethanolherstellung betrug im letzten Jahr 790.000 Tonnen, dies ist

gleichbedeutend mit einem Anstieg der Produktion im Vergleich zum Vorjahr von

mehr als sechs Prozent. Die positive Vorjahrestendenz beim Absatz von Super E10

hielt auch 2025 an.

Im moderat wachsenden Kraftstoffmarkt, in dem mit 17,9 Millionen Tonnen über ein

Prozent mehr Benzin abgesetzt wurde als im Vorjahr, stieg auch die Beimischung

von Bioethanol zu den Benzinsorten Super Plus, Super (E5) und Super E10 auf 6,9

Volumen-Prozent (2024: 6,7 Volumen-Prozent) an. Der Verbrauch von Bioethanol,

das den Benzinsorten Super E10, Super Plus und Super (E5) beigemischt bzw. zur

Herstellung von Ethyl- teritär -butylether (ETBE) verwendet wird, erhöhte sich

um vier Prozent auf etwa 1,3 Mio. Tonnen.

Der Marktanteil von Super E10 am Benzinabsatz wuchs 2025 weiter: von 27,5

Prozent im Jahr 2024 auf 28,6 Prozent. Die absolute Absatzmenge von Super E10

betrug 5,1 Mio. Tonnen und nahm damit um 4,6 Prozent zu. Der Marktanteil von

Super (E5) ging leicht zurück und lag bei einem Absatz von 11,8 Mio. Tonnen bei

etwas über 66 Prozent. Der Marktanteil von Super Plus, dem ebenfalls bis zu 5

Prozent Bioethanol beigemischt werden, stieg im Jahr 2025 leicht auf über 0,9

Mio. Tonnen an und betrug damit 5,2 Prozent (2024: 5,1 Prozent).

Die deutsche Bioethanolproduktion erhöhte sich im Jahr 2025 und nahm um sechs

Prozent zu. Insgesamt betrug die heimische Erzeugung 790.000 Tonnen.

Die ausführlichen Marktdaten 2025 mit Infografiken und Details zu Produktion und

Verbrauch finden Sie im ausführlichen Marktdaten Report

https://www.bdbe.de/bioethanol/marktdaten.

Pressekontakt:

Christine Kroke

Tel. 030 - 301 29 53-13

mailto:presse@bdbe.de

http://www.bdbe.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73390/6270638

OTS: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit leichterer Tendenz -- Wall Street stärker erwartet -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die Wall Street dürfte am Freitag zulegen. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen