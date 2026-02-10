OTS: Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen BDIU / Schlechtes Zeugnis ...

Schlechtes Zeugnis für das Kreditzweitmarktgesetz: Zentrale Ziele

verfehlt / Zwei Jahre nach Inkrafttreten fällt das Zwischenzeugnis

schlecht aus (FOTO)

Berlin (ots) - Mit dem Kreditzweitmarktgesetz wurde die EU-Richtlinie 2021/2167

am 30. Dezember 2023 in deutsches Recht umgesetzt. Gute zwei Jahre danach stellt

der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e. V. (BDIU) ernüchtert fest:

Die zentralen Ziele der EU-Richtlinie wurden verfehlt.

Vor allem das Hauptziel, die Belebung des Sekundärmarkts für notleidende

Kredite, wurde nicht erreicht: "Mit Blick auf die angestrebte Marktbelegung ist

eher das Gegenteil zu beobachten", sagt BDIU-Präsidiumsmitglied Marcel Hofmann.

Hofmann weiß, wovon er spricht. Denn neben seiner Funktion im Präsidium leitet

er auch die gemeinsame Arbeitsgruppe von BDIU und BKS (Bundesvereinigung

Kreditankauf und Servicing): "Die EU-Richtlinie war eine Chance, die der

deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung leider nicht genutzt hat."

Die Richtlinie ging auf eine Initiative der EU-Kommission zurück, die dem

Anwachsen der sogenannten notleidenden Kredite (Non Performing Loans, NPL) in

den Bilanzen der Banken etwas entgegensetzen sollte. Nach der Finanz- und

Währungskrise 2008/09 hatten auch die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie

erkennbar für ein Anwachsen der NPL-Bestände gesorgt. Der Handlungsbedarf war

entstanden, weil zu viele risikobehafteten Kredite in den Bankbilanzen die

Stabilität des europäischen Finanzmarkts gefährdeten. Wie die BaFin in ihrem am

28. Januar veröffentlichten Bericht "Risiken im Fokus 2026" betont, steigen in

Deutschland die Ausfallrisiken und der Anteil notleidender Unternehmenskredite

wieder - mit entsprechenden Gefahren für die Finanzstabilität. Denn ein hoher

NPL-Anteil bindet Kapital und erhöht die risikogewichteten Aktiva einer Bank.

Das verringert den Spielraum für die Ausreichung neuer Kredite. Kurz: Die

Kreditfinanzierung von Investitionen wird schwieriger. "Das ist pures Gift für

eine Volkswirtschaft, die aus der Krise raus will", unterstreicht Hofmann.

Durch das Gesetz sollte der Markt für den Handel mit NPLs geöffnet und der

Wettbewerb gestärkt werden. Die Banken sollten auf diese Weise bessere

Konditionen für die Entlastung ihrer Bilanzen bekommen, weil mehr Marktpartner

NPL-Pakete an private Käufer mit hoher Sachkompetenz verkaufen würden. So die

Theorie. "Das Gegenteil ist aber passiert", sagt Hofmann. Der hohe bürokratische

Aufwand für die notwendige Registrierung als Kreditdienstleister habe viele

Kreditdienstleister abgeschreckt: "Es waren am Ende nicht mehr, sondern weniger

Anbieter auf dem NPL-Markt aktiv."

Die Hauptkritik des BDIU zielt daher auf die überdimensionierte Bürokratie, die

aus Verbandssicht redundant ist. Kreditdienstleistungen sind rechtlich nicht

anders zu bewerten als Inkassodienstleistungen. Und die sind in Deutschland

durch das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) reguliert und werden vom Bundesamt

für Justiz (BfJ) überwacht. Trotzdem verlangte das Kreditzweitmarktgesetz eine

zusätzliche Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) und machte zudem berufsrechtliche Vorgaben und führte neue

Informationspflichten ein.

"Das Scheitern ist hausgemacht", steht für Hofmann und seine Arbeitsgruppe aus

BDIU und BKS fest. Denn die im Grunde richtigen Ziele der EU-Richtlinie seien in

der überbordenden Bürokratie der deutschen Umsetzung erstickt worden. Allein der

Erlaubnisantrag habe viele Firmen in Deutschland abgeschreckt, unterstreicht

Hofmann: "Es wäre besser gewesen, auf etablierte und erprobte Strukturen im

Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) zu setzen."

Das RDG beinhaltet nach Auffassung der Arbeitsgruppe alle Elemente, die von der

Richtlinie gefordert waren: klare Anforderungen an ein Erlaubnisverfahren für

den Marktzugang, durchgriffsstarke Aufsichtsstrukturen, klare Schutzvorgaben für

Kreditnehmer und Schuldner sowie umfassende Informationspflichten für Kredit-

bzw. Inkassodienstleister. Speziell für die kleinen und mittleren Unternehmen

wäre es auf diesem Weg viel einfacher geworden, sich ihren Raum für ein

erfolgreiches Wirtschaften im NPL-Markt zu sichern.

Stattdessen hat der Gesetzgeber ein System geschaffen, das die Regeln der

Finanzmarkt- und Bankenregulierung kopiert und auf die Kreditdienstleistungen

überträgt, obwohl mit den hier gemeinten Leistungen keine finanziellen Risiken

einhergehen. Hofmann: "Hier geht es vor allem um rechtliche Expertise bei der

Beratung von Banken und Kreditkäufern." Vor diesem Hintergrund, sagt Hofmann,

sei das Kreditzweitmarktgesetz von Beginn an falsch ausgerichtet gewesen und

habe nur für Doppelstrukturen und ein Mehr an Bürokratie gesorgt. Viele der

ursprünglich im NPL-Markt aktiven BDIU-Mitgliedsunternehmen haben sich daher aus

dem Markt zurückgezogen. Der Markt ist also trotz der beabsichtigten Öffnung

nicht größer, sondern de facto kleiner geworden. Allein dreißig BDIU-Mitglieder

hätten sich zurückgezogen, mehr als die Hälfte.

"Deutschlandweit haben nur 31 Unternehmen die Erlaubnis der BaFin beantragt und

bekommen. Wir hatten genau vor dieser Entwicklung gewarnt - und leider haben wir

recht behalten", erinnert Hofmann an die Stellungnahme des Verbandes im

Gesetzgebungsverfahren. Der BDIU appelliert daher an den Gesetzgeber, die

Rückkehr zu einem verhältnismäßigen Regulierungsmodell zu prüfen: "Ein Großteil

der Aufgaben der BaFin kann auch an die Inkassoaufsicht, also an das Bundesamt

für Justiz, überführt werden. Wenn das passiert, können die Ziele der

EU-Richtlinie vielleicht doch noch erreicht werden."

