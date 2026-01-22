OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) / ...

Wachstum im E-Commerce: Lichtblick in der deutschen Wirtschaft

Berlin (ots) - Im Handel mit Endkunden ist der Brutto-Umsatz mit Waren im

deutschen E-Commerce im vergangenen Jahr erstmals seit 2021 wieder in allen

Quartalen gestiegen und erreichte 83,1 Mrd. Euro nach 80,6 Mrd. Euro im Jahr

davor. Das entspricht einem Wachstum von 3,2 Prozent (Vorjahreswert: 1,1

Prozent) - deutlich über der Prognose von 2,5 Prozent. Das Wachstum der

digitalen Dienstleistungen betrug 7,3 Prozent auf jetzt 14,4 Mrd. Euro. Der

gesamte Branchenumsatz mit Waren und Dienstleistungen "kratzt" damit wieder an

der "magischen" 100-Milliarden-Euro-Grenze.

Im Verlauf des Jahres 2026 erwarten der bevh und das EHI Retail Institute in

einer gemeinsamen Prognose, dass die Branche trotz schwieriger Rahmenbedingungen

weiter überdurchschnittlich wächst und ein (nominales) Umsatzwachstum im

E-Commerce mit Waren von 3,8 Prozent erreicht.

"Der Onlinehandel ist ein seltener Lichtblick in der deutschen Wirtschaft. Die

Menschen konsumieren auch in unsicheren Zeiten weiter, sie tun es aber digital.

Die Eskalation geopolitischer Konflikte, innenpolitische Instabilität und die

kritische Lage deutscher Schlüsselindustrien schränken ein stärkeres Wachstum

ein. Insgesamt wird der E-Commerce sich aber deutlich besser entwickeln als der

traditionelle Einzelhandel", zeigt sich bevh-Präsident Gero Furchheim

optimistisch.

Auch bei schwacher Konsumstimmung konnte der Onlinehandel vergangenes Jahr die

richtigen Kaufimpulse setzen. Der Anteil der Viel-Käufer im Onlinehandel blieb

stabil: Jeder dritte Kunde in Deutschland (34,2 Prozent) bestellte

durchschnittlich zweimal wöchentlich oder öfter Waren online. Der

durchschnittliche Bestellwert stieg von 144,12 Euro (2024) auf 146,19 Euro. Die

Kundenzufriedenheit im E-Commerce bleibt mit 96,2 Prozent auf unverändert hohem

Niveau (2024: 96,0 Prozent). Der Anteil der Kunden, die weniger im E-Commerce

ausgeben wollen, ist der niedrigste seit 4 Jahren (2025: 24,6 Prozent).

Deutliche Verbesserungen bei den größten Waren-Kategorien

Größte Gewinner-Kategorien im Onlinehandel waren Medikamente (+6,0 Prozent) und

Lebensmittel (+5,5 Prozent), gefolgt von Tierbedarf (+5,0 Prozent). Deutlich

besser als im Vorjahr entwickelten sich die Umsätze im besonders wichtigen

Modehandel (+3,5 Prozent). Gleiches gilt für die großen Kategorien

Haushaltswaren & -geräte (+4,8 Prozent) sowie Möbel, Lampen & Dekoration (+3,3

Prozent). Geringer als der Gesamtmarkt wuchs der Handel mit Elektronik und

Telekommunikation (+1,4 Prozent), der im Vorjahr aber noch ein deutliches Minus

verzeichnete.

(Zur Mitteilung mit allen Warentabellen) (https://bevh.org/detail/wachstum-im-e-

commerce-lichtblick-in-der-deutschen-wirtschaft)

Shein, Temu und AliExpress stehen für 30 Prozent des Wachstums

Im Vergleich der Versendertypen wuchsen Umsätze auf Online-Marktplätzen am

stärksten (+4,9 Prozent). Über sie werden mittlerweile 56 Prozent (entspricht

46,2 Mrd. Euro) des gesamten Onlinehandels abgewickelt. Plattformen chinesischer

Herkunft (Shein, Temu und AliExpress) haben wegen extremer Niedrigpreise zwar

einen geringen Umsatzanteil, wuchsen mit 27,2 Prozent auf 3,7 Mrd. Euro aber

deutlich schneller als das gesamte Anbietersegment der Marktplätze. Jede 15.

Bestellung im Internet wird bei einer der großen Plattformen aus Asien gemacht.

Von den 2,6 Mrd. Euro Wachstum des gesamten E-Commerce mit Waren machte das

Wachstum der Plattformen chinesischer Herkunft 30 Prozent aus.

Internet beflügelt die Kreislaufwirtschaft

Der Handel mit "Pre-Loved Goods", zieht immer mehr Kunden und Händler an. Die

gewerblichen Umsätze im Re-Commerce wuchsen im vergangenen Jahr um 21,8 Prozent

auf 1,96 Mrd. Euro (2024: 1.61 Mrd. Euro).

"Diese erfreuliche Entwicklung kann sich fortsetzen oder sogar steigern.

Voraussetzung ist, dass der Gesetzgeber in Hinblick auf die positiven

Nachhaltigkeitseffekte auch auf die Besonderheiten des Handels mit solchen

Gütern Rücksicht nimmt", fordert Alien Mulyk, Geschäftsführerin Public Affairs

Europa & Internationales beim bevh.

KI-Shopping muss Vielfalt erhalten

Einkaufen und Bezahlen über KI-Plattformen soll bald auch in Europa möglich

sein.

"Der E-Commerce steht mit neuen KI basierten Shopping-Erlebnissen an der

Schwelle zur nächsten technischen Revolution. Das wirksame Durchsetzen

bestehender Regelungen für alle Marktteilnehmer, die tatsächliche Abkehr von der

Überregulierung und die Unabhängigkeit von marktbeherrschenden Playern sind die

erforderliche Basis für einen Erfolg der Branche in diesem Jahrzehnt. Nur so

kann er auch in Krisenzeiten die notwendigen Beiträge zu Versorgungssicherheit,

Preisstabilität und Innovation leisten", betont Gero Furchheim.

Jedoch würden aktuell nur 6,3 Prozent der Online-Kunden ihre Einkäufe komplett

mit einer KI durchführen, wie eine neue repräsentative Umfrage im Auftrag des

bevh ergeben hat. 91,7 Prozent lehnen Shopping-KIs noch ab. Den Verbrauchern

fehlt offensichtlich noch das Vertrauen in die neue Technologie. Hier ist auch

die Politik gefragt.

"Bei aller Technologieoffenheit muss der Gesetzgeber dafür sorgen, dass

KI-Plattformen nicht zu übermächtigen 'Gatekeepern' im E-Commerce werden, dass

ein Level-Playing-Field mit Händlern gewahrt wird, und KI-Agenten die Grundlagen

ihrer Kaufempfehlungen transparent machen", fordert Alien Mulyk für den

Onlinehandel.

