OTS: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. GaLaBau / ...

Bad Honnef (ots) - Die Vorzeichen im GaLaBau stehen weiter auf Wachstum: Der
nominale Umsatz verzeichnete in 2025 ein Plus von 4,3 Prozent; im selben
Zeitraum stieg auch die Zahl der Beschäftigten, Azubis und Mitgliedsbetriebe.
Die Branchenstatistik des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau e. V. (BGL) zeichnet insgesamt erneut das Bild einer gesunden
Branche trotz konjunktureller Belastungen. BGL-Präsident Thomas Banzhaf fordert
die Bundesregierung im Namen des größten Arbeitgeberverbandes der "Grünen
Branche" auf: "Stärken Sie unsere Branche: Schaffen Sie endlich die ungerechte
Maut auf leichte Lkw ab, und erleichtern Sie uns den Zugang zu Arbeits- und
Fachkräften - auch aus anderen Ländern!"
Mit 11,11 Milliarden Euro (2024: 10,65 Milliarden Euro) wuchs der nominale
Branchenumsatz ein weiteres Jahr in Folge. Den größten Anteil daran hatten die
4.254 Mitgliedsbetriebe der elf Landesverbände des Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbaus mit 63,18 Prozent (2024: 62,99 Prozent). Gleichzeitig wuchs die
Gesamtzahl der GaLaBau-Betriebe in Deutschland auf 19.898 (2024: 19.636).
Während in der Gesamtbranche die Insolvenzen 2025 erkennbar zunahmen (von 101 in
2024 auf 133 in 2025), zeigten die Mitgliedsbetriebe der GaLaBau-Verbände eine
erfreulich positive Entwicklung: So ging bei ihnen die Zahl der Insolvenzen seit
drei Jahren erstmalig zurück (von 13 auf neun) und bleibt damit weiter auf
niedrigem Niveau.
Mehr Beschäftigte, mehr Azubis
In 2025 waren in Deutschlands GaLaBau-Betrieben 131.746 Menschen beschäftigt -
mehr als im Vorjahr (2024: 131.166). Auch die Ausbildung zum Landschaftsgärtner
und zur Landschaftsgärtnerin bleibt beliebt: 8.089 junge Menschen lernten 2025
über alle Ausbildungsjahre den Beruf in den umlagepflichtigen GaLaBau-Betrieben
(mehr dazu unter: Azubi-Zahlen klettern im GaLaBau auf fast 8.100 - GaLaBau (htt
ps://www.galabau.de/news/20085/azubi-zahlen-klettern-im-galabau-auf-fast-8100)
).
Branchenumsatz 2025: leichtes Wachstum
Der nominale Gesamt-Branchenumsatz in Höhe von 11,11 Milliarden Euro stammte im
vergangenen Jahr aus diesen Auftragsbereichen:
- Privatgarten: Dieses Segment blieb mit einem Anteil von stabilen 56,87
Prozent/6,32 Milliarden Euro der größte Auftragsbereich der Branche (2024: 57
Prozent/6,03 Milliarden Euro).
- Öffentliche Aufträge machten 21,23 Prozent des Branchenumsatzes aus. Gemeinsam
mit dem Wohnungsbau, der Industrie und sonstigen sorgten sie wie im Vorjahr
für rund 43 Prozent Umsatzanteil, aber 4,79 Milliarden Euro (2024: 43
Prozent/4,64 Milliarden Euro).
BGL fordert: Entlastung für Zukunftsbranche
"Ich freue mich über diese positiven Branchenzahlen und bin stolz auf unseren
GaLaBau", so BGL-Präsident Thomas Banzhaf. "Wir sind wirtschaftlich stabil,
ausbildungsstark und systemrelevant für den Bau und die Pflege klimaangepasster,
lebenswerter Städte. Damit die Branche dieses Potenzial weiter entfalten kann,
braucht sie klare politische Unterstützung: faire Wettbewerbsbedingungen, die
Abschaffung branchenspezifischer Benachteiligungen, wie der Maut für leichte Lkw
sowie praktikable Wege zur Gewinnung in- und ausländischer Fachkräfte. Wer grüne
Infrastruktur will, muss die Betriebe stärken, die sie planen und bauen!"
Mehr unter: GaLaBau Statistik - GaLaBau
(https://www.galabau.de/galabau_statistik)
