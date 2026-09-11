11.09.2026 09:31:38

OTS: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. GaLaBau / ...

Zahlen, Trends, Perspektiven: GaLaBau-Branchenreport 2026 erschienen

(FOTO)

Bad Honnef (ots) - Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.

V. (BGL) veröffentlicht im September 2026 den neuen GaLaBau-Branchenreport. Die

jährlich erscheinende Publikation bündelt aktuelle Kennzahlen, Entwicklungen und

wirtschaftliche Zusammenhänge des Garten- und Landschaftsbaus in Deutschland.

Als umfassende Gesamtschau des GaLaBau-Marktes bietet sie Betrieben, Verbänden,

Politik, Wissenschaft und Medien eine zentrale Faktenbasis für die Einordnung

einer Branche, für die es in dieser Breite keine vergleichbare Datensammlung

gibt.

Mehr als eine Momentaufnahme

Wie entwickelt sich der Gesamtmarkt? Welche Auftraggeberinnen und Auftraggeber

gewinnen oder verlieren an Bedeutung? Wie verändern sich Beschäftigung, Kosten

und Produktivität - und welche Faktoren bestimmen die weitere Entwicklung? Der

Branchenreport führt aktuelle Daten mit längerfristigen Auswertungen zusammen

und macht so sichtbar, was hinter einzelnen Jahreszahlen steckt. Grundlage dafür

sind unter anderem die umfangreichen Wirtschaftsdaten des BGL: Seine

Mitgliedsbetriebe stehen heute für rund 63 Prozent des gesamten

Branchenumsatzes. Allein 2025 erwirtschaftete der deutsche GaLaBau 11,11

Milliarden Euro; 131.746 Menschen waren in den Betrieben beschäftigt.

Wer die wirtschaftliche Lage und die Zukunft des Garten- und Landschaftsbaus

fundiert beurteilen will, braucht mehr als einzelne Kennzahlen. Der

Branchenreport ordnet die wichtigsten Daten ein, zeigt Entwicklungen über

längere Zeiträume und schafft damit eine belastbare Referenz für Branche,

Politik, Medien und Marktpartner. Der GaLaBau-Branchenreport 2026 ist ab sofort

kostenfrei digital unter http://www.galabau.de/branchenreport abrufbar.

Pressekontakt:

Katrin Block (Pressesprecherin)

Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.

Alexander-von-Humboldt-Straße 4, 53604 Bad Honnef

Tel: 02224 7707-17, E-Mail: mailto:k.block@galabau.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117960/6350037

OTS: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. G

aLaBau / Grün in die Stadt

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