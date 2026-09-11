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11.09.2026 09:31:38
OTS: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. GaLaBau / ...
Zahlen, Trends, Perspektiven: GaLaBau-Branchenreport 2026 erschienen
(FOTO)
Bad Honnef (ots) - Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.
V. (BGL) veröffentlicht im September 2026 den neuen GaLaBau-Branchenreport. Die
jährlich erscheinende Publikation bündelt aktuelle Kennzahlen, Entwicklungen und
wirtschaftliche Zusammenhänge des Garten- und Landschaftsbaus in Deutschland.
Als umfassende Gesamtschau des GaLaBau-Marktes bietet sie Betrieben, Verbänden,
Politik, Wissenschaft und Medien eine zentrale Faktenbasis für die Einordnung
einer Branche, für die es in dieser Breite keine vergleichbare Datensammlung
gibt.
Mehr als eine Momentaufnahme
Wie entwickelt sich der Gesamtmarkt? Welche Auftraggeberinnen und Auftraggeber
gewinnen oder verlieren an Bedeutung? Wie verändern sich Beschäftigung, Kosten
und Produktivität - und welche Faktoren bestimmen die weitere Entwicklung? Der
Branchenreport führt aktuelle Daten mit längerfristigen Auswertungen zusammen
und macht so sichtbar, was hinter einzelnen Jahreszahlen steckt. Grundlage dafür
sind unter anderem die umfangreichen Wirtschaftsdaten des BGL: Seine
Mitgliedsbetriebe stehen heute für rund 63 Prozent des gesamten
Branchenumsatzes. Allein 2025 erwirtschaftete der deutsche GaLaBau 11,11
Milliarden Euro; 131.746 Menschen waren in den Betrieben beschäftigt.
Wer die wirtschaftliche Lage und die Zukunft des Garten- und Landschaftsbaus
fundiert beurteilen will, braucht mehr als einzelne Kennzahlen. Der
Branchenreport ordnet die wichtigsten Daten ein, zeigt Entwicklungen über
längere Zeiträume und schafft damit eine belastbare Referenz für Branche,
Politik, Medien und Marktpartner. Der GaLaBau-Branchenreport 2026 ist ab sofort
kostenfrei digital unter http://www.galabau.de/branchenreport abrufbar.
Pressekontakt:
Katrin Block (Pressesprecherin)
Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.
Alexander-von-Humboldt-Straße 4, 53604 Bad Honnef
Tel: 02224 7707-17, E-Mail: mailto:k.block@galabau.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117960/6350037
OTS: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. G
aLaBau / Grün in die Stadt
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