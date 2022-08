OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / ...

Zinswende bremst Preisentwicklung bei Wohnimmobilien / Nachfrage

bleibt aber intakt

Berlin (ots) - Trotz der starken Entwicklung der Wohnimmobilienpreise in der

ersten Jahreshälfte 2022 dürfte die Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB)

zusammen mit den hohen Preisen eine Abkühlung des Marktes in der zweiten

Jahreshälfte bewirken. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesverband der Deutschen

Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) in einer aktuellen Studie zum deutschen

Wohnimmobilienmarkt.

"Die Kombination aus hoher Inflation, steigenden Zinsen und unsicheren

wirtschaftlichen Aussichten durch den Ukraine-Krieg wirkt auf die

Immobilienmärkte", so BVR-Vorstand Dr. Andreas Martin. In der zweiten

Jahreshälfte und auch im kommenden Jahr ist daher mit einer deutlichen Dämpfung

der Preisentwicklung insbesondere in den teuren Ballungsräumen zu rechnen.

"Grundsätzlich bleibt die Immobiliennachfrage durch Zuwanderung und dem Wunsch

nach mehr Wohnraum aber intakt", so Martin weiter.

Im ersten Halbjahr 2022 betrug der Preisanstieg für selbstgenutztes Wohneigentum

noch rund 12 Prozent zum Vorjahreszeitraum, getrieben auch von Käufern, die sich

noch die niedrigen Zinsen sichern oder sich mit Immobilienbesitz absichern

wollten. Für das Gesamtjahr rechnet der BVR daher mit einem Plus von bis zu 8,3

Prozent.

Der reale Kaufkraft- und Einkommensverlust der privaten Haushalte durch die

drastischen Preisanstiege im Energiebereich betrifft auch die

Zahlungsbereitschaft am Immobilienmarkt. Gleichzeitig bedeutet die Zinswende der

EZB während einer belasteten Konjunktur eine Neubewertung aller

Vermögensklassen, wovon mit gewisser Verzögerung auch Immobilien betroffen sein

werden. Sollte die Zinswende etwa aufgrund neuer Schocks schneller erfolgen,

kann die Preisentwicklung am Immobilienmarkt bereits in diesem Jahr auf ein Plus

von fünf Prozent fallen. Die langfristige Zinsbindung sowie die Eigennutzung

stabilisieren jedoch den Markt. Massenhaften Zwangsverkäufen wie in der

US-Subprime-Krise wird so ein Riegel vorgeschoben.

Die Prognose des BVR basiert auf einem Modell, in dem die Preisveränderungen von

selbstgenutztem Wohneigentum in den 401 Kreisen Deutschlands durch

makroökonomische Faktoren wie Inflations- und Zinsentwicklung sowie lokale

Faktoren wie die Einkommens-, Bevölkerungs- und Neubauentwicklung im Kreis

erklärt werden. Hierbei hat sich insbesondere die Zinsentwicklung als wichtiger

Fundamentalfaktor erwiesen. Die Prognose nimmt hierbei einen Anstieg der

Kreditzinsen auf einen durchschnittlichen Effektivzinssatz von 3,5 Prozent an;

ausgehend von einem weiteren Leitzinsanstieg der EZB um 0,5 Prozent in diesem

Jahr. Andere Zinsverläufe, aber auch andere Inflationsentwicklungen oder eine

Eskalation von Gaskrise oder des Ukrainekriegs könnten die Preisentwicklung auch

bedeutend schwerer beeinflussen.

Die neue Wohnimmobilien-Prognose des BVR ist im Internet unter http://www.bvr.de

, Publikationen, Volkswirtschaft abrufbar.

