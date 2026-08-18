OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / ...

BVR-Prognose: Niedrigwasser bremst Konjunktur 2026 nur vorübergehend

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

(BVR) hebt seine Wachstumseinschätzung für die deutsche Wirtschaft im laufenden

Jahr deutlich an. Nach seiner heute vorgelegten Sommer-Konjunkturprognose

rechnet der BVR für 2026 nun mit einem preisbereinigten Wachstum des

Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,0 Prozent statt bislang erwarteter 0,5

Prozent. Für 2027 wird unverändert ein Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent

erwartet. Grundlage der Einschätzung ist eine spürbare Belebung der

wirtschaftlichen Aktivität in Deutschland trotz anhaltender geopolitischer und

klimatischer Belastungen.

"Das Niedrigwasser im Rhein und die Hitzewelle bremsen die Erholung der

Wirtschaft nur vorübergehend. In den vergangenen Monaten haben sich die

Anzeichen für eine Erholung der Konjunktur nach mehreren Jahren der Schwäche

verdichtet. Die deutsche Wirtschaft wächst inzwischen seit drei Quartalen in

Folge. Hinzu kommen Verbesserungen wichtiger Frühindikatoren sowie eine

Aufwärtsrevision früherer BIP-Daten. Im dritten Quartal dürfte es aufgrund des

Niedrigwassers allerdings zu einer kurzen Wachstumspause kommen", sagt Dr.

Andreas Bley, Chefvolkswirt des BVR. Getragen werde die konjunkturelle Erholung

insbesondere von steigenden Exporten, einer allmählichen Belebung der Industrie

sowie einer zunehmenden Dynamik im Baugewerbe. Vor allem die staatlichen

Investitionsprogramme in den Bereichen Verteidigung, Infrastruktur und

Klimaschutz dürften der Wirtschaft in den kommenden Quartalen zusätzliche

Wachstumsimpulse verleihen.

Gleichzeitig belasten das anhaltende Niedrigwasser auf dem Rhein und anderen

Wasserstraßen sowie damit verbundene Einschränkungen der Binnenschifffahrt

derzeit die deutsche Wirtschaft. Die geringeren Transportkapazitäten führen zu

höheren Logistikkosten und beeinträchtigen einzelne Branchen, unter anderem in

der Chemieindustrie. "Das Niedrigwasser erschwert derzeit den Gütertransport und

führt zu neuen Lieferkettenstörungen. Nach unserer Einschätzung dürfte die

gesamtwirtschaftliche Belastung aber zeitlich begrenzt bleiben. Sollte sich die

Pegelsituation in den kommenden Wochen normalisieren, dürfte das

Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal preisbereinigt wieder leicht zunehmen",

erläutert Bley. Die aktuelle Lage unterstreiche, wie wichtig widerstandsfähige

Lebens- und Wirtschaftsbedingungen sind. Die Politik sollte verlässliche

Rahmenbedingungen schaffen und notwendige Anpassungen an veränderte klimatische

Bedingungen gezielt vorantreiben. Entscheidend seien dabei Planungssicherheit

und gute Bedingungen für private Investitionen.

"Die Risiken für die deutsche Wirtschaft bleiben auch aus geopolitischer Sicht

erheblich. Eine längere Störung wichtiger Handelsrouten, erneute Verschärfungen

in der US-Handelspolitik oder ein deutlicher Anstieg der Energiepreise könnten

den Aufschwung abbremsen. Im Basisszenario überwiegen derzeit jedoch die Signale

einer fortschreitenden wirtschaftlichen Erholung", so Bley.

An seinen Inflationsprognosen hält der BVR fest. Der Verband erwartet für

Deutschland eine Inflationsrate von 2,8 Prozent im Jahr 2026 und von 2,5 Prozent

im Jahr 2027. Vorübergehend könnte die Teuerungsrate zum Jahresende 2026 jedoch

wieder über die Marke von drei Prozent steigen, insbesondere aufgrund höherer

Energie- und Transportkosten.

Die aktuelle BVR-Konjunkturprognose steht http://www.bvr.de zum Download bereit.

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Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation und

Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin

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ken