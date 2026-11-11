11.11.2026 15:58:38

OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / ...

Neustart für Open Finance: FIDA-Aus eröffnet neue Chancen

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

(BVR) begrüßt die Entscheidung der Europäischen Kommission, den Vorschlag für

einen Financial Data Access Act (FIDA) zurückzuziehen. Das Ziel einer

wettbewerbsfähigen europäischen Datenökonomie und eines sicheren,

kundenzentrierten Datenaustauschs bleibt jedoch richtig. Damit eröffnet sich

jetzt die Chance, die Weiterentwicklung von Open Finance in Europa, also den

sicheren Austausch von Finanzdaten, stärker am Kundennutzen, an der

Praxistauglichkeit und an bestehenden Marktstandards auszurichten.

Auch mit Blick auf Europas digitale Souveränität ist der Rückzug richtig:

"Europäische digitale Souveränität bedeutet, Abhängigkeiten zu reduzieren, nicht

neue zu schaffen. FIDA hätte großen außereuropäischen Tech-Konzernen die Tür zu

europäischen Finanzdaten geöffnet. Deshalb ist der Rückzug konsequent und

richtig", sagt Tanja Müller-Ziegler, Vorstandsmitglied des BVR.

Wie praxistaugliche Lösungen aus dem Markt heraus entstehen können, zeigt

giroAPI. Damit schafft die Deutsche Kreditwirtschaft europäische Standards für

den sicheren Datenaustausch zwischen Banken und anderen Finanzdienstleistern.

Die genossenschaftliche FinanzGruppe wirkt daran aktiv mit. Solche

privatwirtschaftlichen Lösungen sollten Raum zur Entfaltung bekommen und

Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung von Open Finance sein.

Pressekontakt:

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation und

Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin

Telefon: (030) 20 21-13 00, mailto:presse@bvr.de, http://www.bvr.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40550/6388779

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ken

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