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11.11.2026 15:58:38
OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / ...
Neustart für Open Finance: FIDA-Aus eröffnet neue Chancen
Berlin (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
(BVR) begrüßt die Entscheidung der Europäischen Kommission, den Vorschlag für
einen Financial Data Access Act (FIDA) zurückzuziehen. Das Ziel einer
wettbewerbsfähigen europäischen Datenökonomie und eines sicheren,
kundenzentrierten Datenaustauschs bleibt jedoch richtig. Damit eröffnet sich
jetzt die Chance, die Weiterentwicklung von Open Finance in Europa, also den
sicheren Austausch von Finanzdaten, stärker am Kundennutzen, an der
Praxistauglichkeit und an bestehenden Marktstandards auszurichten.
Auch mit Blick auf Europas digitale Souveränität ist der Rückzug richtig:
"Europäische digitale Souveränität bedeutet, Abhängigkeiten zu reduzieren, nicht
neue zu schaffen. FIDA hätte großen außereuropäischen Tech-Konzernen die Tür zu
europäischen Finanzdaten geöffnet. Deshalb ist der Rückzug konsequent und
richtig", sagt Tanja Müller-Ziegler, Vorstandsmitglied des BVR.
Wie praxistaugliche Lösungen aus dem Markt heraus entstehen können, zeigt
giroAPI. Damit schafft die Deutsche Kreditwirtschaft europäische Standards für
den sicheren Datenaustausch zwischen Banken und anderen Finanzdienstleistern.
Die genossenschaftliche FinanzGruppe wirkt daran aktiv mit. Solche
privatwirtschaftlichen Lösungen sollten Raum zur Entfaltung bekommen und
Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung von Open Finance sein.
Pressekontakt:
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)
Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin
Telefon: (030) 20 21-13 00, mailto:presse@bvr.de, http://www.bvr.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40550/6388779
OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban
ken
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