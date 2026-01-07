OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / Mehr ...

Mehr Kredite für den Mittelstand: Genossenschaftsbanken legen 2025 zu

Berlin (ots) - Im Geschäftsjahr 2025 setzten die 646 deutschen

Genossenschaftsbanken ihren Wachstumskurs im Kreditgeschäft fort. Ihr

Kreditvolumen bauten sie nach vorläufigen Daten des Bundesverbandes der

Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) im Gesamtjahr 2025 um 29

Milliarden Euro oder 3,6 Prozent auf 826 Milliarden Euro aus. Im

Privatkundenkreditgeschäft erhöhten die Genossenschaftsbanken ihre Volumina um

3,2 Prozent auf 381 Milliarden Euro, während Firmenkundenkredite (einschließlich

der sonstigen Kundenkredite) um 4,0 Prozent auf 444 Milliarden Euro zulegten.

Vor allem im Bereich der Wohnbaukredite an Privat- und Firmenkunden

verzeichneten die Genossenschaftsbanken ein kräftiges Wachstum. Diese wuchsen

auf 490 Milliarden Euro - ein Plus von 16 Milliarden Euro oder 4,5 Prozent.

"Dass das Kreditgeschäft der Genossenschaftsbanken trotz der anhaltenden

wirtschaftlichen Stagnation in Deutschland gewachsen ist, zeigt: Unsere

Volksbanken Raiffeisenbanken sind für den Mittelstand auch in schwierigen Zeiten

ein verlässlicher Finanzierungspartner", betont BVR-Präsidentin Marija Kolak.

Der Wohnimmobilienmarkt erhole sich, stehe aber vor Herausforderungen wie hohe

Baukosten und lange Verwaltungsverfahren. "Mit dem Bau-Turbo hat die

Bundesregierung bereits einen wichtigen Schritt für schnellere

Genehmigungsprozesse getan. Jetzt muss auch das Eckpunktepapier zum Gebäudetyp E

zügig in ein Gesetz überführt werden, damit Bauen durch den Verzicht auf

überflüssige Komfortstandards wieder bezahlbar wird. Auch die Sparfähigkeit und

die Sparbereitschaft normalverdienender Haushalte sollte gestärkt werden, zum

Beispiel durch eine Erhöhung der Einkommensgrenzen und des zu fördernden

Höchstbetrags bei der Wohnungsbauprämie und der Arbeitnehmersparzulage", so

Kolak weiter.

Die privaten Wohnimmobilienkredite summierten sich bei Genossenschaftsbanken per

Ende 2025 auf insgesamt 345 Milliarden Euro, ein Plus von über 9 Milliarden Euro

oder 3,8 Prozent im Vergleich zum Dezember 2024. Das Neugeschäft in diesem

Segment stieg einer Stichprobe des BVR unter seinen Mitgliedsbanken zufolge im

zurückliegenden Geschäftsjahr erfreulich um knapp 25 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr 2024. Damit konnten die Genossenschaftsbanken im Neugeschäft an die

hohen Wachstumsraten des Vorjahres anknüpfen.

Die Zahl der Genossenschaftsbanken in Deutschland ist fusionsbedingt von 672 im

Jahr 2024 auf 646 per Ende 2025 zurückgegangen.

Die vollständige Geschäftsentwicklung der deutschen Genossenschaftsbanken für

das Jahr 2025 wird der BVR am 10. März 2026 im Rahmen seiner

Jahrespressekonferenz bekanntgeben.

