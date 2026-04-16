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16.04.2026 09:12:38
OTS: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland / Canada ...
Canada Life steigert Beitragseinnahmen und verwaltetes Vermögen erneut
/ Jahresergebnisse 2025 (FOTO)
Köln (ots) -
- Wachstum bei den Beitragseinnahmen
- Wachstum beim verwalteten Vermögen
- Über 60% Zuwachs im Segment Ruhestandsplanung
Wieder über 1 Milliarde Euro: Im Jahr 2025 steigerte der Lebensversicherer
Canada Life seine Beitragseinnahmen das zweite Mal in Folge. Auch beim
verwalteten Vermögen legte das Unternehmen mit 10,6 Milliarden Euro erneut zu,
trotz der volatilen Marktphasen im vergangenen Jahr.
Ruhestandsplanung und BU zogen an
Als besonders wachstumsstark erwies sich das Segment Ruhestandsplanung. Hier
konnte Canada Life das Vorjahresergebnis um mehr als 60% steigern. Der
Versicherer konnte mit der überarbeiteten Einmalbeitragslösung Flexibler
Kapitalplan punkten. Dabei ging Canada Life auf die Bedürfnisse von Menschen
ein, die für ihre Ruhestandsplanung Flexibilität und Renditechancen wünschen.
Ebenfalls Zuwachs verzeichnete der Versicherer bei seiner
Berufsunfähigkeitsversicherung.
"Ich freue mich sehr über unsere Ergebnisse. Insbesondere beim Thema
Ruhestandsplanung hat sich gezeigt, wie sehr sich fundierte Arbeit für ein
kundenfreundliches Gesamtangebot lohnt", erklärt Dr. Igor Radovic, Vorstand der
Canada Life. "Doch auch mit unserer BU sind wir sehr gut gefahren - wir hatten
das beste BU-Jahr in unserer Geschichte!"
Über Canada Life
Canada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in
Deutschland und bietet einzigartige Produkte an. Ausgestattet mit einem AA
Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000
Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer
bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der
Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere
Innovationen und Verbesserungen wachsen.
Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der
weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und
Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung,
Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und
Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und
Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen
betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden.
Pressekontakt:
Canada Life Assurance Europe plc
Julia Zogel
Expertin Public Relations
Hohenzollernring 72
50672 Köln
Telefon: 0221/3675 6415
E-Mail: mailto:presse@canadalife.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53267/6256381
OTS: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschla
nd
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