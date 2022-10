OTS: CANEI AG / CANEI und FinCompare: Digitale Finanzierungsplattform für ...

CANEI und FinCompare: Digitale Finanzierungsplattform für einen

starken Mittelstand

Dortmund (ots) -

- Partnerschaft von CANEI AG und FinCompare: Gemeinsam für einen wachsenden

Mittelstand

- Die Zusammenarbeit soll Unternehmern helfen, durch digitale

Abwicklungsprozesse innerhalb kürzester Zeit branchenspezifische

Finanzierungen abzuschließen.

- Kunden von FinCompare erhalten kostenloses Unternehmer-Dashboard für mehr

finanzielle Übersicht

- Kunden der CANEI AG profitieren durch einen schnellen Zugang zu Finanzierung

und können Anfragen direkt aus der Software stellen - einfach, sicher und

schnell.

Die CANEI AG und FinCompare unterzeichneten kürzlich Partnerschaftsverträge, um

Unternehmen gemeinsam bei Finanzierungen zu unterstützen.

Zu einem erfolgreichen, zukunftsfähigen Unternehmen gehört Wachstum unbedingt

mit dazu. Um Wachstum durch Investitionen zu fördern und tägliche

Geschäftsaktivitäten zu meistern, bietet FinCompare (http://www.fincompare.de)

seinen Kunden über seine Vergleichsplattform branchenspezifische

Finanzierungslösungen, darunter Kredit, Factoring, Leasing und

Einkaufsfinanzierungen, an.

Die Zusammenarbeit von CANEI AG und FinCompare soll Unternehmer:innen helfen,

durch digitale Abwicklungsprozesse innerhalb kürzester Zeit Finanzierungen

abzuschließen.

Bis zur Vertragsunterzeichnung war es kein langer Weg; schnell konnten die

Rahmenbedingungen geklärt und ein konkreter Aktionsplan erarbeitet werden. Alles

im Hinblick darauf, den Unternehmern digital, einfach und schnell

maßgeschneiderte Lösungen und Unterstützungen im Unternehmensbereich zukommen zu

lassen.

"Unser Antrieb ist, Unternehmer in die Lage zu versetzen, die Kontrolle über

ihre unternehmerische Zukunft zu haben. Jeden Tag besser werden. Heute schon

gute Entscheidungen für morgen treffen. Diese Begleitung und Unterstützung nun

auch den Kunden von FinCompare zuteilwerden zu lassen, ist ein wichtiger Schritt

für einen krisenfesten und zukunftsfähigen Mittelstand", erklärt Marcus Linnepe,

CEO der CANEI AG (http://www.canei.ag).

Digital. Einfach. Schnell. - Und nun gemeinsam.

Sowohl die Kunden von FinCompare als auch die Kunden der CANEI AG schätzen die

digitalen, einfachen und schnellen Prozesse. Durch die Partnerschaft, die die

beiden Unternehmen nun eingegangen sind, können Kunden von FinCompare von nun an

noch besser digital, einfach und schnell begleitet werden.

Das soll durch die nun eingegangene Partnerschaft gestärkt und ausgebaut werden,

um den Mittelstand in Deutschland besser aufzustellen und voranzutreiben.

Zukünftig können die Kunden von FinCompare die Leistungen von CANEI kostenlos in

Anspruch nehmen. Sie sehen so im Dashboard innerhalb weniger Sekunden nach

Upload ihrer Summen- und Saldenlisten (BwA) eine genaue Aufstellung ihres

Vermögens, ihrer Kredite und ihrer grundsätzlichen Bonität.

Sie erkennen sofort, wie sie im Branchenvergleich stehen, können Potenziale

erkennen und erhalten aussagekräftige Handlungsempfehlungen durch die jahrelange

Expertise der CANEI AG.

Zugleich wird FinCompare mit als Partner aufgenommen und den Kunden der CANEI AG

als zuverlässiger Ansprechpartner für Finanzierungen vorgestellt.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit FinCompare, weil sie einen ähnlichen

Beratungsansatz für ihre Kunden verfolgt und wir nun als starke Partner

gemeinsam dafür sorgen können, Start-ups, mittelständische Unternehmen und

mutige Business-Entrepreneure auf ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten. Durch uns

als Partner können sich die Kunden auf das konzentrieren, was für sie zählt -

ihr Business", fasst Marcus Linnepe das Kernanliegen der Partnerschaft zusammen.

Gerade im Hinblick auf die steigende Unsicherheit in der Finanzierung des

Mittelstands leisten beide Unternehmen einen bedeutenden Schritt in der

Unternehmenssteuerung und -finanzierung. Mit der FinCompare Plattform erhalten

Kunden der CANEI AG einen Marktüberblick über Kreditangebote und alternative

Finanzierungsformen. Die FinCompare Finanzierungsberater:innen begleiten die KMU

dabei bis zum Abschluss der Finanzierung. Kunden von FinCompare erhalten nun

über das Dashboard von CANEI wichtige Unternehmenskennzahlen auf einen Blick und

können zugleich auch auf das Netzwerk der CANEI AG zurückgreifen, um Rückenwind

für ihre unternehmerischen Entscheidungen zu erhalten. "Beide Unternehmen stehen

für die Digitalisierung des Mittelstands. Ein großer Vorteil im digitalen

Zeitalter ist die Möglichkeit, auf Basis von Echtzeit-Daten validierte

Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, um mit einem Blick aufs Dashboard zu

sehen, wo im Unternehmen eventuell Finanzierungsbedarf besteht. FinCompare

liefert dann die individuell passende Finanzierungslösung für jede Situation.

Corporate Finance bleibt auch im digitalen Zeitalter Vertrauenssache und deshalb

freuen wir uns auf die Partnerschaft mit CANEI", erklärt Dennis Steigerwald,

verantwortlich für strategische Partnerschaften bei FinCompare.

Über FinCompare

FinCompare ist ein Berliner Fintech, das sich auf die Vermittlung und

unabhängige Beratung bei Unternehmensfinanzierungen fokussiert. Das Unternehmen

wurde 2016 gegründet und beschäftigt heute rund 50 Mitarbeiter. Auf der

Vermittlungsplattform sind über 250 Banken und alternative Finanzierer. Das

Unternehmen hat bis heute über 30.000 Kreditanfragen mit einem Finanzierungswert

von über drei Milliarden Euro betreut. http://www.fincompare.de

Über CANEI

Die CANEI AG hat den Bereich der betriebswirtschaftlichen Unternehmensberatung

nicht nur digitalisiert, sondern um die Komponente von handverlesenen Partnern

und einer Community aus Spezialisten und Gleichgesinnten erweitert. So entstand

mit CANEI eine völlig neue Form der Unternehmensberatung.

Der Ursprung von allem ist die persönliche Lebensgeschichte des CANEI-Gründers,

Marcus Linnepe, der selbst die schmerzhafte Erfahrung machen musste, das kurz

vor der Insolvenz stehende Unternehmen des Vaters zu retten. Seine Passion,

Unternehmer rechtzeitig so zu beraten, dass diese ein Höchstmaß an

unternehmerischer Freiheit genießen können, wurde geboren. Als

Unternehmensberater erweiterte er sein Wissens- und Erfahrungsschatz, aus dem

sich CANEI entwickelte.

Inzwischen gibt es die CANEI-Familie, ein Team aus Spezialisten und Experten,

die Linnepes Passion teilen und diverse Produkte für Unternehmer entwickelt

haben. Mit dem Dashboard wurde ein Produkt zur "Übersetzung" der BWA und Summen-

und Saldenliste entwickelt, das dem Unternehmer in Sekundenschnelle einen

Überblick liefert und die finanziellen Möglichkeiten sowie nötigen

Handlungsfelder sichtbar macht. Es werden neben GuV, Bilanz und Kapitalfluss

Potenziale im Vergleich zum Benchmark dargestellt und auch die Bankensicht und

Schuldentragfähigkeit dargestellt. Das Ziel: C onstant A nd N ever E nding

Improvement für alle Unternehmer, die den Anspruch haben, mehr aus ihrem

Unternehmen zu machen.

