OTS: Capgemini / World InsurTech Report 2021: Beispielloser Zugang zu ...

World InsurTech Report 2021: Beispielloser Zugang zu Investmentkapital

beschleunigt die Reife von InsurTechs und damit ihre Kundenakzeptanz

- Erstmals sind 50 Prozent der Versicherungskunden bereit, einen

Versicherungsvertrag mit neuen digitalen Anbietern zu schließen

- Etablierte Versicherer gehen strategische Partnerschaften ein, um

wettbewerbsfähig zu bleiben

InsurTechs und im Versicherungsmarkt aktive BigTechs nutzen beachtliche

Kapitalzuflüsse, um die technologische Innovation voranzutreiben, wie der World

InsurTech Report 2021 (https://worldinsurtechreport.com/) von Capgemini (https:/

/www.capgemini.com/de-de/research/studie-sustainable-it-nachhaltigkeit-technolog

ie/) und Efma (http://www.efma.com/) zeigt. Damit steigt der Druck auf

etablierte Versicherer. Die jungen digitalen Akteure bieten eine stärkere

Personalisierung und konzentrieren sich auf das Kundenerlebnis, wodurch sie an

Reife und Akzeptanz auf Kundenseite gewinnen. Als Reaktion darauf versuchen die

etablierten Versicherer, ihre Technologiekompetenz durch Partnerschaften mit

InsurTechs zu stärken oder diese aufkaufen - mit dem Ziel, digital zu sein,

statt nur digital zu handeln.

Der Studie zufolge haben Tech-Giganten und InsurTechs einen beispiellosen Zugang

zu Investitionskapital erlangt. Damit erweitern sie ihre Digitalkompetenzen und

bauen ihren Innovationsvorsprung auch in der Versicherungswirtschaft aus.

Zwischen 2018 und 2020 haben ein bekannter Automobilhersteller und die fünf

größten Tech-Unternehmen, die Versicherungsleistungen anbieten, fast das

2,5-fache der Marktkapitalisierung der 30 größten Versicherer weltweit im Jahr

2020 hinzugewonnen[1]. Bis Ende 2020 überstieg das gesamte Marktkapital der

börsennotierten InsurTechs 22 Milliarden Dollar[2]. InsurTechs entwickeln sich

zum Investitionstrend, da eine ganze Reihe von Investoren die Kapitalzuflüsse

trägt. Risiko- und Beteiligungskapitalgeber stellen in der Frühphase Kapital zur

Verfügung; Rückversicherer spielen zwei Schlüsselrollen: Sie unterstützen

InsurTechs durch Investitionen und stellen ihnen unerlässliche

Underwriting-Kapazitäten bereit.

"Während InsurTechs für Versicherer lange Zeit primär Schlüssel für eine bessere

Customer Experience waren, liegt der Haupttreiber für Kooperationen und

Akquisitionen jetzt ganz klar auf Reach. Es geht also um Fähigkeiten, mit denen

Versicherer die Reichweite ihrer Services erhöhen können, zum Beispiel durch

Embedded Insurance", so Gunnar Tacke, Managing Business Analyst bei Capgemini.

"Der Schlüssel zur Zukunft der Versicherungsbranche ist Modularität. Auch die

Versicherer müssen sich flexibel aufstellen, um ein breites Spektrum künftiger

Szenarien abbilden zu können. Modulare Angebote, Systeme und

Organisationsstrukturen sind daher unverzichtbar für solide Geschäftsmodelle im

Strukturwechsel."

CARE wird zum Erfolgsrezept der Branche

Während der COVID-19-Pandemie ist die Bereitschaft der Kunden, Versicherungen

abzuschließen, weltweit um durchschnittlich 7 Prozent gestiegen. Dabei tendieren

die Versicherungsnehmer zunehmend zu Versicherern, die ihnen eine bessere CARE

bieten, indem sie Komfort ( C onvenience), Beratung ( A dvice) und Reichweite (

Re ach) in den Mittelpunkt ihrer Customer Journey stellen und deren Effektivität

daran bemessen. Versicherungsnehmer zögern nicht mehr lange, den Anbieter zu

wechseln, wenn es um bessere CARE -Lösungen geht. Erstmals ziehen 50 Prozent der

Kunden eine Versicherung bei einem der neuen Akteure in Betracht.

Neue Anbieter machen durch digitale Technologien den Unterschied

InsurTechs nutzen den Zufluss von Investorenkapital, um ihre CARE -Angebote

durch digitale Technologien weiter zu verbessern, darunter KI/prädiktive

Modellierung, Advanced Data Analytics, API/open insurance und IoT/connected

devices. InsurTechs sind sich der Kundenerwartungen bewusst; Komfort steht

bereits seit einiger Zeit im Mittelpunkt ihrer Ansätze, wobei das Erreichen des

Kunden über diverse Kanäle jetzt zur Priorität wird. Obwohl die etablierten

Versicherer mit großen Herausforderungen im Bereich Data & Analytics

konfrontiert sind (nur ein Viertel von ihnen ist von den eigenen Fähigkeiten im

Datenmanagement überzeugt), treiben sie ihre Entwicklung voran: Um Limitierungen

zu überwinden, kaufen viele der klassischen Versicherer neue digitale Anbieter

bzw. kooperieren mit ihnen, um ihre Fähigkeiten und ihr Leistungsangebot im CARE

-Bereich zu optimieren, mit besonderem Augenmerk ebenfalls auf der Reichweite.

Das Versicherungswesen wandelt sich vom Produktgeschäft hin zu Customer CARE.

Da die Grenzen zwischen den Akteuren der Versicherungsbranche verschwimmen,

sehen die Studienautoren zwei Szenarien aufkommen:

1. Embedded Insurance als Mehrwert in Ökosystemen Dritter: Der

Versicherungsvertrag wird am Point of Sale oder Point of Service integriert,

wodurch er nahezu unsichtbar wird. Das Geschäftsmodell entwickelt sich zu

einem B2B2C-Ansatz, bei dem Ökosystempartner die Kundenbeziehungen pflegen.

2. Zusatznutzen im Kern komplexer Angebote: Versicherer wechseln vom

Produktverkauf zum CARE ing für Kunden - mit Prognose- und

Präventionsangeboten auf der Basis von KI und Analytik.

"Die klassischen Versicherer erweitern ihre Ökosysteme, um wettbewerbsfähig zu

bleiben. Dabei sollten sie unbedingt den Mehrwert in Betracht ziehen, der durch

kompetente Partner wie BigTechs, InsurTechs und nicht-traditionelle Akteure wie

Markenhersteller (OEMs) erzielt werden kann. Die Zahlen sprechen eindeutig

dafür, dass das exponentielle Wachstum der InsurTechs anhalten wird; daher ist

eine hervorragende Customer CARE von entscheidender Bedeutung. Zukünftiger

Erfolg in der Branche hängt von den verfügbaren Kompetenzen in der gesamten

Wertschöpfungskette ab, von der Bereitschaft zu investieren und dem Bestreben,

für die Kundenbeziehung selbst verantwortlich zu sein", sagte John Berry, CEO

von Efma.

Methodik der Studie

Der World InsurTech Report (WITR) 2021 stützt sich auf Untersuchungsergebnisse

aus mehreren Erhebungen, Gesprächsrunden und Interviews: World InsurTech Report

2021 Roundtable Discussion, World InsurTech Report 2020-2021

Führungskräftebefragung, Globale Befragung von Führungskräften der

Versicherungswirtschaft 2020, Globale Befragung von Kunden zum Thema

Versicherungen 2020-2021, Capgemini COVID-19 Verbraucherumfrage 2021, Capgemini

InsurTech Landscape Study 2020-2021, Analyse von InsurTech-Partnerschaften und

InsurTech-Daten 2021. Die Studie umfasst eine Analyse von mehr als 900

InsurTechs mit Schwerpunkt in den USA und Europa. Diese lassen sich in drei

große Kategorien einteilen: Vollversicherer, Distributoren und Befähiger. Die

Analyse gibt Aufschluss über die InsurTech-Wachstumsrate zwischen 2020 und 2021

und die für den Zeitraum 2020-2021 erhaltenen Finanzierungen.

Über Capgemini

Capgemini ist einer der weltweit führenden Partner für Unternehmen bei der

Steuerung und Transformation ihres Geschäfts durch den Einsatz von Technologie.

Die Gruppe ist jeden Tag durch ihren Purpose angetrieben, die Entfaltung des

menschlichen Potenzials durch Technologie zu fördern - für eine integrative und

nachhaltige Zukunft. Capgemini ist eine verantwortungsbewusste und diverse

Organisation mit einem Team von 290.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in

fast 50 Ländern. Eine über 50-jährige Unternehmensgeschichte und tiefgehendes

Branchen-Know-how sind ausschlaggebend dafür, dass Kunden Capgemini das gesamte

Spektrum ihrer Geschäftsanforderungen anvertrauen - von Strategie und Design bis

hin zum Geschäftsbetrieb. Dabei setzt das Unternehmen auf die sich schnell

weiterentwickelnden Innovationen in den Bereichen Cloud, Data, KI,

Konnektivität, Software, Digital Engineering und Plattformen. Der Umsatz der

Gruppe lag im Jahr 2020 bei 16 Milliarden Euro.

Get The Future You Want | https://www.capgemini.com/de-de/

Über Efma

Als globale Non-Profit-Organisation, 1971 von Banken und Versicherungen

gegründet, erleichtert Efma die Vernetzung von Entscheidungsträgern. Sie liefert

qualitativ hochwertige Erkenntnisse, um Banken und Versicherungsunternehmen

dabei zu unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um Innovation zu

fördern und ihre Transformation voranzutreiben. 120 Finanzkonzerne in 133

Ländern sind Mitglieder der Efma. Die Organisation hat ihren Hauptsitz in Paris

und Büros in London, Brüssel, Andorra, Mailand, Stockholm, Bratislava, Warschau,

Moskau, Istanbul, Beirut, Dubai, Tokio, Singapur, Sydney und Montreal.

Erfahren Sie mehr unter http://www.efma.com

