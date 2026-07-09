OTS: Capital.com / Capital.com: Deutschland führt in Europa: Gold macht im ...

Capital.com: Deutschland führt in Europa: Gold macht im zweiten

Quartal 42 Prozent des Handelsvolumens bei Capital.com aus

London, Vereinigtes Königreich (ots) - Die globale Online-Handelsplattform für

Derivate Capital.com meldet für das zweite Quartal 2026 ein Handelsvolumen von

1,13 Billionen US-Dollar. Gold war mit einem Anteil von 42,4 Prozent am gesamten

Plattformvolumen das meistgehandelte Instrument. Insgesamt wurden 34,9 Millionen

Trades ausgeführt, 23,2 Prozent weniger als im ersten Quartal. Gleichzeitig

stieg das durchschnittliche Handelsvolumen pro Trade um 16,0 Prozent auf 32.418

US-Dollar. Das deutet darauf hin, dass Kundinnen und Kunden im Quartalsverlauf

größere Einzelpositionen eingingen.

Das Handelsverhalten wurde im zweiten Quartal vor allem von wechselnden

Marktphasen geprägt. Im April trieben die Spannungen rund um die Straße von

Hormus die Aktivität an den Rohstoffmärkten, insbesondere bei Gold und Energie.

Im Mai verlagerte sich das Interesse mit nachlassenden geopolitischen Spannungen

und einer breiten Aktienrallye stärker auf Technologie- und Indexmärkte. Im Juni

nahm die Aktienmarktaktivität weiter zu, während Gold an Dynamik verlor.

Nach Gold war der US Tech 100 mit 25,9 Prozent das zweitwichtigste Instrument

auf der Plattform. WTI-Rohöl kam auf 7,0 Prozent, der Dow Jones 30 auf 4,8

Prozent und der DAX 40 auf 4,0 Prozent des gesamten Handelsvolumens.

Europa machte im zweiten Quartal 21,7 Prozent des gesamten Plattformvolumens

aus. Deutschland war dabei mit 22,8 Prozent des europäischen Volumens der

aktivste Markt in Europa - vor Italien, den Niederlanden, Frankreich und Polen.

Europaweit entfielen 35,3 Prozent des Volumens auf Gold, 26,8 Prozent auf den US

Tech 100 und 9,0 Prozent auf WTI-Rohöl. Der DAX 40 erreichte 6,6 Prozent des

europäischen Volumens.

Die Zahlen zeigen: Auch in Europa und insbesondere in Deutschland blieb Gold im

zweiten Quartal ein zentrales Thema - trotz der späteren Rotation in Richtung

Aktienmärkte.

Pressekontakt:

Shamillia Sivathambu, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit bei Capital.com

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Lukas Kuite, Ansprechperson Deutschland für Capital.com

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