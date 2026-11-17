Deutsche haben europaweit das größte Vertrauen in ETFs: Mehrheit hält

kurze Bedenkzeit vor Anlageentscheidungen für hilfreich

Frankfurt am Main (ots) - Neue Capital.com-Studie unter 3.613 potenziellen

Anlegern zeigt: Deutschland liegt beim Vertrauen in ETFs vorn. Zugleich wünschen

sich viele Befragte mehr Klarheit und Zeit vor einer Anlageentscheidung.

In Europa ist vielen Menschen bewusst, warum Investieren wichtig sein kann -

doch nur 21 Prozent fühlen sich sehr sicher, Anlageentscheidungen eigenständig

zu treffen. Das zeigt die neue Beyond-Access-Studie von Capital.com. In

Deutschland zeigt sich ein differenziertes Bild: 18 Prozent fühlen sich beim

Investieren in ETFs sehr sicher, mehr als in jedem anderen untersuchten

EU-Markt. Gleichzeitig halten 55 Prozent eine kurze Bedenkzeit vor Abschluss

einer Transaktion für hilfreich.

Die Studie befragte 3.613 potenzielle Anleger im Vereinigten Königreich, in

Deutschland, Italien, Spanien, Polen, den Niederlanden und weiteren EU-Märkten.

Sie legt nahe, dass die Herausforderung nicht allein im Zugang zu Anlagen liegt,

sondern auch darin, wie Menschen Informationen, Risiken und Unterstützung im

Moment der Entscheidung erleben.

Europaweit sorgen sich 54 Prozent, eine Anlageentscheidung später zu bereuen. 47

Prozent stellen ihre Entscheidungen häufig im Nachhinein infrage; die Hälfte

fühlt sich von der verfügbaren Menge an Anlageinformationen überfordert. Zwei

Drittel sagen, klare Erklärungen würden ihre Angst vor dem Investieren

verringern. Eine klare Risikoerklärung vor einer Entscheidung wäre für 64

Prozent hilfreich.

Deutschland verbindet vergleichsweise hohes Produktvertrauen mit dem Wunsch nach

mehr Orientierung: Neben ETFs fühlen sich deutsche Befragte auch beim

Investieren in Aktien häufiger sehr sicher als der europäische Durchschnitt. 61

Prozent sagen, eine einfache Zusammenfassung dazu, warum eine Anlage geeignet

sein könnte oder nicht, wäre hilfreich; 53 Prozent nennen einen Risikohinweis

auf einer Online-Plattform. 52 Prozent fühlen sich emotional auf einen Rückgang

ihrer Anlagen vorbereitet.

Christoforos Soutzis, CEO Europe von Capital.com, sagte zu den Rentenreformen:

"Das Altersvorsorgedepot und die geplante Frühstart-Rente werden viele deutsche

Sparer dazu veranlassen, erneut zu prüfen, ob Investieren einen Platz in ihrer

langfristigen Planung haben sollte. Die Frage, die unsere Studie stellt, lautet:

Was passiert, wenn Menschen bereits investiert sind? Deutsche Anleger fallen

schon heute durch ihr Vertrauen in ETFs und Aktien auf. Der nächste Test kommt,

wenn sich die Kurse bewegen und eine wohlüberlegte Entscheidung beibehalten oder

überprüft werden muss. Über den Zugang hinauszublicken bedeutet, dem Umfeld, in

dem diese nächste Entscheidung getroffen wird, mehr Aufmerksamkeit zu schenken."

Die Beyond-Access-Studie kombinierte eine Online-Befragung mit der Analyse

offener Antworten. Die Befragung fand vom 18. bis 31. März 2026 statt. In

Deutschland wurden 501 potenzielle Anleger befragt. Unterschiede von wenigen

Prozentpunkten zwischen Märkten sind als indikativ zu betrachten.

Der vollständige Beyond-Access-Bericht mit länderübergreifenden Vergleichen und

Daten auf Länderebene sowie Methodik steht hier zum Download bereit:

https://ots.de/Ln4Nlw

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Shamillia Sivathambu, Global Head of PR & Communications, Capital.com

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