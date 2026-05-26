|
26.05.2026 10:50:38
OTS: carVertical / Der Umsatz von carVertical steigt um 40 % - Deutschland ...
Der Umsatz von carVertical steigt um 40 % - Deutschland ist einer der
wichtigsten Märkte
Hamburg (ots) - Im vergangenen Jahr steigerte carVertical, ein auf
Automobil-Daten spezialisiertes Unternehmen, seinen Umsatz um 40 % von 53,9
Millionen Euro im Jahr 2024 auf 75,8 Millionen Euro im Jahr 2025. Dieses
Wachstum spiegelt die kontinuierliche Expansion des Unternehmens sowohl in
etablierten als auch in aufstrebenden Märkten wider, ebenso wie wesentliche
Produktverbesserungen und neue strategische Partnerschaften, die im Laufe des
Jahres geschlossen wurden.
Deutschland hat sich zu einem der wichtigsten Märkte für carVertical entwickelt,
wobei in den letzten Jahren ein starkes Wachstum zu verzeichnen war. Das Land
spielt weiterhin eine bedeutende Rolle bei der Expansion des Unternehmens,
angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Transparenz auf dem
Gebrauchtwagenmarkt.
Veränderungen führen zu starken Ergebnissen
Der Umsatzanstieg spiegelt den anhaltenden Fokus des Unternehmens auf
strategische Expansion wider. Vor einigen Jahren verlagerte carVertical seinen
Wachstumsfokus auf mitteleuropäische Länder, wobei sich Polen als einer der am
schnellsten wachsenden Märkte herauskristallisierte. Gleichzeitig stärkte das
Unternehmen seine Präsenz in westeuropäischen Märkten, darunter Frankreich,
Deutschland und Italien. Derzeit hat sich diese Expansion auf das Vereinigte
Königreich ausgeweitet, wo das Unternehmen seine Position aktiv ausbaut. Darüber
hinaus liegt der Fokus des Unternehmens weiterhin auf mehreren nordischen
Ländern, mit Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Märkte
zugeschnitten sind. In den meisten der genannten Länder wuchs das Unternehmen um
40 % bis 256 %.
Das Produkt hat sich über standardmäßige historische Berichte hinaus
weiterentwickelt und bietet nun eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Käufern
hilft, Betrug zu vermeiden und sicherere Kaufentscheidungen zu treffen. In einem
einzigen Bericht finden Käufer nun Informationen über die Fahrgewohnheiten
früherer Besitzer sowie einen detaillierten Überblick darüber, wie sich der
Preis eines Fahrzeugs im Laufe der Zeit verändert hat und wie er sich in Zukunft
entwickeln könnte.
Der Abschnitt zu den Fahrgewohnheiten hebt Zeiträume hervor, in denen das Auto
mehr oder weniger intensiv gefahren wurde, sodass Käufer besser verstehen
können, wie es genutzt wurde und nicht nur, wie weit es gefahren ist. Eine der
wichtigsten Neuerungen ist die Kilometerprognose - eine Funktion, die den
voraussichtlichen aktuellen Kilometerstand des Fahrzeugs schätzt und ihn im
bestehenden Kilometerstands-Diagramm anzeigt.
"Schon zu Beginn des Jahres 2025 war uns klar, dass dies eines der
wettbewerbsintensivsten Jahre aller Zeiten werden würde - nicht nur eine
vorübergehende Phase, sondern eine neue Realität. carVertical wächst weiterhin
in vielerlei Hinsicht, und trotz des starken Wettbewerbs in vielen Märkten
behalten wir unsere Dynamik bei. Wir streben an, 2026 noch bessere Ergebnisse zu
erzielen und in neue Märkte zu expandieren. Märkte in unerwarteten Regionen
stehen bereits auf unserer Liste", sagt Rokas Medonis, CEO von carVertical.
Starke B2B-Performance und Expansion in neue Märkte
Das Wachstum des Unternehmens spiegelt sich auch im B2B-Geschäft von carVertical
wider, das in den letzten Jahren eine starke Dynamik verzeichnete. Der
B2B-Umsatz stieg 2023 um 47 %, legte 2024 um 101 % zu und wuchs 2025 weiter um
83 %, was die steigende Nachfrage nach datengestützten Lösungen bei
Geschäftskunden unterstreicht.
carVertical verzeichnete zudem ein außergewöhnliches B2B-Wachstum in
Deutschland, wo der Umsatz um 907,4 % stieg. Dieses Wachstum wird durch die
steigende Nachfrage und die kontinuierliche Produktentwicklung gestützt.
In Deutschland hat das Unternehmen Kooperationen mit Partnern wie ASG Remscheid
Autohaus e.K. geschlossen, wodurch es seine Präsenz auf dem lokalen Markt
gestärkt und einen breiteren Zugang zu hochwertigen Fahrzeugdaten ermöglicht
hat.
Im Jahr 2025 erschloss das Unternehmen sechs neue Märkte: Irland, Österreich,
Moldawien, Neuseeland, Bosnien und Herzegowina sowie die Niederlande. Die Anzahl
der von carVertical genutzten Datenquellen ist auf über 1.000 gestiegen - ein
wichtiger Meilenstein, der es dem Unternehmen ermöglicht, Gebrauchtwagenkäufern
und Unternehmen noch umfassendere Informationen zur Verfügung zu stellen und
ihnen so zu helfen, schlechte Geschäfte zu vermeiden.
"Unsere Wachstumsstrategie basiert nicht auf Glück oder Momentum - wir
investieren massiv in die Datenqualität. Daten sind der Schlüsselfaktor, der es
uns ermöglicht, unseren Kunden mehr Wert und tiefere Einblicke zu bieten. In
diesem Jahr werden wir unsere Expansion fortsetzen und noch detailliertere und
umfassendere Fahrzeugberichte anbieten, was zu mehr Transparenz auf dem
Gebrauchtwagenmarkt beiträgt", betont Medonis.
Über carVertical
carVertical ist ein IT-Datenunternehmen, das riesige Mengen an Fahrzeugdaten aus
über 1000 weltweiten Quellen sammelt und standardisiert, darunter nationale und
bundesstaatliche Register von Strafverfolgungsbehörden, Finanzinstitute und
Kleinanzeigenportale in 37 Ländern. Anschließend bündeln wir diese komplexen
Daten in innovativen und benutzerfreundlichen B2B- und B2C-Produkten und
verwandeln so Rohdaten in wertvolle Marktinformationen, Prognosen und umfassende
Fahrzeugberichte.
Pressekontakt:
PUNKT Gesellschaft für Public Relations mbH
Völckersstraße 44, 22765 Hamburg
Tel.: +49 40 / 85 37 60 00
E-Mail: mailto:info@punkt-pr.de
http://www.punkt-pr.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182601/6281451
OTS: carVertical
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!