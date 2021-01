OTS: CDU/CSU - Bundestagsfraktion / Linnemann/Pfeiffer: ...

Linnemann/Pfeiffer: Jahreswirtschaftsbericht - Strukturelle Reformen

wichtiger denn je

Berlin (ots) - Langfristig gezielte strukturelle Weichenstellungen nötig

Am heutigen Mittwoch hat die Bundesregierung ihren diesjährigen

Jahreswirtschaftsbericht "Corona-Krise überwinden, wirtschaftliche Erholung

unterstützen, Strukturen stärken" vorgestellt. Darin geht sie von einem

Wirtschaftswachstum von 3 Prozent für dieses Jahr aus. Hierzu erklären der

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann,

und der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer:

Linnemann: "Der Jahreswirtschaftsbericht zeigt, dass es für die deutsche

Wirtschaft noch ein langer Weg ist, bis sie die Folgen der Corona-Krise

überwunden hat. Damit dieser Weg kürzer wird, müssen wir die Möglichkeiten beim

Verlustrücktrag deutlich ausweiten. Aus den Gewinnen der Vergangenheit können

wir so den Unternehmen in der Krise Luft verschaffen, damit sie in Zukunft

wieder wachsen können. Das ist marktwirtschaftliche Krisenpolitik und entspricht

dem Staats- und Unternehmerbild der CDU/CSU-Fraktion. Für uns ist klar, dass der

Staat langfristig nur die Gelder verteilen kann, die unsere Unternehmen vorher

erwirtschaften. Umso mehr müssen wir mit den Steuergeldern sorgsam umgehen und

durch kluge Rahmenbedingungen die Grundlage für Wachstum und Wettbewerb legen."

Pfeiffer: "Die Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft hart getroffen. Das

zeigt auch der Jahreswirtschaftsbericht. Zuvor gesunde Unternehmen kämpfen seit

Monaten um ihre Existenz. Die Politik hat ihnen dabei kurzfristig und

erfolgreich eine Brücke gebaut. Die Unterstützung - von Sofort- über KfW-Corona-

bis zur Überbrückungshilfe - kommt an. Hier gilt: anpassen wo möglich,

zielgerichteter werden, wo nötig. Ein Resultat ist die stark vereinfachte

Überbrückungshilfe III.

Um die Wirtschaft mittelfristig zu stützen, sind neue Belastungen kategorisch

auszuschließen. Vielmehr sind Entlastungen und mehr Flexibilität das Gebot der

Stunde. Langfristig braucht es jetzt gezielte strukturelle Weichenstellungen.

Dazu zählen vollumfänglich verkürzte und dauerhaft digitale Planungs- und

Genehmigungsverfahren. Mehr Tempo braucht es außerdem bei der Digitalisierung

der Verwaltung, der digitalen Infrastruktur sowie den Investitionen in

Zukunftstechnologien wie Wasserstoff."

