|
26.03.2026 18:46:38
OTS: Changan Automobile Deutschland GmbH / Changan und CAOA bekräftigen ...
Changan und CAOA bekräftigen langfristiges Engagement in Brasilien mit
neuem Investitionszyklus über 5 Milliarden R$ und wegweisender
Flex-Fuel-Technologie
Anápolis,Brasilien (ots) - Changan Automobile und CAOA haben heute ein neues
Kapitel für die brasilianische Automobilindustrie aufgeschlagen: Mit der
Einweihung einer hochautomatisierten Produktionslinie in Anápolis und dem
Bandablauf des ersten in Brasilien gefertigten CHANGAN UNI-T. An der Zeremonie
nahmen Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und Vizepräsident Geraldo
Alckmin teil. Sie markiert den Beginn einer neuen Phase der
Hightech-Industrialisierung und grünen Mobilität im Land.
Der Meilenstein unterstreicht Changans langfristiges Engagement im
brasilianischen Markt, getragen von kontinuierlichen Investitionen in
Produktionskapazitäten, technologische Modernisierung und fortschrittliche
Fertigungsprozesse. Mit der Einweihung beginnt ein neuer Investitionszyklus von
950 Millionen USD (5 Milliarden R$) für den Zeitraum 2026 bis 2028. Zusammen mit
den bereits zwischen 2023 und 2025 investierten 570 Millionen USD (3 Milliarden
R$) beläuft sich das Gesamtinvestitionsvolumen am Standort Anápolis auf 1,52
Milliarden USD (8 Milliarden R$) - bei einer vorbereiteten Jahreskapazität von
90.000 Einheiten.
"Brasilien ist für Changan nicht nur ein Investitionsstandort, sondern ein Land,
in dem wir uns dem Aufbau einer langfristigen Zukunft verpflichtet haben", sagte
Zhu Huarong, Vorstandsvorsitzender der China Changan Automobile Group.
Ein Durchbruch im lokalen Engineering
Der UNI-T ist das Ergebnis einer dreijährigen intensiven Zusammenarbeit von 200
chinesischen und brasilianischen Ingenieuren. Herzstück ist der fortschrittliche
1.5 Turbo GDi BlueCore Flex-Motor - ein Antriebsstrang, der von Changan eigens
entwickelt und vom spezialisierten CAOA-Team für den Betrieb mit jedem
Mischungsverhältnis von Ethanol und Benzin kalibriert wurde.
Dieses "Next Level"-SUV absolvierte 200.000 Kilometer an Praxistests unter den
vielfältigen klimatischen Bedingungen Brasiliens und gewährleistet so
Langlebigkeit, Effizienz und Leistung unter lokalen Nutzungsbedingungen. Es
verbindet globale Ingenieursexzellenz mit lokalen Innovationen wie einem
vollständig lokalisierten portugiesischen Sprachsteuerungssystem und einem
vernetzten Cockpit - für ein Nutzererlebnis, das auf brasilianische Fahrerinnen
und Fahrer zugeschnitten ist.
"Der UNI-T ist weit mehr als ein neues Modell. Er zeigt, dass sich Brasilien als
globaler Hub für automobile Hightech-Entwicklung und -Produktion etablieren
kann", sagt Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, Co-Präsident von CAOA.
Motor der Reindustrialisierung Brasiliens
Der CHANGAN UNI-T dient als Hightech-Plattform für diese lokal entwickelten
Antriebsstränge. Die umfangreichen Investitionen fließen in die Digitalisierung
der Montagelinien und in spezialisierte Mitarbeiterqualifizierung und leisten
damit einen direkten Beitrag zum MOVER-Programm der brasilianischen
Bundesregierung.
Aufbauend auf dieser Markteinführung plant Changan, die Flex-Fuel- und
HEV-Grundlage zu nutzen, um eine vollständige Palette von Hybrid- und
elektrifizierten Varianten einzuführen und so die lokale Lieferkette und die
F&E-Kapazitäten weiter zu stärken. Mit der Eröffnung von über 60
Händlerbetrieben im Jahr 2026 baut Changan nicht nur sein Vertriebsnetz aus,
sondern verankert fortschrittliche Fabrik- und Antriebstechnologien in der
industriellen Landschaft Brasiliens - um die nächste Phase intelligenter,
nachhaltiger Mobilität mitzugestalten.
Über Changan
Changan, einer der größten Automobilkonzerne Chinas, verfügt über 45 Jahre
Erfahrung in der Automobilherstellung und hat seinen Hauptsitz in Chongqing.
Chongqing Changan Automobile Co, Ltd (Shenzhen Stock Exchange: SZSE 000625)
betreibt weltweit 14 Produktionsstätten und 39 Werke, 79 Niederlassungen und
Tochtergesellschaften, Vertriebs- und Servicenetzwerke in 117 Ländern und
Regionen sowie mehr als 14.000 globale Verkaufsstellen. Das Unternehmen
beschäftigt direkt über 80.000 Mitarbeiter und sichert mehr als eine Million
Arbeitsplätze entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette. Das Portfolio von
Changan umfasst eigene Marken wie Changan und Avatr sowie Joint Ventures wie
Changan Ford und Changan Mazda. Seit 2001 hat Changan seine Präsenz in Europa
mit einem Designzentrum in Turin und einem Forschungs- und Entwicklungszentrum
in Birmingham verstärkt. Im Dezember 2025 überschritt Changan die Marke von 30
Millionen produzierten und verkauften Einheiten. Mit der Einführung seiner
Fahrzeuge in Europa schlug Changan 2025 ein neues Kapitel in seiner
internationalen Expansion auf.
https://www.changaneurope.com/de
Pressekontakt:
Ulrica Griffiths
PR Manager, Changan Europe
Telefon: +49 151 12858831
E-Mail: mailto:u.griffiths@changanauto.eu
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181630/6244409
OTS: Changan Automobile Deutschland GmbH
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.