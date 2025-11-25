OTS: Changan / Changan feiert offiziellen Auftritt auf der São Paulo Auto ...

Changan feiert offiziellen Auftritt auf der São Paulo Auto Show und

startet Markteinführung in Brasilien

SÃO PAULO, BRAZIL (ots) - Am 20. November präsentierte sich Changan Automobile

offiziell auf der São Paulo Auto Show und veranstaltete ein Marken-Launch-Event,

das den formellen Markteintritt in Brasilien - einem der sechs größten

Automärkte der Welt - markiert. Im Rahmen der Veranstaltung unterzeichnete

Changan eine Kooperationsvereinbarung mit CAOA, einer führenden lokalen

Vertriebs- und Fertigungsgruppe. Ziel der vertieften Partnerschaft ist es, die

Präsenz von Changan in Brasilien auszubauen und gemeinsam hochwertige Produkte

und Dienstleistungen für brasilianische Kundinnen und Kunden anzubieten.

AVATR, die Marke, die das Konzept des "Emotive Luxury" verkörpert, stand im

Mittelpunkt des Auftritts. Sie präsentierte ein weltweit einzigartiges Design

sowie fortschrittliche intelligente Technologien, um die Ästhetik zukünftiger

Mobilität neu zu definieren. Mit dem Debüt von Changan in Brasilien schafft die

Einführung dieser Marke zugleich die Grundlage für die Markteinführung weiterer

global erfolgreicher Modelle, die auf die Bedürfnisse lokaler Verbraucher

zugeschnitten sind.

Changans Aktivitäten in Brasilien gehen über herkömmliche Händlerpartnerschaften

hinaus und basieren auf einer umfassenden Wertschöpfungskette - von Forschung

und Entwicklung bis hin zum After-Sales-Service. Bereits mehr als zwei Jahre vor

dem offiziellen Markteintritt wurde mit gemeinsamen Entwicklungsarbeiten

begonnen, um lokale Einsatzszenarien und Kundenbedürfnisse besser zu verstehen.

Inzwischen arbeiten über 300 Ingenieurinnen und Ingenieure aus China und

Brasilien gemeinsam an der Entwicklung, unterstützt von mehr als 100

Testfahrzeugen, die zur Validierung in beiden Ländern eingesetzt werden. Dazu

zählen Prüfstandtests, Teststreckenversuche und Straßenerprobungen mit einer

kumulierten Teststrecke von über einer Million Kilometern.

Die brasilianische Ikone und international gefeierte Supermodel Gisele Bündchen

wurde als offizielle Markenbotschafterin von CAOA CHANGAN in Brasilien

vorgestellt. Gisele betonte, dass die Partnerschaft zwischen CAOA - einem

vertrauenswürdigen brasilianischen Unternehmen - und Changan, einem der größten

und innovativsten Automobilhersteller der Welt, das Fahrerlebnis für

brasilianische Verbraucherinnen und Verbraucher auf ein neues Niveau heben

werde.

Während der Eröffnungszeremonie der Auto Show besuchte der brasilianische

Präsident Luiz Inácio Lula da Silva den Stand von Changan. Dort informierte er

sich über die AVATR-Produktlinie sowie über die Geschichte und Kultur des

Unternehmens. Lula lobte das markante Design und die fortschrittlichen

intelligenten Funktionen der Fahrzeuge, würdigte Chinas beeindruckende

Fortschritte im Automobilbau und äußerte hohe Erwartungen an Changans

Entwicklung in Brasilien.

Die Markteinführung stellt einen entscheidenden Meilenstein in Changans globaler

Expansionsstrategie "Vast Ocean Plan" dar. Künftig wird Changan die

Lokalisierung seiner F&E-, Produktions- und Serviceaktivitäten in Brasilien

weiter vorantreiben, um qualitativ hochwertigere, individuell zugeschnittene

Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den Anforderungen brasilianischer

Kundinnen und Kunden gerecht werden.

