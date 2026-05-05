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05.05.2026 12:07:38
OTS: Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point Software gibt ...
Check Point Software gibt Finanzergebnisse für Q1 2026 bekannt
Redwood City, USA/Tel Aviv, Israel (ots) - Check Point® Software Technologies
Ltd (https://www.checkpoint.com/) hat heute seine Finanzergebnisse für das erste
Quartal 2026 bekannt gegeben.
Highlights aus Q1 2026:
- Gesamtumsatz: 668 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem
Vorjahr
- Umsatz aus Sicherheitsabonnements: 323 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 11
Prozent gegenüber dem Vorjahr
- GAAP-Betriebsergebnis: 185 Millionen US-Dollar, was 28 Prozent des
Gesamtumsatzes entspricht
- Non-GAAP-Betriebsergebnis: 265 Millionen US-Dollar, was 40 Prozent des
Gesamtumsatzes entspricht
- GAAP-Gewinn pro Aktie: 1,81 US-Dollar, ein Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem
Vorjahr
- Non-GAAP-Gewinn pro Aktie: 2,50 US-Dollar, ein Anstieg von 13 Prozent
gegenüber dem Vorjahr
"Im ersten Quartal erzielten wir ein zweistelliges Wachstum beim Non-GAAP-Gewinn
pro Aktie und beim bereinigten freien Cashflow sowie ein Umsatzwachstum von fünf
Prozent. Die Abonnementumsätze blieben eine zentrale Stärke, gestützt durch die
starke Nachfrage nach unseren neuen Technologien, darunter E-Mail-Sicherheit,
Exposure Management und SASE," sagt Nadav Zafrir, Chief Executive Officer. "Die
Cybersicherheitslandschaft befindet sich in einem grundlegenden Wandel, da KI
sowohl das Ausmaß als auch die Komplexität von Bedrohungen beschleunigt. Unsere
Strategie ist speziell auf dieses Umfeld zugeschnitten. Mit unserer
Vier-Säulen-Architektur sind wir gut positioniert, um von der steigenden
Nachfrage nach sicherer, unternehmensgerechter KI-Transformation in großem
Maßstab zu profitieren."
Check Point gab zudem bekannt, dass Sherif Seddik zum 1. Mai 2026 zum Chief
Revenue Officer ernennt wurde. Seddik ist seit 2023 als President of
International Sales des Unternehmens tätig und bringt mehr als drei Jahrzehnte
Erfahrung in der globalen Vertriebsleitung mit. Er wird die Nachfolge von Itai
Greenberg antreten, der von seiner Rolle als Chief Revenue Officer zurücktritt.
Weitere Finanz-Kennzahlen sowie die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung finden
Sie hier (https://www.checkpoint.com/press-releases/check-point-software-reports
-2026-first-quarter-financial-results/).
Pressekontakt:
Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
Tel.: 089 74747058-0
mailto:info@kafka-kommunikation.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/6268997
OTS: Check Point Software Technologies Ltd.
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