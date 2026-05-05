OTS: Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point Software gibt ...

Check Point Software gibt Finanzergebnisse für Q1 2026 bekannt

Redwood City, USA/Tel Aviv, Israel (ots) - Check Point® Software Technologies

Ltd (https://www.checkpoint.com/) hat heute seine Finanzergebnisse für das erste

Quartal 2026 bekannt gegeben.

Highlights aus Q1 2026:

- Gesamtumsatz: 668 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem

Vorjahr

- Umsatz aus Sicherheitsabonnements: 323 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 11

Prozent gegenüber dem Vorjahr

- GAAP-Betriebsergebnis: 185 Millionen US-Dollar, was 28 Prozent des

Gesamtumsatzes entspricht

- Non-GAAP-Betriebsergebnis: 265 Millionen US-Dollar, was 40 Prozent des

Gesamtumsatzes entspricht

- GAAP-Gewinn pro Aktie: 1,81 US-Dollar, ein Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem

Vorjahr

- Non-GAAP-Gewinn pro Aktie: 2,50 US-Dollar, ein Anstieg von 13 Prozent

gegenüber dem Vorjahr

"Im ersten Quartal erzielten wir ein zweistelliges Wachstum beim Non-GAAP-Gewinn

pro Aktie und beim bereinigten freien Cashflow sowie ein Umsatzwachstum von fünf

Prozent. Die Abonnementumsätze blieben eine zentrale Stärke, gestützt durch die

starke Nachfrage nach unseren neuen Technologien, darunter E-Mail-Sicherheit,

Exposure Management und SASE," sagt Nadav Zafrir, Chief Executive Officer. "Die

Cybersicherheitslandschaft befindet sich in einem grundlegenden Wandel, da KI

sowohl das Ausmaß als auch die Komplexität von Bedrohungen beschleunigt. Unsere

Strategie ist speziell auf dieses Umfeld zugeschnitten. Mit unserer

Vier-Säulen-Architektur sind wir gut positioniert, um von der steigenden

Nachfrage nach sicherer, unternehmensgerechter KI-Transformation in großem

Maßstab zu profitieren."

Check Point gab zudem bekannt, dass Sherif Seddik zum 1. Mai 2026 zum Chief

Revenue Officer ernennt wurde. Seddik ist seit 2023 als President of

International Sales des Unternehmens tätig und bringt mehr als drei Jahrzehnte

Erfahrung in der globalen Vertriebsleitung mit. Er wird die Nachfolge von Itai

Greenberg antreten, der von seiner Rolle als Chief Revenue Officer zurücktritt.

Weitere Finanz-Kennzahlen sowie die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung finden

Sie hier (https://www.checkpoint.com/press-releases/check-point-software-reports

-2026-first-quarter-financial-results/).

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OTS: Check Point Software Technologies Ltd.