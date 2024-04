OTS: CHG-MERIDIAN / CHG-MERIDIAN in 2023 weiter auf erfolgreichem ...

CHG-MERIDIAN in 2023 weiter auf erfolgreichem Wachstumskurs (FOTO)

Weingarten (ots) -

- Neue Rekordwerte: Neugeschäftsvolumen wuchs 2023 um 9,9 Prozent auf 2,45

Milliarden Euro, und Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 20,8

Prozent auf 164,25 Millionen Euro

- Erfolgreiche internationale Skalierung des technology2use-Angebots treibt

profitables Wachstum der CHG-MERIDIAN-Gruppe

- Zunehmende Nachhaltigkeits-Regulatorik wird für weiteren Rückenwind bei

Nachfrage nach IT-Nutzungsmodellen auf Basis der Kreislaufwirtschaft sorgen

Die CHG-MERIDIAN-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2023 neue Rekordwerte beim

Neugeschäftsvolumen und dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

erzielt. Zum profitablen Wachstum haben alle drei Geschäftsfelder - IT,

Industrie und Medizintechnik - sowie alle Regionen beigetragen. Damit

unterstreicht das global agierende technology2use-Unternehmen, dessen

Geschäftsmodell auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft basiert, dass seine

Wachstumsstrategie erfolgreich greift. Weiteren Rückenwind für die Zukunft

erwartet CHG-MERIDIAN durch die voranschreitende Nachhaltigkeits- und

ESG-Regulatorik, die aus der CO2-Bilanz von Unternehmen absehbar eine

betriebswirtschaftlich relevante Größe machen wird. Dies treibt die Nachfrage

nach nachhaltigen und liquiditätsschonenden Nutzungsmodellen für IT- und

Technologie-Investitionen weiter voran.

Trotz zahlreicher geopolitischer Krisen, einem weltweit gestiegenen Zinsniveau

und anhaltender Inflation meldet die CHG-MERIDIAN-Gruppe ein solides Wachstum

beim Neugeschäftsvolumen. Dieses ist im Jahr 2023 auf 2,45 Milliarden Euro

angestiegen. Das entspricht einem Plus von 9,9 Prozentpunkten gegenüber dem

Vorjahr (2022: 2,23 Milliarden Euro). Das Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit wuchs um 20,8 Prozent und liegt nun bei 164,25 Millionen Euro

(2022: 135,92 Millionen Euro). Auch bei der Kennzahl des verwalteten

Technologieportfolios ist das global agierende technology2use-Unternehmen robust

gewachsen und verzeichnet ein neues Allzeithoch. Das Unternehmen verwaltete im

Jahr 2023 IT-, Medizintechnik- und Industrie-Assets mit einem Gegenwert von

10,01 Milliarden Euro (2022: 8,95 Milliarden Euro). Auf Basis der

Anschaffungswerte liegt das Volumen damit 11,8 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Dieses Volumen kommt auch in den eigenen Technologiezentren der

Unternehmensgruppe an, in denen gebrauchte IT-Hardware für einen zweiten

Lebenszyklus aufbereitet wird. 2023 konnten insgesamt 895.000 Assets

wiedervermarktet werden, was einer Quote von 95 Prozent aller Geräterückläufer

entspricht.

Nachhaltige Transformation und globale Skalierung als Erfolgstreiber

"Mit unserem Ansatz von 'Nutzen statt Besitzen' adressieren wir ganz klar den

Wandel weg von einem linearen Wirtschaften hin zur Kreislaufwirtschaft, der

gerade global an Fahrt aufnimmt. Traditionell haben Leasing und andere

Nutzungsmodelle besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Konjunktur. Unser

Geschäftsmodell unterstützt zudem die Transformation unserer Kunden", sagt Dr.

Mathias Wagner, CEO der CHG-MERIDIAN-Gruppe. "Denn Technologie-Investitionen in

Hardware sind für jeden Transformationsprozess unerlässlich. Und moderne, global

skalierbare technology2use-Konzepte ermöglichen Unternehmen und Institutionen

den Zugriff auf modernste Technologie, ohne sie kaufen zu müssen. Dadurch können

Innovations- und Wachstumspotenziale gehoben, und gleichzeitig die Liquidität

optimiert werden. Für uns heißt das: Das Zeitalter des Nutzens hat begonnen,

jetzt gilt es, dieses aktiv mitzugestalten", so Dr. Wagner.

Alle Weichenstellungen für die Zukunft des Unternehmens zielen deshalb darauf

ab, die Relevanz und Attraktivität des technology2use-Ansatzes auszubauen. "Wir

setzen dafür auf gezielte Internationalisierung in wichtigen Wachstumsbereichen

unserer rund 12.000 Kunden. Entlang ihrer Bedürfnisse verstärken wir laufend

unsere Präsenz, etwa in der Asien-Pazifik-Region, zuletzt mit einer

strategischen Partnerschaft im japanischen Markt. In Summe findet bereits heute

rund 60 Prozent unseres Geschäfts im Ausland statt", erklärt Dr. Wagner und

ergänzt: "Zudem sind wir 2023 auch bei unserer internen Transformation wichtige

Schritte gegangen, und investieren im Rahmen unserer Mittelfrist-Strategie NEXT

2025 weiter in die Digitalisierung und Automatisierung unserer eigenen Prozesse.

Mit devicenow und circulee haben wir zusätzlich zum Leasing-Nutzungsmodell auch

erfolgreich Angebote im Bereich Device-as-a-Service und wiederaufbereitete IT am

Markt platziert."

Rückenwind für die Zukunft von Nutzungsmodellen durch Regulatorik

Mit modernen Nutzungsmodellen auf Basis der Kreislaufwirtschaft haben Kunden

nicht nur die Möglichkeit, Betriebskosten zu senken, sondern auch ihre

Nachhaltigkeitsbilanz zu optimieren. Letzteres gewinnt für Unternehmen zunehmend

an Bedeutung, denn digitale Technologien haben einen teils erheblichen Anteil an

den Gesamtemissionen von Unternehmen: Einer McKinsey-Studie zufolge sind allein

IT- und Telekommunikationshardware, etwa im Dienstleistungssektor, für 35 bis 45

Prozent der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich [1]. "Hier liegt ein enormes

Einsparungspotenzial, das oft noch nicht ausreichend bekannt ist", erklärt Dr.

Wagner. Setzen Unternehmen auf moderne technology2use-Konzepte, können sie die

CO2-Emissionen ihrer eingesetzten IT-Hardware dank eines leistungsfähigen

Lifecycle-Managements um mehr als 50 Prozent reduzieren [2].

Diese Stärke von zirkulären Nutzungsmodellen erhält unter anderem mit dem

Inkrafttreten der europäischen CSRD-Reportingpflicht zusätzlichen Aufwind, denn

Ziel der Richtlinie ist es, die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf eine Stufe

mit der Finanzberichterstattung zu stellen. Im Zuge dieser Regulatorik werden

sich Unternehmen zukünftig auch anhand ihrer CO2-Bilanz messen lassen müssen.

"Weltweit steigt die Nachfrage nach Kreislaufwirtschaftsexpertise.

Regulatorische Vorgaben wie die europäische CSRD-Richtlinie bieten viel

Potenzial, um sukzessive weitere Services entlang dieser Entwicklung aufzubauen,

und einmal mehr als Pionier den Markt zu gestalten," schließt Dr. Wagner.

[1] Studie McKinsey: The green IT revolution: A blueprint for CIOs to combat

climate change (https://www.mckinsey.de/news/presse/green-it-dekarbonisierung-un

ternehmens-it-studie)

[2] Green IT-Studie: Green IT-Studie: Nutzen statt Besitzen spart große Mengen

an CO2 (chg-meridian.com)

(https://www.chg-meridian.com/de/media-center/press/2022/Green-IT-study.html)

