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29.04.2026 11:22:38
OTS: CHG-MERIDIAN / Starke Nachfrage nach Circular Tech: CHG-MERIDIAN ...
Starke Nachfrage nach Circular Tech: CHG-MERIDIAN überschreitet
3-Milliarden-Marke im Neugeschäft (FOTO)
Weingarten (ots) -
- CHG-MERIDIAN baut Neugeschäftsvolumen 2025 auf 3,12 Milliarden Euro aus
- Steigende Technologieinvestitionen, KI-Anwendungen und die Nachfrage nach
nutzungsbasierten Modellen treiben das Geschäft
- Circular Tech wird zum strategischen Hebel, um Effizienz, Wachstum und
Planbarkeit zu sichern
Die CHG-MERIDIAN-Gruppe, internationaler Technologiemanager und
Tech-Finanzierungsspezialist, setzt ihren Wachstumskurs konstant fort. Im
Geschäftsjahr 2025 hat das Unternehmen beim Neugeschäftsvolumen und beim
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (operativer Gewinn vor Steuern)
erneut eine weitere Steigerung erzielt. Zugleich profitiert CHG-MERIDIAN von
einer deutlich steigenden Nachfrage nach Circular-Tech-Lösungen, die den
gesamten Nutzungskreislauf von Technologien von der Beschaffung über den Betrieb
bis zur Wiedervermarktung abdecken.
Im Geschäftsjahr 2025 erzielte CHG-MERIDIAN ein Neugeschäftsvolumen von 3,12
Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von 10 Prozent gegenüber dem
Vorjahr (2024: 2,83 Mrd. Euro). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
stieg auf 246 Millionen Euro und lag damit 40 Prozent über dem Vorjahreswert.
Parallel dazu baute das Unternehmen sein verwaltetes Technologieportfolio in den
Assetklassen IT, Industrie und Healthcare auf einen Gegenwert von 12,59
Milliarden Euro aus - ein Plus von rund 7 Prozent auf Basis der ursprünglichen
Anschaffungswerte im Vergleich zum Vorjahr (2024: 11,73 Mrd. Euro). Im Rahmen
ihres jüngst abgeschlossenen Strategieprogramms NEXT 2025 hat CHG-MERIDIAN die
selbst gesteckte Zielmarke von 3 Milliarden Euro Neugeschäftsvolumen erreicht
und die Positionierung als internationaler Anbieter für nutzungsbasierte
Technologiemodelle konsequent ausgebaut.
"Unsere Ergebnisse zeigen, dass wir mit unserer Wachstumsstrategie die richtigen
Antworten auf ein dynamisches Marktumfeld geben", sagt Dr. Mathias Wagner, CEO
von CHG-MERIDIAN. "Flexible Nutzungsmodelle werden dabei zu einem entscheidenden
Hebel: Sie schaffen finanzielle Flexibilität, eröffnen zusätzliche
Handlungsspielräume und ermöglichen es Unternehmen, ihre
Technologie-investitionen gezielt zu steuern."
Anstieg bei IT-Investitionen stärkt nutzungsbasierte Technologiemodelle
Die Ergebnisse der CHG-MERIDIAN-Gruppe spiegeln zentrale Entwicklungen im Markt
wider. Nach mehreren schwächeren Jahren ziehen die IT-Investitionen wieder an.
So sind laut dem Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) die
IT-Leasing-Investitionen 2025 um 9 Prozent gestiegen. Gartner erwartet für 2026
einen weltweiten Anstieg der IT-Ausgaben um 13,5 Prozent auf 6,31 Billionen
US-Dollar. Neben Nachholeffekten treiben vor allem Automatisierung,
datengetriebene Anwendungen und Künstliche Intelligenz den Bedarf an moderner
IT-Infrastruktur und verändern grundlegend, wie Unternehmen Technologien
einsetzen und Wertschöpfung schaffen. Gleichzeitig erschweren geopolitische
Spannungen, volatile Hardwarepreise und Lieferkettenrisiken die Umsetzung von
Transformationsstrategien und die Planbarkeit langfristiger Investitionen. Vor
diesem Hintergrund gewinnt Circular Tech zunehmend an Bedeutung - nicht nur als
Effizienzhebel, sondern auch als strategisches Instrument zur Risikoabsicherung.
Von der Kostenbetrachtung zur strategischen Navigation
"Für unsere Kunden hat sich der Blick auf Technologieinvestitionen grundlegend
verändert", so Dr. Mathias Wagner. "Es geht nicht mehr nur darum, Hardware zu
beschaffen, sondern Investitionen flexibel zu steuern, Risiken zu reduzieren und
Spielräume für Innovation zu gewinnen. Wenn Preise sprunghaft steigen und
Lieferzeiten unsicher sind, ermöglichen nutzungsbasierte Modelle genau diese
Agilität und helfen Unternehmen dabei, Unsicherheiten zu reduzieren, Budgets
effizienter zu planen und damit handlungs- und wettbewerbsfähig zu bleiben."
Konkret können Unternehmen Investitionskosten über die Nutzungsdauer verteilen,
Budgetspielräume z. B. durch Sale-and-Lease-back-Modelle kurzfristig erweitern,
wiederaufbereitete IT gezielt zur Budgetentlastung einsetzen und Laufzeiten je
nach Markt- und Technologiesituation flexibel steuern.
Breites Angebotsportfolio und Lifecycle-Kompetenz
CHG-MERIDIAN begleitet rund 13.000 Kunden weltweit entlang des gesamten
Lebenszyklus ihrer Technologie-Assets. Das Angebot umfasst flexible
Nutzungsmodelle wie Leasing, Miete oder Device-as-a-Service, das heißt, die
Finanzierung der Assets sowie umfangreiche Services während der Nutzungsphase -
von Beschaffung und Rollout über Asset-Management bis hin zu Rücknahme und
Datenlöschung. Am Ende des ersten Nutzungszyklus setzt das Unternehmen
konsequent auf Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung. 2025 konnte die Gruppe
weltweit rund 1,1 Millionen Geräte in einen zweiten Nutzungszyklus überführen.
Das entspricht einer Remarketing-Quote von 96 Prozent aller IT-Leasingrückläufer
und ist ein zentraler Hebel für Ressourcenschonung und CO2-Reduktion.
Neben dem Kerngeschäft im Leasing bietet die Gruppe mit devicenow eine globale
Device-as-a-Service-Lösung an, die standardisierte und skalierbare
Endgeräte-Services über Ländergrenzen hinweg ermöglicht. Das in Berlin ansässige
Tochterunternehmen circulee fokussiert sich auf den Vertrieb wiederaufbereiteter
IT-Hardware für den B2B-Einsatz. Unternehmen können damit ihre
Technologieumgebungen kosteneffizient ausbauen und gleichzeitig einen Beitrag
zur Ressourcenschonung leisten. Gemeinsam adressieren die beiden Marken der
Gruppe den wachsenden Bedarf an wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen
IT-Nutzungsmodellen.
Internationale Expansion stärkt Basis für weiteres Wachstum
Darüber hinaus hat CHG-MERIDIAN ihre internationale Präsenz weiter verstärkt.
2025 kamen neue Standorte in Malaysia und Thailand hinzu. Im März 2026 folgte
bereits die Gründung einer 100%igen Tochtergesellschaft in Rumänien.
Damit schafft die Gruppe die Basis, Circular Tech als strategisches Asset sowohl
in etablierten Märkten als auch in dynamischen Wachstumsregionen auszurollen.
Mit dem neuen Mittelfristprogramm SHAPE 2030 will CHG-MERIDIAN ihre Kunden
weltweit mit flexibel skalierbaren Lösungen begleiten und die Weichen weiter auf
Zukunft stellen. Ziel ist es, profitables und nachhaltiges Wachstum mit
dynamischen Märkten und den steigenden Anforderungen an Resilienz in Einklang zu
bringen und Kunden dabei zu unterstützen, auch künftig sicher durch ein von
Veränderung geprägtes Markt- und Technologieumfeld zu navigieren.
Pressekontakt:
Ihre Ansprechpartnerin:
Jessica Behrens
Unternehmenssprecherin
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
Germany
Phone: +49 751 503-203
Mobile: +49 175 3419179
E-Mail: mailto:jessica.behrens@chg-meridian.com
Pressekontakt Agentur:
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LHLK Agentur für Kommunikation GmbH
Tegernseer Platz 7
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Tel: +49 30 400 065 215
E-Mail: mailto:chg-meridian@lhlk.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112335/6265186
OTS: CHG-MERIDIAN
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